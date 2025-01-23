Pferdestärken treffen Jetpower – DAS Privat Jets feiert Premiere beim 15. Ascona Polo Cup 2025

Mit der Premiere beim Ascona Polo Cup hat DAS Privat Jets ein neues Kapitel aufgeschlagen – eines, das über Sponsoring hinausgeht

Eleganz, Dynamik und internationale Strahlkraft: Zum 15. Jubiläum des Ascona Polo Cup erhob sich das traditionsreiche Turnier am Lago Maggiore zu neuen Höhen – im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der Premiere als Teamsponsor setzte Team DAS Privat Jets ein deutliches Zeichen: Luxus ist keine Momentaufnahme, sondern eine Haltung, die gelebt und erzählt werden will.

Und genau das hat sich das Unternehmen vorgenommen – mit einer fortlaufenden Storytelling-Serie, die Woche für Woche bis Jahresende 2025 Einblicke in die Welt von DAS Privat Jets, seine Werte und seine Partner gibt.

Ein Debüt mit Symbolkraft

Zum Jubiläum des Polo Club Ascona zeigte sich die Veranstaltung einmal mehr als Bühne für Stil, Sport und gesellschaftliche Eleganz. Zwischen mediterraner Atmosphäre, hochklassigen Teams und internationalen Gästen brachte DAS Privat Jets jene Facette ins Spiel, die den Polosport perfekt ergänzt: Präzision, Geschwindigkeit und Exzellenz in der Luft.

„Wie im Polosport zählt auch in der Luftfahrt das perfekte Zusammenspiel“, betonte ein Sprecher des Unternehmens.“Timing, Präzision und Vertrauen sind das Fundament unserer Arbeit – auf dem Spielfeld ebenso wie über den Wolken.“

Mehr als Sponsoring – der Beginn einer Jahresreise

Mit dem Engagement beim Ascona Polo Cup 2025 beginnt DAS Privat Jets eine kommunikative Jahresreise, die zeigt, wie Luxus, Verantwortung und Menschlichkeit miteinander verschmelzen können.Unter dem Motto „Excellence in Motion“ wird das Unternehmen bis Dezember 2025 wöchentlich eine neue Geschichte veröffentlichen – von Menschen, Momenten und Visionen, die zeigen, was Reisen im 21. Jahrhundert bedeutet.

Jede Woche erscheint ein neuer Beitrag – mal emotional, mal technisch, mal visionär – über Piloten, Destinationen, Kundenerlebnisse, Events oder nachhaltige Innovationen im Jetbetrieb.Die Serie läuft über alle offiziellen Kanäle von DAS Privat Jets und soll ein ganzes Jahr im Zeichen von Präzision, Leidenschaft und Persönlichkeit stehen.

15 Jahre Ascona Polo Cup – ein Jubiläum mit internationalem Weitblick

Der Ascona Polo Cup gilt längst als Synonym für Eleganz in Bewegung. Was einst als regionales Turnier begann, ist heute ein gesellschaftliches Highlight mit internationaler Strahlkraft. Mit DAS Privat Jets gewann das Jubiläum 2025 einen Partner, der perfekt zum Geist des Turniers passt: leistungsstark, authentisch und global vernetzt. Während die Spieler auf dem Rasen ihre Pferde zu Höchstleistungen trieben, symbolisierte das Engagement des Luftfahrtunternehmens eine andere Form von Bewegung – jene, die Horizonte erweitert und Menschen miteinander verbindet.

Stimmen aus dem Team – Haltung statt Werbung

„Wir wollten nicht einfach ein Logo auf dem Spielfeld platzieren“, erklärt das Team von DAS Privat Jets.

„Für uns war dieser Polo Cup der Startpunkt einer Erzählung – über Präzision, Leidenschaft und Verantwortung. Wir wollen das ganze Jahr über Geschichten erzählen, die zeigen, wer wir sind und was uns antreibt.“ Damit setzt das Unternehmen ein klares Signal: Sponsoring ist kein Event, sondern Teil einer Haltung – einer, die Verbindlichkeit, Stil und Authentizität über schnelle Aufmerksamkeit stellt.

Wenn zwei Welten sich begegnen

Polosport und Privatfliegerei folgen demselben Prinzip: Koordination, Vertrauen und Eleganz in Bewegung. Beide verlangen absolute Präzision – sei es zwischen Pferd und Spieler oder zwischen Technik und Pilot. Beide verkörpern Exzellenz, die nicht laut, sondern konsequent gelebt wird. Diese Parallele macht die Partnerschaft zwischen dem Polo Club Ascona und DAS Privat Jets so glaubwürdig – und so außergewöhnlich.

Das Jahr 2025 – im Zeichen der Bewegung

Für DAS Privat Jets markiert 2025 mehr als nur eine sportliche Kooperation. Es ist der Beginn einer Markengeschichte in zwölf Kapiteln, die zeigt, dass Exzellenz mehr ist als Luxus – sie ist Verantwortung, Haltung und die Kunst, das Wesentliche im Moment zu erkennen. Jede Woche wird ein neues Kapitel erzählt – von der Leidenschaft der Crew über Einblicke in die Jetflotte bis hin zu inspirierenden Begegnungen aus der Welt von Business, Kultur und Sport. Damit wird 2025 zu einem Jahr, in dem Pferdestärken und Jetpower, Bodenständigkeit und Weitblick, Stil und Präzision eine gemeinsame Sprache sprechen.

Ausblick – eine Partnerschaft mit Zukunft

Mit der Premiere beim Ascona Polo Cup hat DAS Privat Jets ein neues Kapitel aufgeschlagen – eines, das über Sponsoring hinausgeht. Das Unternehmen plant, auch künftig gezielt Partnerschaften mit Werten, Charakter und internationalem Anspruch zu fördern. Der Himmel über Ascona war in diesem Jahr mehr als nur Kulisse – er war Symbol für Freiheit, Leidenschaft und die Kraft, Geschichten zu erzählen, die bleiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiU24® KG | BusinessBaumarkt für Unternehmenslösungen

Herr Jürgen La-Greca

Heinrichsplatz 10

38350 Helmstedt

Deutschland

fon ..: 053515322584

web ..: https://www.miu24.com

email : info@miu24.com

MiU24® ist der BusinessBaumarkt für Macher*innen – eins für alles! Das Unternehmen vereint Großhandel, Agentur und digitale Lösungen zu einem einzigartigen Hybrid-Service. Von Druck, Werbung und Webdesign bis hin zu KI-Tools, Markenentwicklung und Beratung: MiU24® liefert, was Unternehmen wirklich brauchen. Für alle Branchen. Flexibel, menschlich und nachhaltig – Wirtschaft mit Kopf, Herz und Verstand.“Wir bauen keine Kampagnen, wir schaffen Substanz“, sagt Gesellschafter Marco Vito La-Greca.

So wird aus Unternehmensberatung echte Markenentwicklung – und aus Marken gelebte Haltung.

Pressekontakt:

MiU24® KG | BusinessBaumarkt für Unternehmenslösungen

Herr Marco Vito

Heinrichsplatz 10

38350 Helmstedt

fon ..: 053515322584

email : presse@miu24.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Core Silver bewertet weit verbreitete Goldergebnisse Styger & Partner AG: Schweizer Vermögensverwaltung gewinnt den Jubiläums-Polo Cup Ascona 2025