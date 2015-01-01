Pflanzenzüchtung für den Hausgarten: Diese Schwerpunkte verfolgt Lubera bis 2030

Von Herbstbrombeeren bis Freilandmelonen: Lubera entwickelt neue Obst- und Gemüsesorten, die Geschmack, Robustheit und einfache Kultur im Hausgarten verbinden.

Robuste Beeren, neue Obstarten und klimaangepasste Sorten: Lubera richtet die Pflanzenzüchtung in den kommenden Jahren konsequent auf die Anforderungen moderner Hausgärten aus. Im Mittelpunkt stehen widerstandsfähige Kulturen, innovative Züchtungsprogramme und Arten, die vom Klimawandel profitieren könnten.

Hausgarten als Leitlinie

In der Züchtungsarbeit konzentriert sich Lubera weiterhin auf Pflanzen für den Hausgarten. Im Vordergrund stehen Sorten mit gutem Geschmack, hoher Krankheitsresistenz, einfacher Kultur und besonderen Eigenschaften, die einen echten Mehrwert für Hobbygärtner bieten.

Neue Schwerpunkte entstehen dabei nicht kurzfristig. Pflanzenzüchtung ist ein langfristiger Prozess, der auf genetischer Vielfalt, langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung basiert.

Schwerpunkt Himbeeren und Brombeeren

Himbeeren und Brombeeren bilden weiterhin den Schwerpunkt der Lubera-Züchtung. Die langjährige Spezialisierung auf Rubus-Arten schafft eine breite genetische Basis, auf der neue Sorten mit verbesserten Eigenschaften entwickelt werden. Drei Entwicklungsfelder stehen dabei im Fokus:

* Rubus-Hybriden: Neue Kreuzungen sollen den Geschmack der Himbeere mit den robusten Fruchteigenschaften der Brombeere verbinden.

* Herbstbrombeeren: Intensiv weiterentwickelt werden auch herbsttragende Brombeeren. Ziel sind früh reifende Sorten mit erstklassigem Ertrag an den einjährigen Ruten. Sie werden als »Gamechanger« die Brombeerkultur komplett verändern.

* Resistente Himbeeren: Ein eigenes Programm konzentriert sich auf die Entwicklung widerstandsfähiger Sorten gegen Wurzelfäule.

Neue Beerenarten gewinnen an Bedeutung

Parallel investiert Lubera in bislang wenig verbreitete Beerenarten wie Honigbeeren, Vierbeeren®, kleinwüchsige Heidelbeeren oder winterharte Passionsfrüchte.

Ein Schwerpunkt der Züchtung liegt auf der Verbesserung der Selbstfruchtbarkeit. Viele dieser Arten benötigen bislang eine zweite Sorte zur Bestäubung. Ziel ist es, Sorten zu entwickeln, die auch als Einzelpflanze zuverlässig Erträge liefern und dadurch für Hausgärten deutlich attraktiver werden.

Gleichzeitig arbeitet das Team von Lubera an einer besseren Fruchtqualität. Besonders bei Honigbeeren stehen aromatischere Früchte, höhere Zuckerwerte und der Abbau bitterer Nebennoten im Mittelpunkt. Damit soll sich die Obstart langfristig als eigenständige Gartenkultur etablieren.

Mehr Qualität bei Heidelbeeren und Johannisbeeren

Auch Heidelbeeren und rote Johannisbeeren bleiben Teil der Züchtungsstrategie. Im Fokus stehen aromatischere Früchte, grössere Beeren sowie eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten. Unterstützt wird diese Arbeit durch eine Kooperation mit dem James Hutton Institute in Schottland.

Freilandgemüse und klimaangepasste Obstarten

Neben den klassischen Obstkulturen baut Lubera die Gemüsezüchtung kontinuierlich aus. Nach ersten Erfolgen bei Freilandtomaten stehen inzwischen auch Gurken sowie Melonen und Wassermelonen im Fokus. Entwickelt werden ausschliesslich Sorten, die ohne Gewächshaus unter natürlichen Freilandbedingungen zuverlässig gedeihen.

Die Pflanzen werden bewusst unter realen Bedingungen geprüft und müssen ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Witterungseinflüssen direkt im Feld beweisen. Dadurch entstehen robuste Sorten, die speziell auf die Anforderungen von Hobbygärtnern zugeschnitten sind.

Gleichzeitig gewinnen wärmeliebende Obstarten wie Feigen, Granatäpfel, Kaki, winterharte Zitrusarten und Maulbeeren im Zuge des Klimawandels zunehmend an Bedeutung. Erste eigene Selektionen werden das Sortiment in den kommenden Jahren erweitern.

Langfristig auf Innovation ausgerichtet

Neben den langfristigen Züchtungsprogrammen gehören zahlreiche kleinere Projekte zur Forschungsarbeit. Sie schaffen Raum für neue Ideen und ermöglichen es, vielversprechende Pflanzenarten frühzeitig zu testen.

Dazu zählen beispielsweise erste Arbeiten an Kartoffeln mit verbesserter Krankheitsresistenz sowie Versuche mit weiteren, bislang wenig bearbeiteten Kulturarten. Nicht jedes Projekt führt unmittelbar zu einer neuen Sorte – viele liefern jedoch wichtige Erkenntnisse für zukünftige Züchtungsprogramme.

Mit der Kombination aus langjähriger Züchtungserfahrung, moderner Selektion und neuen Kulturarten verfolgt Lubera das Ziel, das Sortiment für den Hausgarten kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf die Anforderungen der kommenden Jahre auszurichten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lubera AG

Herr Reto Rohner

Lagerstrasse 1

9470 Buchs

Schweiz

fon ..: 0041-81-7563033

web ..: https://www.lubera.com/de/

email : reto.rohner@lubera.com

Was Lubera unterscheidet:

Unsere Firmen-DNA

1. Wir fokussieren uns konsequent auf den Hausgartenmarkt und die Bedürfnisse von Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern

2. Wir haben klare Zuchtziele für essbare Pflanzen:

o einfacher zu kultivieren

o besser im Geschmack

o widerstandsfähiger

o wenn möglich überraschend

3. Die vertikale Integration von der Züchtung bis zum Verkauf an Endkunden – mit einem geschlossenen Lernkreislauf zwischen Züchtung, Produktion und Kundenfeedback

4. Wir tun Gutes und reden gerne darüber. Pflanzen sind für uns eines der sinnvollsten und nachhaltigsten Produkte überhaupt. Genau deshalb teilen wir unser Wissen offen: in Gartenbriefen, Videos und in unserem Online-Gartenbuch.

Pressekontakt:

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