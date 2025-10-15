Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions stellt auf der Semicon Europa Vakuumtechnologie und Abgasreinigungssysteme vor

Innovative Technologie von Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions, ein Mitglied der Busch Group, präsentiert vom 18. bis 21. November 2025 auf der Semicon Europa 2025 in München.

Besucher der Semicon Europa dürfen sich auf innovative Vakuumtechnologie und Abgasreinigungssysteme freuen, die in Halbleiterfabriken und von OEMs eingesetzt werden. An Stand 561 in Halle B1 können sie sich mit Experten von Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions über Vakuumpumpen, Lecksucher, Abgasreinigungssysteme und Ventile austauschen. Hier sehen Messebesucher die Highlights von Pfeiffer, darunter Vakuumpumpen und Abgasreinigungssysteme.

Vakuumpumpen für anspruchsvolle Halbleiterumgebungen

Die mehrstufige Roots-Vakuumpumpe UltiDry kombiniert Robustheit mit einem geringen Energiebedarf. Sie wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt und eignet sich perfekt für anspruchsvolle Anwendungen. Die UltiDry ist für hohe Volumenströme, schwierige Betriebsbedingungen und korrosive Gase ausgelegt und bietet gleichzeitig ein hervorragendes Pulvermanagement und eine hohe Energieeffizienz.

Bessere Luftqualität dank thermischer Abgasreinigung

Die Abgasreinigungssysteme von Pfeiffer gewährleisten sichere und umweltfreundliche Halbleiterprozesse. Sie dienen in erster Linie dazu, schädliche Emissionen zu verringern und die Luftqualität zu verbessern. Durch den Einsatz innovativer Technologien bewältigen und neutralisieren diese Systeme effizient die in der Halbleiterproduktion entstehenden gefährlichen Gase und Dämpfe.

Interaktives Erlebnis mit Branchenexperten

Ein besonderes Highlight am Stand von Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions zeigt, wo die verschiedenen Technologien von Pfeiffer in der Halbleiterproduktion zum Einsatz kommen: Ein interaktives, im 3D-Druckverfahren hergestelltes Modell einer Halbleiterfabrik vermittelt den Besuchern einen realistischen und anschaulichen Eindruck von den umfassenden Fab-Lösungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions

Frau Sandra Thirtle-Höck

Berliner Straße 43

35614 Aßlar

Deutschland

fon ..: 06441 802 – 1460

web ..: https://www.pfeiffer-vacuum.com/global/de

email : sandra.hoeck@pfeiffer-vacuum.com

Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Die bisher von centrotherm clean solutions – einer ehemaligen Marke der Busch Group – angebotenen Abgasreinigungssysteme sind nun Teil des Pfeiffer Portfolios.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 23 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.



