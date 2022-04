Pflegefachkräfte aus Vietnam – ein Lösungsansatz für den Pflegenotstand in Deutschland

Am 29. März 2022 fand in Hanoi eine internationale Informationsveranstaltung zur Qualifizierung und Anerkennung von vietnamesischen Pflegefachkräften in Deutschland statt.

Online nahmen daran auch viele wichtige Akteure aus dem Pflegebereich in Deutschland teil. Die hohen Qualitätsstandards der Cmind Solution GmbH überzeugen wichtige Kooperationspartner, unter anderem das vietnamesische Gesundheitsministerium und den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln könnte es bis zum Jahr 2035 an rund 307.000 Pflegekräften und insgesamt im Pflegebereich an knapp 500.000 Fachkräften mangeln. Es ist das Ziel in Deutschland, diesem Mangel mit qualifizierten Gesundheits- und Pflegefachkräften u.a. aus Vietnam entgegenzuwirken. Laut dem vietnamesischen Pflegeverband gibt es jedes Jahr einen Überschuss an Pflegefachkräften in Vietnam. „Wir haben festgestellt, dass jedes Jahr, wie beispielsweise 2020, nur 12.527 Pflegefachkraft-Absolventen aus Fachschulen und Universitäten in Vietnam eine Anstellung im Pflegebereich finden. Wenn wir es mit der Gesamtanzahl an Pflegefachkraft-Absolventen, nämlich 20.000, vergleichen, haben wir nur eine Einstellungsquote von 62%. 38% haben keinen Job!“, so Pham Duc Muc, Präsident des Pflegeverbands Vietnam.

Die größte Herausforderung für eine erfolgreiche Vermittlung von internationalen Pflegefachkräften ist die kulturelle und sprachliche Integration. Die Cmind Solution GmbH hat dafür Programme entwickelt, Prozesse ausgebaut und setzt dabei auf Nachhaltigkeit und Qualität der vielen Kooperationspartner. Dazu gehören: die Sprachschule VICAT Global ltd., das vietnamesische Gesundheitsministerium, die Abteilung für Wissenschaft, Technologie und Ausbildung, Berufsschulen und Universitäten für Pflege in Vietnam, Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) sowie Pflegeeinrichtungen und Institute in Deutschland. Die Cmind Solution GmbH betreut sowohl die Kandidatinnen und Kandidaten über die gesamte Zeit des Anerkennungsprogramms in Vietnam und Deutschland, als auch die Arbeitgeber hier vor Ort. Cmind ist immer ansprechbereit für Problemlösungen und bietet neben Sprachkursen bis zum B2 Sprachniveau auch fachspezifische Sprach- und Integrationskurse für den Pflegebereich an.

Da nicht nur in Deutschland Pflegenotstand herrscht, sondern auch in anderen Industrieländern, wie Japan und Südkorea, ist die Konkurrenz bei der Anwerbung von internationalen Fachkräften sehr hoch. Der bpa ist daher überzeugt, dass wir deshalb alle zusammen dafür sorgen müssen, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland für die jungen vietnamesischen Pflegefachkräfte attraktiv bleibt. Darum arbeiten sie nur mit Partnern und Arbeitgebern zusammen, die die politische Initiative „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ des Gesundheitsministeriums unterstützen. „Es ist oft der Fall, dass die Anwerbeverfahren schon unseriös sind. Ich kann Ihnen heute berichten, dass sich das deutsche Gesundheitsministerium mit mehreren Pflegeverbänden in Deutschland in den letzten zwei Jahren um eine faire und qualitativ hochwertige Anwerbung von Pflegefachkräften aus dem Ausland gekümmert hat. Wir, als Verband, wollen natürlich nur mit solchen Kooperationspartnern zusammenarbeiten, die genau für diese faire Anwerbung für die Pflege stehen und auch hier möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Frau Ohsieck (Geschäftsführerin der Cmind Solution GmbH) bedanken, die eben solch eine faire Anwerbung betreibt und mit der wir immer gut zusammengearbeitet haben“ , sagt Dr. Florian Bauckhage-Hoffer, Justiziar bpa.

Für die Cmind Solution GmbH ist nicht nur eine faire Anwerbung wichtig. Wir wollen die allererste Anlaufstelle für junge Vietnamesen sein, die Orientierung für ihre zukünftige Karriere suchen und bieten hierfür gemeinsam mit unserem Partner VICAT Global ltd., der bereits mit der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001-2015 der TÜV Süd zertifiziert ist, einen kostenlosen A1.1 Sprachkurs an vietnamesischen Berufsschulen und Universitäten im Pflegebereich an. Die Teilnehmenden bekommen hier einen ersten Eindruck der deutschen Sprache und von dem Pflegeberuf in Deutschland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cmind Solution GmbH

Frau Thi Van Anh Ohsieck

Wendenstraße 309

20537 Hamburg

Deutschland

fon ..: +(49) 176 31458083

web ..: https://cmind-solution.de/

email : info@cmind-solution.de

Cmind Solution GmbH wurde 2021 offiziell in Deutschland vorgestellt. Cmind ist ein Beratungs- und Übersetzungsunternehmen mit Sitz in Hamburg. Die Mission von Cmind ist es, ein wichtiger und zuverlässiger Partner im Bereich der Krankenpflegeausbildung auf dem vietnamesischen Markt zu werden.

Pressekontakt:

Cmind Solution GmbH

Frau Thi Van Anh Ohsieck

Wendenstraße 309

20537 Hamburg

fon ..: +(49) 176 31458083

email : info@cmind-solution.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Steht der Wendepunkt bei Gold und Silber bevor? Consolidated Uranium leitet Explorationsprogramm ein, das auf eine höhergradige Uranmineralisierung bei Laguna Salada in Argentinien abzielt