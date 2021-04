Photovoltaikanlage mit Bitcoins kaufen

GermanSol akzeptiert ab sofort die Digitalwährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin als Zahlungsmittel.

Ab sofort können potenzielle Kunden des Photovoltaikanbieters GermanSol in Egelsbach/Hessen auch Krypto-Währungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin verwenden, um damit den Bau einer schlüsselfertigen Photovoltaikanlage zu bezahlen. Die Bezahlung erfolgt zum tagesaktuellen Kurs in der Kryptowährung, um den offenen Rechnungsbetrag auszugleichen. Das teilte das Unternehmen mit. Zur Abwicklung von Zahlungen werden dabei die Cyber-Währungen in EUR umgerechnet. Auch in Zusammenhang mit dem Mining will das Unternehmen mehr die Stromnetze entlasten und natürlich auch das Mining mit grüner Energie unterstützen. Für die Miner ist dies auch eine gute Gelegenheit, die Energie vom Dach zu nutzen, das spart enorm viel Geld und macht das Mining wesentlich günstiger und umweltfreundlicher.

Seit kurzem akzeptiert auch Tesla in Ihrem Online Store den Kauf eines Elektroautos wie Model 3 oder Model S mit Bitcoins. Unsere Komplettlösungen mit Speichersystemen und mit einer passenden Ladestation/Wallbox bieten den potenziellen Kunden nicht nur Unabhängigkeit vom Energieversorger sondern auch in der Bezahlung mit den Kryptowährungen. Wir wollen auch den Minern eine Möglichkeit bieten, die Coins mit grüner Energie zu erzeugen, teilte das Unternehmen weiter mit.

GermanSol gehört damit zu einer kleinen, aber stetig wachsenden Zahl von Unternehmen, die für die Dienstleistungen Zahlung mit digitalen Währungen akzeptieren. Die Paypal-Tochter Venmo kündete ebenfalls den Handel mit Kryptowährungen an. Paypal machte dies bereits seit Herbst 2020 möglich, ebenfalls Home Depot und Starbucks tun das bereits.

Aufgrund unserer jahrelanger Erfahrung und bereits mehr als 3000 erfolgreich realisierten Solarprojekten wissen wir worauf es bei der Planung und Installation von ertragreichen Photovoltaikanlagen ankommt. Wir bieten unseren Kunden nur erstklassige Qualitätsprodukte an, die über alle gängigen internationalen Zertifizierungen verfügen. Wir sind Hersteller unabhängig und können daher nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen. Ob Einfamilienhaus, Gewerbehalle oder Freilandanlage: Wir entwickeln nachhaltig leistungsstarke Energielösungen. Kontaktieren Sie uns heute noch und lassen Sie sich professionell von unserem Team beraten!

