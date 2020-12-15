Pierre Beaudoin wird strategischer Berater von Mayfair Gold

VANCOUVER, British Columbia, 3. Februar 2026 – Mayfair Gold Corp. (Mayfair, Mayfair Gold oder das Unternehmen) (NYSE American: MINE; TSX-V: MFG) (- www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-developing-a-gold-project-on-the-fast-track-to-production-in-ontario-canada/ -) freut sich, die Ernennung von Pierre Beaudoin zum strategischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Beaudoin ist ein Experte im Bereich Mineralverarbeitung mit 40 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen Betrieb und Projektentwicklung. Zuletzt war Pierre Beaudoin Chief Operating Officer bei SilverCrest Metals Inc., wo er erfolgreich die technischen Studien, den Bau und die Inbetriebnahme der Mine Las Chispas in Mexiko leitete und das Projekt trotz der Pandemie vorzeitig und unterhalb des Budgets abschloss und eine effiziente und schnelle Inbetriebnahme der kommerziellen Produktion ermöglichte. Vor seiner Tätigkeit bei SilverCrest war Herr Beaudoin als Senior Vice President, Capital Projects, und anschließend als Chief Operating Officer bei Detour Gold Corporation tätig, wo er am Bau und Betrieb der Detour Lake Mine beteiligt war, der heute größten Goldmine Kanadas. Außerdem hatte er verschiedene Positionen im Bereich Kapitalprojekte und Management bei Barrick Gold Corporation inne. Derzeit ist er Vorsitzender von Radisson Mining Resources Inc. und Direktor von Coeur Mining Inc.

Herr Beaudoin wurde zum strategischen Berater von Mayfair ernannt, um das Unternehmen bei der Weiterentwicklung des Goldprojekts Fenn-Gib mit unabhängiger technischer und strategischer Beratung auf höchster Ebene zu unterstützen. Insbesondere wird erwartet, dass Pierre Beaudoins umfangreiche Erfahrung Mayfair in Bezug auf die Anlagenplanung, die Baureife und das Risikomanagement zugutekommen wird, während das Unternehmen die Genehmigungen vorantreibt und sich auf den Baubeginn vorbereitet.

Nicholas Campbell, CEO von Mayfair, kommentierte: Ich hatte das Vergnügen, mit Herrn Beaudoin zusammenzuarbeiten, als ich bei SilverCrest Metals Inc. tätig war, und Drew Anwyll, COO von Mayfair, arbeitete mit Pierre bei Detour Gold Corp. während der Bauphase, der Inbetriebnahme und des Betriebs zusammen. Mehrere andere Mitglieder des Mayfair-Teams haben im Laufe der Jahre ebenfalls mit Pierre zusammengearbeitet, was seine Verbindung zu unseren gemeinsamen Bemühungen besonders bedeutsam und für unser Team zu einer natürlichen Ergänzung macht. Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass wir uns freuen, Pierre als Berater zu haben, während wir die Prozessanlage und die Gesamtplanung des Projekts fertigstellen und uns auf den Baubeginn in Fenn-Gib vorbereiten. Wir begrüßen seine Beiträge, während wir das Projekt weiter vorantreiben, und freuen uns, dass er als strategischer Berater zu Mayfair Gold kommt.

Als Vergütung für seine Rolle als strategischer Berater hat Mayfair Gold Pierre Beaudoin 100.000 Optionen mit einem Ausübungspreis von 5,36 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgegeben, die am 3. Februar 2031 verfallen. Er wird außerdem berechtigt sein, in Zukunft am Omnibus-Aktienoptionsprogramm des Unternehmens teilzunehmen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Namen des Unternehmens geprüft und von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Operating Officer von Mayfair, einem gemäß NI 43-101 qualifizierten Sachverständigen, genehmigt.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Fenn-Gib in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Die Vor-Machbarkeitsstudie des Unternehmens skizziert das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen Dollar, einer Basis-Amortisationszeit von 2,7 Jahren und einem kumulierten freien Cashflow von 896 Millionen Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte Planung und die Einbindung der Interessengruppen voran, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, plant, projiziert, beabsichtigt, schätzt, voraussichtlich, potenziell, möglich, Strategie, Ziele, Chancen, Zielsetzungen oder Variationen davon gekennzeichnet oder durch die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden, oder durch die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke. Diese Informationen umfassen Aussagen über die Absicht des Unternehmens, das Projekt zu einer produzierenden Mine im Sinne des Ontario Mining Act weiterzuentwickeln, die Fortsetzung der technischen Studien, Konsultationsprozesse und Genehmigungsverfahren, die zur Unterstützung der geplanten zukünftigen Entwicklung erforderlich sind, die Fortsetzung der Risikominderung durch ökologische, technische und sozioökonomische Arbeiten, die die Grundlage für zukünftige Bau- und Betriebsgenehmigungen bilden, die Vor-Machbarkeitsstudie des Unternehmens, in der das Potenzial für die Entwicklung von Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten dargelegt wird, und das Ziel des Unternehmens, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen, sowie die erwarteten Vorteile des neuen strategischen Beraters des Unternehmens. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse erstellt ( ). Diese Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und im Registrierungsformular 40-F aufgeführt sind, die jeweils unter www.sedarplus.ca und sec.gov/edgar verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange (TSXV) noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder wenden Sie sich direkt an:

Nicholas Campbell

CEO

Mayfair Gold Corp.

489 McDougall St

Matheson, ON P0K 1N0 Kanada

+1 (855) 350-5600

info@mayfairgold.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mayfair Gold Corp.

Nicholas Campbell

489 McDougall Street

P0K 1N0 Matheson, ON

Kanada

email : info@mayfairgold.ca

Pressekontakt:

Mayfair Gold Corp.

Nicholas Campbell

489 McDougall Street

P0K 1N0 Matheson, ON

email : info@mayfairgold.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

