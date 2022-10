PFAS Dekontamination – muss ich meine Tankanlage komplett erneuern oder sogar abreißen lassen?

PFAS Dekontamination bei belasteten Anlagen technisch möglich.

Bei unseren Einsätzen, in denen es um die Dekontamination von Tank- oder Siloanlagen geht, werden wir immer wieder mit der gleichen Aussage von Anlagenbetreibern konfrontiert:

Statt einer fachgerechten Dekontamination raten Sprinklerunternehmen zum Abriss bestehender Tank- und Siloanlagen, nachdem sie diese inspiziert haben. Aufgrund der hohem

PFAS Belastung ist eine Reinigung oder Dekontamination nicht mehr möglich und es wird

eine Neukonzeption empfohlen. Diese Aussage ist nicht nur falsch, sondern bedeutet für den Anlagenbetreiber eine gewaltige Investition in einen Neubau, der in fast allen Fällen nicht erforderlich ist. Ein geeigneter

Fachbetrieb ist in der Lage, sowohl technisch als auch Labor gerecht eine Dekontamination nach den geltenden Vorschriften und Gesetzen durchzuführen. Ein sachverständiger Fachbetrieb hat aber

auch die Pflicht, dem Anlagenbetreiber nach gewissenhafter Begutachtung mitzuteilen, wenn eine Dekontamination technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Eine hohe PFAS

Belastung ist für Menschen und die Umwelt lebensgefährlich. In diesem Zusammenhang haben Sorgfalt und Sicherheit immer Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen.

Die Experten der NT Service GmbH sind seit mehr als 10 Jahren Spezialisten auf dem Gebiet der PFAS Dekontamination. Wir haben in diesem Zusammenhang bereits mehr als 200

Projekte erfolgreich durchgeführt. Unser Team begutachtet Ihre Schaummitteltankanlagen und berät Sie umfassend. Ist eine Dekontamination erforderlich und durchführbar, so freuen

wir uns auf Ihren Auftrag.

Was ist PFAS und in welchem Zusammenhang kommt die Substanz vor?

Polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) wurden über viele Jahrzehnte in der Industrie produziert. Der Hauptgrund war, dass diese chemischen Verbindungen dazu geeignet sind, verschiedene

Materialien Wasser, Hitze und Fett abweisend zu machen. In vielen Branchen dienten PFAS haltige Stoffe zur Oberflächenbehandlung von:

o Baustoffen

o Elektronikteilen

o Haushaltsgegenständen

o Kabelummantelungen

o Medizintechnik-Produkten

o Metallurgie-Erzeugnissen

o Papier Veredelungsverfahren

o Produkten der Chemieindustrie

o Textilien

Oft befinden sich diese gefährlichen Verbindungen in Rohstoffen, die in Tanks oder Siloanlagen bei produzierenden Unternehmen oder in der Industrie gelagert werden Zusätzlich treten PFAS haltige Inhaltsstoffe in diesen oft verwendeten:

o Hydraulischen Flüssigkeiten

o Löschschäumen der Feuerwehr

o Reinigungsmitteln

auf und gelangen dadurch in Tanks und Siloanlagen. Noch bedenklicher ist es, wenn beim Austritt

der Substanzen Menschen damit in Kontakt kommen oder die Umwelt mit PFAS haltigen Stoffen belastet wird.

Warum kommt es zu der Aussage, dass PFAS belastete Anlagen nicht dekontaminiert werden können?

Als gesetzliche Grundlage dienen EU Verbotsverordnungen für den Umgang mit gesundheitsschädlichen PFAS Verbindungen. Diese treten besonders in Feuerlöschschäumen in

Tank- und Siloanlagen auf. Da es an technischen Empfehlungen zur Reinigung und Dekontamination mangelt, raten viele beauftragte Unternehmen aus Vorsicht zum Abriss und

Neubau bestehender Anlagen. Lesen Sie in diesem Zusammenhang unseren Artikel vom 23.2.2022 auf unserer Webseite

unter der Rubrik Projekte:

https://tnt-reinigung.de/de/projekte/i-1391-aktuelles-verbot-fuer-gesundheitsschaedliche-pfcfeuerloeschschaeume-in-europa

Der Denkfehler, den einfache Reinigungsunternehmen machen, ist die Annahme, dass PFAS in bestimmte Materialien ein-diffundiert und damit nicht mehr zu reinigen ist. Diese Diffusion ist

technisch möglich, jedoch durch einen geeigneten Dekontaminationsprozess problemlos sanierungsfähig, ohne die ganze Anlage austauschen oder abreißen zu müssen. In jedem Fall einen

Anlagenneubau aufgrund von PFAS Belastungen zu empfehlen, ist komplett falsch. Bei genauerer Untersuchung wurde festgestellt, dass nicht die Migration einzelner Moleküle aus der

PFAS Verbindung in der Tankanlage das Problem ist. Es ist die mangelhafte Form der Reinigung der Tankanlage, die als Ausrede gewählt wurde, um im Nachgang die noch vorhandenen PFAS

Moleküle in der Tankanlage zu begründen. Dieser Sachverhalt konnte tatsächlich bei einer Begutachtung durch Experten nachgewiesen werden.

Wann ist die Dekontamination einer PFAS belasteten Anlage möglich und wo liegen die Grenzen?

Eine pauschale Aussage ist in dieser Frage nicht möglich. Dazu müsste feststehen, wie hoch die tatsächliche Konzentration an PFAS Belastung in der betreffenden Anlage ist. Ein technisches

Gespräch mit einem sachverständigen Gutachter ist in jedem Fall erforderlich, um Klarheit zu schaffen. Die Firma NT Service GmbH verfügt mit dem Geschäftsführer, Herrn Matthias Natusch,

über einen ausgewiesenen Fachmann, der über sämtliche Qualifikationen zur Begutachtung verfügt und alle rechtlichen Vorschriften und Bestimmungen kennt.

Im Schaummittelbereich gibt es 4 verschiedene Speichermedien. Grundsätzlich gelten hier diese Empfehlungen:

o PE Tank – problemlos dekontaminierbar

o Glasfaser GFK Tank – Austausch empfohlen bei hoher Belastung

o Stahl Blasentank – Austausch wahrscheinlich empfohlen

o VA Edelstahltank – problemlos sanierungsfähig

In jedem Einzelfall wird jedoch die Begutachtung durch den Sachverständigen empfohlen.

Wo liegen die Unterschiede zwischen einer Reinigung und einer Labor gerechten Dekontamination?

Tank- oder Siloanlage bedeutet das Entfernen von Materialien, Staub undSchmutz von der jeweiligen Oberfläche. Nach erfolgter Reinigung sieht die Anlage von der Optik her sauber aus. Wirklich frei von jeglichen PFAS Rückständen ist ein nach herkömmlicher Art gereinigtes Speichermedium jedoch nicht.

Bei der Labor gerechten Dekontamination bewegen sich die Messwerte, die auf den behandelten Oberflächen noch zulässig sind, im Bereich von wenigen µg/kg. Das bedeutet vom Prinzip her, dass

nach einer gewöhnlichen Reinigung die Arbeiten der Experten für die Dekontamination erst anfangen. Hier sind Probenentnahmen auf der Ebene von Sachverständigen nötig. Diese werden

anschließend im Labor überprüft, um den Fortschritt der Dekontamination festzustellen. Während des Dekontaminationsprozesses müssen Oberfläche und belastendes Material zunächst

entsprechend vorbehandelt werden. Erst dann ist es möglich, nicht gewollte Materie aus der Behälteroberfläche zu entfernen. Dieser Vorgang ist nur im Rahmen einer technischen

Dekontamination nach Labor gerechten Standards durchführbar und kann ausschließlich von spezialisierten Fachunternehmen erledigt werden. Von diesen Profis mit Sachverstand gibt es nicht viele in Deutschland.

Woraus ist bei der Dekontamination einer Tank- oder Siloanlage besonders zu achten?

Im Zusammenhang mit der Labor gerechten Dekontamination kommt der Dokumentation der Arbeiten entscheidende Bedeutung zu. Auf Sachverständigenebene sind alle Details der

Probeentnahmen und Reinigungsfortschritte nebst der Labor gerechten Abwicklung exakt schriftlich in einem Protokoll festzuhalten. Das dient der Beweissicherung, dass die Anlage nach

bestem Wissen und Gewissen, nach neuestem Stand der Technik und im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften dekontaminiert wurde.

Welche Sicherheit bietet dem Anlagenbauer die Beauftragung eines Profis zur Dekontamination der PFAS belasteten Anlage?

Die Labor gerechte Dekontamination einer mit PFAS Rückständen belasteten Anlage ist ausschließlich von Fachbetrieben wie der NT Service GmbH technisch und vorschriftsmäßig

umsetzbar. Unsere Experten führen alle Arbeiten von der ersten Begutachtung mit Einschätzung zur Sanierungsfähigkeit bis zur Erstellung des Abschlussberichtes als Nachweis der erfolgreich

durchgeführten Dekontamination aus. Damit wird dem Anlagenbetreiber bescheinigt, dass er aus rechtlicher Sicht alle Vorschriften und Normen erfüllt hat und die Weiterführung der Anlage den

gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die Behörden als sachverständiger Dritter sind in der Lage, die Leistungsdurchführung anhand unserer Dokumentation nachzuvollziehen und werden Ihnen die

weitere Betriebserlaubnis erteilen.

Die Firma NT Service GmbH ist seit vielen Jahren explizit darauf spezialisiert,

Dekontaminationsarbeiten erfolgreich durchzuführen. Erfahren Sie mehr über die

Leistungsfähigkeit unserer Experten und lesen den Artikel vom 28.8.2022 auf unserer Webseite unter der Rubrik Projekte:

https://tnt-reinigung.de/de/projekte/i-1563-pfas-pfc-dekontamination-einer-feuerloeschzentralesprinklerzentrale

Wie sieht die Zukunft in Bezug auf PFAS belastete Tank- und Siloanlagen aus?

Die gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit PFAS belasteten Schaummitteltankanlagen werden von Jahr zu Jahr umfangreicher. Das ist das Ergebnis unserer mehr als 10-jährigen

Erfahrung. Wir gehen davon aus, dass die aktuelle Maßnahme von 2022 nicht das letzte Verbot gewesen ist, welches von der EU erlassen wird. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten

Jahren weitere Verbote rechtlich bindend und für Anlagenbetreiber relevant werden. Was soll dann mit bestehenden Anlagen geschehen?

Wenn Anlagenbetreiber bereits jetzt aus Unwissenheit oder nicht vollständig erfasster Details von Sprinklerunternehmen oder amateurhafter Reinigungsbetriebe damit beginnen, ihre bestehenden

Anlagen abzureißen und Neubauten zu konzipieren, was ist bei den nächsten Regelverschärfungen eventuell in 2023 oder 2024 zu tun?

Es ist eine fragwürdige Geschäftspraxis, grundsätzlich zum Abriss und Neubau von Schaummitteltankanlagen mit PFAS Belastungen zu raten. Hier sollte jeder Einzelfall geprüft und

nach sorgfältiger Begutachtung entschieden werden. Das erfordert die Sachkenntnis einer Fachfirma, die sich mit allen rechtlichen Vorgaben auskennt und auch technisch in der Lage ist, eine

Begutachtung und Dekontamination durchzuführen. Wie kann die Firma NT Service GmbH Sie bei der Sanierungsfähigkeit Ihrer

Tank- und Siloanlage unterstützen? Wenn Sie eine PFAS belastete Tank- oder Siloanlage haben, ist das zunächst kein Grund für einen

bevorstehenden Abriss oder eine Betriebseinschränkung. Lassen Sie sich von unserem sachverständigen Gutachter beraten. Er verfügt über sämtliche Qualifikationen und auch die

technischen Fähigkeiten und Erfahrungen. Wir erstellen ein Gutachten über den Zustand Ihrer Anlage. Das Gleiche gilt für den Fall, dass Sie

einen Neubau aufgrund von zu hoher PFAS Belastung planen und vorher eine Zweitmeinung einholen möchten. Anschließend beraten wir Sie, welches auch unter wirtschaftlichen Aspekten der beste Weg für Sie ist.

Wir können bei der anstehenden Dekontamination nur nach den aktuellen rechtlichen Standards eine Freigabe erteilen. Wenn sich die gesetzlichen Grundlagen ändern, ist es in Zukunft eventuell

erforderlich, weitere Dekontaminationsmaßnahmen zu ergreifen. Im Verhältnis zu einem bei jeder Gesetzesänderung zu planenden Neubau sind professionelle Dekontaminationen sicher der

wirtschaftlich günstigere Weg. Die NT Service GmbH ist in Deutschland nachweislich das einzige Unternehmen, welches sich speziell auf Schaumlöschanlagen mit PFAS Belastungen spezialisiert hat.

Am besten ist es, wenn Sie noch heute Kontakt zu uns aufnehmen, wenn Sie eine Tank- oder Siloanlage mit PFAS Belastungen haben. Unsere Experten geben Ihnen unverbindlich und kostenlos Rat.



Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin zur Begutachtung oder technischen Beratung Ihrer Anlage.

