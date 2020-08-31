  • PharmaXnet: Neues GDP-Pharmalogistik-Netzwerk für Europa

    Immer mehr GDP-Lagerpartner in Europa aus einer Hand gesteuert
    Qualitäts- und Governance-Management inkl. einheitlichem Reporting
    Beratung für Markteintritte von Pharma- und Life Sciences-Produkten

    Der Kontraktlogistiker LOXXESS hat das GDP-Pharmalogistik-Netzwerk PharmaXnet Europe GmbH gegründet. „Klienten äußerten den Wunsch, unsere zuverlässigen und maßgeschneiderten Lösungen in mehr europäischen Ländern nutzen zu können. Auf Basis unserer langjährigen Zusammenarbeit mit qualifizierten Partnern im europäischen Ausland haben wir weitere Pharmalogistiker zertifiziert und PharmaXnet ins Leben gerufen“, berichtet Mark Maurer, der neben Michael Kuhn Geschäftsführer der PharmaXnet ist.

    PharmaXnet ist die Erweiterung des Netzwerks für 360-Grad-Services für GDP-zertifizierte Pharmalogistik von LOXXESS pharma & healthcare. Es qualifiziert und steuert lokale Partner, um den Klienten eine flexible, skalierbare europäische Pharmalogistik aus einer Hand zu bieten. Dabei agiert PharmaXnet eigenständig innerhalb der LOXXESS-Gruppe, bietet neben länderübergreifenden 3PL-Lösungen regulative Beratung und mehr. Das Netzwerk ist auf langfristige Stabilität und verantwortungsvolle Expansion ausgerichtet.

    Mit PharmaXnet haben Unternehmen aus den Branchen Pharma und Life Sciences endlich einen europäischen Logistikpartner aus dem Mittelstand, der länderübergreifende Anforderungen mit maßgeschneiderten Lösungen beantwortet. Mit diesen Lösungen bewältigen die Klienten komplexe Markteintritte und erhalten eine vereinfachte Pharmalogistik in ganz Europa.

    Europäische Abdeckung über auditierte und GDP-zertifizierte Partner

    PharmaXnet baut aktuell das Netzwerk und seine Kapazitäten aktiv aus, erweitert Mehrwertdienste wie Order-to-Cash und entwickelt die digitale Berichts- und Gateway-Infrastruktur kontinuierlich weiter, um reibungslose Abläufe abzusichern. Klienten erhalten eine transparente Governance-Plattform und ein einheitliches Reporting.

    Wenn internationale Unternehmen ein neues Medikament oder Medizinprodukt auf den europäischen Markt bringen, berät PharmaXnet von der Regulatorik bis zur Steuerung von beispielsweise Krankenhausportalen. Dabei denkt PharmaXnet die Launch Sequenz mit und kann im Sinn der Skalierung einen nahtlosen Übergang von einem zentralen Hub zu Satellitenlösungen umsetzen. Maurer: „Das neue Netzwerk kann beispielsweise Implantate rechtzeitig an Kliniken in Europa liefern, wenn dort ein Chefarzt eine Operation abends plant und das Medizinprodukt am nächsten Morgen benötigt.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    LOXXESS AG
    Frau Kerstin Kunze
    Weinheimer Str. 64
    68309 Mannheim
    Deutschland

    fon ..: +49 89 255476-10
    web ..: https://www.loxxess.com/ueber-uns/pressemitteilungen/
    email : anfrage@loxxess.com

    Über PharmaXnet
    PharmaXnet ist ein europäisches Netzwerk qualifizierter Pharmalogistiker mit zentraler Leitung, Qualitäts- und Governance-Plattform. Das Netzwerk ist auf Initiative von LOXXESS pharma & healthcare entstanden, einem der führenden Pharmalogistiker in Deutschland, der schon länger mit qualifizierten Partnern im europäischen Ausland zusammenarbeitet. PharmaXnet kombiniert lokale operative Exzellenz von qualifizierten Drittpartner-Logistiklösungen mit zentraler europäischer Steuerung, inklusive einheitlicher Qualitäts- und Governancestrukturen. Damit ist es eine eigenständige Alternative zu starren globalen Konzernen. Es adressiert Pharma- und Life Sciences-Unternehmen, die auf mehreren europäischen Märkten aktiv sind oder komplexe Markteintrittsszenarien bewältigen müssen. PharmaXnet agiert eigenständig innerhalb der LOXXESS-Gruppe.
    Weitere Informationen: www.PharmaXnet.com

    Über LOXXESS
    Die LOXXESS Group ist ein europaweit tätiger Kontraktlogistiker mit Schwerpunkt auf Pharma, E-Commerce und Speziallösungen. Die Klienten aus Industrie und Handel erhalten maßgeschneiderte Logistik- und Fulfillmentlösungen für komplexe, individuelle Anforderungen. Als Logistikspezialist optimiert LOXXESS für seine Klienten nicht nur Beschaffung und Warenverteilung, sondern bietet Mehrwerte in den Bereichen Customer Service, Produktveredelung, Debitorenservice und E-Business. Die Klienten sind Start-ups, mittelständische Unternehmen und Konzerne.
    Die LOXXESS Group hat ihren Hauptsitz in Tegernsee, beschäftigt über 3.200 Mitarbeitende, verfügt über 24 Standorte in Deutschland, Tschechien sowie Polen und bewirtschaftet 380.000 qm Lagerfläche. Sie wurde mehrfach für innovative Logistiklösungen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Europäischen Logistik-Preis der European Logistics Association (ELA).
    Weitere Informationen unter: www.loxxess.com

    Pressekontakt:

    SCHiCK! Communications
    Herr Uwe Schick
    In den Binsgärten 8/1
    69168 Wiesloch

    fon ..: 012345678
    email : uwe.schick@schick-communications.net


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