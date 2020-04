Pineapple Express Delivery meldet Ausbau seiner Cannabis-Lieferdienste

VANCOUVER, 6. April 2020 – World-Class Extractions Inc. (CSE: PUMP) (FRA: WCF) (OTCQB: WCEXF) (das Unternehmen oder World-Class), freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Pineapple Express Delivery Inc. (Pineapple Express Delivery oder PED), ein führendes Unternehmen, das legale Cannabis-Lieferdienste sowohl für den medizinischen wie auch den Freizeitmarkt bietet, seine Lieferdienste auf drei (3) weitere Städte in Ontario, Kanada, ausweitet.

Pineapple Express Delivery weitet seine Dienstleistungen auf die Städte Barrie, Ottawa und London aus. Pineapple Express Delivery ist eines der führenden kanadischen Lieferunternehmen für den medizinischen und den Freizeitmarkt mit Lieferung am selben Tag, am Folgetag oder anderweitig; dabei bedient es sowohl B2B- als auch B2C-Kunden in der legalen Cannabisbranche. Pineapple Express Delivery bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen und hat detaillierte Sicherheits- und Lieferprotokolle für Cannabislieferungen für ganz Kanada eingerichtet.

Rosy Mondin, CEO von World-Class Extractions, merkte dazu an: Mit der Schließung der Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in Ontario aufgrund der COVID-19-Pandemie weitet Pineapple Express Delivery seine Dienstleistungen aus, um den Menschen in Ontario einen sicheren Zugang zu legalem Cannabis für den medizinischen und den Freizeitgebrauch zu bieten. Wir sind stolz darauf, dass unser jüngstes Investment in Pineapple Express Delivery dieses Unternehmen in die Lage versetzt, weitere Städte zu beliefern, und dies in einer Zeit, in der großer Bedarf für diese Dienstleistungen besteht. Bisher gab es keine Unterbrechung der Lieferdienste der PED, und das Unternehmen baut seine Dienstleistungen weiter aus, um den wachsenden Bedarf der Kunden zu befriedigen. Pineapple Express Delivery beliefert und unterstützt in diesen schwierigen Zeiten auch nach wie vor die zugelassenen Produzenten sowie sonstige legal agierende Lieferanten der kanadischen Cannabisbranche. COVID-19 hat beispiellose Auswirkungen auf unser tägliches Leben. PED trägt dazu bei, diese Auswirkungen durch zuverlässige Lieferungen zu minimieren, sodass Patienten und Konsumenten sich darauf verlassen können, dass ihre legalen Cannabiskäufe sicher und pünktlich ausgeliefert werden.

Randy Rolph, CEO von Pineapple Express Delivery, erklärte wie folgt: Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Dienste auf weitere Städte in Ontario ausweiten können; so kann PED besser dazu beitragen, in diesen schwierigen Zeiten die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten. Mit der Erfahrung und dem Know-how unseres Teams hoffen wir, dem Ansturm gerecht zu werden und soweit möglich sichere und zuverlässige Lieferungen in der gesamten Provinz durchzuführen.

Durch die COVID-19-Pandemie hat Pineapple Express Delivery in sämtlichen Provinzen, in die Cannabis für den medizinischen und den Freizeitgebrauch geliefert wird, einen erheblichen Anstieg bei den Mengen verzeichnet. Als Reaktion auf die gestiegenen Verkaufsmengen auf dem Freizeitmarkt in Ontario ist Pineapple Express Delivery dabei, die Zahl der Auslieferungsfahrer von (derzeit) 104 auf 200 zu erhöhen. Aktuelle Stellenangebote sind über den folgenden Link abrufbar:

www.indeedjobs.com/pineapple-express-delivery-ceeada4/_hl/en?cpref=JXWAtnzf3XW5aRnY2g_zoikN87qYWwuQp_1ioYpJaGE

Über World-Class Extractions Inc.

World-Class entwickelt, errichtet und betreibt maßgeschneiderte Extraktionszentren für lizenzierte Cannabis- und Hanf-Verarbeitungsbetriebe. Durch den Einsatz seiner kundenspezifischen Technologie und Verfahren ermöglicht World-Class seinen lizenzierten Partnern die effiziente Produktion von margenstarken Cannabis- und Hanf-Konzentraten und -Ölen. Durch seine Beziehungen zu lizenzierten Partnern ist World-Class in der Lage, Auftragsverarbeitung von Cannabis und Hanf an lizenzierte Dritte anzubieten, die nicht über das Fachwissen und die Ausrüstung verfügen, die für die Herstellung von qualitativ hochwertigen Cannabis- und Hanf-Konzentraten und Endprodukten erforderlich sind. Darüber hinaus bietet Pineapple Express Delivery, eine Tochtergesellschaft von World-Class, legale Cannabis-Lieferservices für den medizinischen und den Freizeitmarkt in Ontario sowie einige andere Provinzen Kanadas.

Über Pineapple Express Delivery Inc.

Das Management-Team von Pineapple Express Delivery verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit seinem Angebot von 60-minütigen Zustelldiensten am selben Tag in verschiedenen Branchen in ganz Kanada mit rekordverdächtigen 40.000 Lieferungen pro Monat. Pineapple Express Delivery bietet seinen Kunden eine individuelle Betreuung und hat detaillierte Sicherheits- und Lieferprotokolle erstellt, um die Lieferung von medizinischem Cannabis und Freizeit-Cannabis am selben Tag im ganzen Land zu erleichtern. Pineapple Express Delivery bietet der legalen Cannabis-Industrie seit dem 17. Oktober 2018 die Möglichkeit der Lieferung am selben Tag und hat in jeder kanadischen Provinz Büros eingerichtet. Für weitere Informationen über Pineapple Express Delivery besuchen Sie bitte www.pineappledeliveryexpress.com.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung, die vom Management des Unternehmens erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind „zukunftsgerichtete Informationen“ in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze, einschließlich der Ausweitung der Lieferdienste von PED auf die Städte Barrie, London und Ottawa in Ontario, der anhaltenden Fähigkeit von PED, Cannabis im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie in Kanada zu liefern, der Fähigkeit von PED, seine Lieferkapazitäten zu erweitern, und der Fähigkeit von World-Class, Cannabis- und Hanfkonzentrate und -öle mit hoher Gewinnspanne effizient zu produzieren. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen bereit, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft zu vermitteln; die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich solche Aussagen nicht für andere Zwecke eignen. Diese Informationen sind naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und die Möglichkeit eröffnen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören u.a. die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

