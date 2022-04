PICK PROJEKT GMBH für 2021 erneut von Bauherren als TOP-Qualitätsanbieter bewertet

Das Unternehmen aus Grevenbroich überzeugt mit Bestnoten in Qualitäts- und Serviceleistung

Grevenbroich/Kaarst: Die PICK PROJEKT GMBH prägt seit Jahrzehnten den Wohnungs- und Einfamilienhausbau rund um Grevenbroich. Die unterschiedlichsten Projekte des eigenen Architektenteams sind in vielen Städten und Gemeinden, so in Grevenbroich, Neuss, Korschenbroich, Rommerskirchen, Jüchen und Düsseldorf zu finden.

Qualität und Service permanent in Prüfung

Die PICK PROJEKT GMBH lässt ihre Qualitäts- und Serviceleistungen regelmäßig vom Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH überprüfen. Das bedeutet, jeder übergebene Bauherr wird unmittelbar nach erfolgter Abnahme seines Bauobjektes nach seiner Qualitäts- und Servicebeurteilung aller relevanten Unternehmensleistungen befragt. Dem Institut liegen schriftliche, konstant gute Bauherrenbewertungen bereits seit 2014 vor.

Zertifizierung der Bauherrenbefragungen 2021

Im Rahmen des aktuellen, jährlichen Qualitäts-Monitoring wurden nun die Bauherrenbefragungen von Januar 2021 bis zur letzten Übergabe im Dezember 2021 ausgewertet und zertifiziert. Darin bescheinigen die BAUHERRINNEN und BAUHERREN der PICK PROJEKT GMBH erneut eine für die Branche überdurchschnittlich hohe Zufriedenheit. Bestnoten gibt es für alle Details, aus denen diese sich zusammensetzt.

Die Auswertung aller aktuellen BAUHERREN-BEWERTUNGEN zeigt folgendes Bild:

Beratung, Planung, Bauleitung und Bauausführung

Die PICK PROJEKT GMBH erzielt hier konstant gute und sehr gute Noten. Die BAUHERRINNEN und BAUHERREN bewerten ihre Zufriedenheit mit der Beratung mit 1,2, mit der Architektur und Planung ebenfalls mit 1,2, mit der Bauleitung mit 1,2 und mit der Bauausführung mit 1,7.

Erreichbarkeit, Bemusterung, Mängelbeseitigung und Baustellensauberkeit

Ebenfalls gute und sehr gute Noten erteilen die BAUHERRINNEN und BAUHERREN für die Erreichbarkeit (1,0), Bemusterungen (1,5), die Beseitigung von Mängeln (1,3) sowie für die Baustellensauberkeit (2,2).

Vertrags- und Budgetsicherheit, Änderungsbereitschaft

Alle BAUHERRINNEN und BAUHERREN bestätigen dem Unternehmen trotz der sehr hohen Bereitschaft zu Änderungen (1,0) die volle Budgetsicherheit in Form der Einhaltung vertraglich vereinbarter Baukosten.

Gesamtanforderungen, Wünsche, Versprechen, Zeiträume

Alle BAUHERRINNEN und BAUHERREN sehen ihre Gesamtanforderungen und Wünsche als voll erfüllt an. Sie bestätigen zudem die Einhaltung zwischenzeitlich gemachter Versprechen. Ohne Ausnahme würden alle erneut mit der PICK PROJEKT GMBH bauen. Über die Gesamtbefragung hinweg wird eine Zufriedenheitsquote von 97% erreicht.

Zusammenfassung:

Alle BAUHERRINNEN und BAUHERREN empfehlen die PICK PROJEKT GMBH aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen weiter. 83% gestatten dem Unternehmen sogar, ihre Bewertungen öffentlich als Referenz einzusetzen. Die Kundenorientierung der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den Statements und Kommentaren der BAUHERRINNEN und BAUHERREN regelmäßig gewürdigt.

Stefan Pick, Architekt und geschäftsführender Gesellschafter PICK PROJEKT GMBH: „Unsere Kunden suchen hochwertige Bauträgerprojekte. Sie sind entsprechend anspruchsvoll. Das bedeutet, sie erwarten zu jedem Zeitpunkt eine erstklassige Leistung. Deshalb freuen wir uns darüber, dass wir über eine miteinander harmonierende Mannschaft sowohl im internen Bereich als auch auf unseren Baustellen verfügen. Diese Mannschaft ist der Garant dafür, dass gute Bauqualität und ein entsprechender Service immer mit Blick auf die Zufriedenheit unserer Bauherren umgesetzt werden.“

Ergebnisse detailliert und kostenlos einsehbar

Der Zugriff auf die aktuelle Qualitäts-Performance der PICK PROJEKT GMBH ist für Bauinteressenten über das BAUHERREN-PORTAL jederzeit kostenfrei möglich. Das Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH veröffentlicht dort alle relevanten Qualitätsbewertungen des Unternehmens. Die Details aus der Zertifizierung können im aktuellen Prüfbericht und in der dazugehörigen Qualitätsurkunde kostenlos eingesehen werden.

Download der Dokumente aus der Zertifizierung

Die Zertifizierungsunterlagen enthalten konkrete und detaillierte Informationen über das Zustandekommen der Zufriedenheitsquote und des Empfehlungs- und Referenzverhaltens der befragten Bauherren. Sie stehen jedem Besucher des BAUHERREN-PORTALs dort zum kostenlosen Download zur Verfügung.

BAUHERREN-PORTAL: Qualitäts-Plattform für Baudienstleistungen

Mit der PICK PROJEKT GMBH befinden sich im BAUHERREN-PORTAL ausschließlich über Bauherren geprüfte, zertifizierte Qualitätsanbieter. Diese bedienen ihre Bauherren nachweislich mit Spitzenleistungen in Sachen Qualität und Service. Alle gelisteten Unternehmen werden von ihren Bauherren ausdrücklich empfohlen.

Direkt zur Webseite der PICK PROJEKT GMBH gelangen Sie HIER.

Zur Qualitäts-Bewertungsseite des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL klicken Sie bitte HIER.

Kaarst, im März 2022

Kaarst, im März 2022

Diese Informationen werden bereitgestellt von: BAUHERRENreport GMBH

Verantwortlich: BAUHERRENreport GMBH/PR-Redaktion

Zur Gütegemeinschaft der BAUHERRENreport GmbH mit der ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH

Diese Qualitätsgemeinschaft beschäftigt sich mit Referenzen und Rezensionen aus schriftlichen Bauherrenbewertungen, deren Auswertung und Zertifizierung. Ab einer repräsentativen Zufriedenheitsquote von 80% wird ein Testat und mit diesem das Vertrauenssiegel „Geprüfte Bauherren-Zufriedenheit“ verliehen. Der BAUHERRENreport veröffentlicht die Ergebnisse, um sie mittels Empfehlungsmanagement zu vermitteln. Ziel der Qualitätsgemeinschaft ist, Top-Leistungen im Haus- und Wohnungsbau transparent zu machen und herauszustellen.

Die wesentlichen Details zur Qualität des Unternehmens finden Bauinteressenten auf der Plattform www.bauherren-portal.com. Diese beinhaltet Hausbauerfahrungen und Bauherrenbewertungen geprüfter Bauunternehmen und ist öffentlich kostenlos zugängig. Die hier angetroffene Qualitätstransparenz durch Zufriedenheitsbewertungen und Empfehlungen übergebener Bauherren ist einzigartig. Bauinteressenten wird zusätzliche Sicherheit vermittelt, denn die Empfehlungen von Ex-Bauherren sind authentisch und helfen, eine beabsichtigte Entscheidung durch Fakten aus Bauherrensicht abzusichern.

Bauunternehmen haben ihre Vorteile in der Außendarstellung ihrer Qualität. Der Eingang an qualifizierten Anfragen steigt, nicht messbare Werbemaßnahmen werden eingespart: Ein Konzept, bei dem alle Beteiligten gewinnen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung kann, auch auszugsweise, mit einem Verweis auf das Bauherren-Portal (Bauherren-Portal.com), frei verwendet bzw. publiziert werden.

