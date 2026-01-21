Plaid Technologies gibt Ernennung von Interims-Chief Executive Officer bekannt

Vancouver, BC – 19. Juni 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen), ein kanadisches Unternehmen für fortgeschrittene Materialien, freut sich, die Ernennung von Herrn Paul Hughes zum Interims-Chief Executive Officer (Interims-CEO) mit Wirkung vom 19. Juni 2026 bekannt zu geben. Gleichzeitig trat Herr Guy Bourgeois als Chief Executive Officer zurück und übernahm die Rolle des Chairman des Board of Directors. Herr Bourgeois wird auch in seiner Eigenschaft als Chairman eine wichtige Rolle bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens spielen.

Herr Hughes ist ein Serienunternehmer und Führungskraft im gehobenen Management mit über 25 Jahren Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Unternehmen in den Bereichen Deep Tech, saubere Energie, Industrietechnologie und erneuerbare Energien. Als Gründer von Shift Clean Energy baute er das Unternehmen von einem Zwei-Personen-Start-up zu einem globalen Unternehmen mit 97 Mitarbeitern aus, beschaffte Eigenkapital in Höhe von über 60 Millionen $, gewann Fortune-100-Kunden und ging mehr als 30 strategische Partnerschaften in 26 Ländern ein und führte das Unternehmen schließlich zu einem erfolgreichen Unternehmensverkauf. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Stabilisierung und Skalierung von Technologieunternehmen, unter anderem in den Bereichen SaaS, Energy-as-a-Service sowie Bergbau- und Energietechnologie, sowie über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Sanierungen, Restrukturierungen und der Wiederherstellung des Unternehmenswerts und umfangreiche Erfahrung im Vorstand und in der Unternehmensführung als CEO und Chairman in Kanada, im Vereinigten Königreich, Australien, Dänemark und den USA.

Das Board freut sich, Paul bei Plaid Technologies begrüßen zu dürfen. Dank seiner außergewöhnlich umfassenden Erfahrung in den Bereichen operatives Geschäft, Finanzen und Unternehmensführung ist er bestens geeignet, das Unternehmen durch diese wichtige Phase seiner Entwicklung zu führen, und wir freuen uns auf die Führungsstärke und die Dynamik, die seine Ernennung mit sich bringen wird, sagte Guy Bourgeois, Chairman des Boards.

Aktienoptionen

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Hughes hat das Unternehmen 100.000 Aktienoptionen (Aktienoptionen) gemäß dem Omnibus Long-Term Incentive Plan des Unternehmens (geändert und angepasst) (der Plan) zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ pro Stammaktie gewährt. Die Aktienoptionen werden am Tag, der neunzig (90) Kalendertage nach dem Zuteilungsdatum liegt, vollständig unverfallbar und verfallen vier (4) Jahre nach dem Zuteilungsdatum.

Restricted Share Units

Außerdem hat das Unternehmen Herrn Hughes gemäß dem Plan 2.500.000 Restricted Share Units (die RSUs) gewährt, die drei (3) Jahre nach dem Zuteilungsdatum ablaufen. Die RSUs werden gemäß dem folgenden Zeitplan unverfallbar:

(i) 500.000 RSUs an dem Tag, der sechs Monate nach dem Zuteilungsdatum liegt;

(ii) 250.000 RSUs an dem Tag, der 9 Monate nach dem Zuteilungsdatum liegt;

(iii) 500.000 RSUs an dem Tag, der 12 Monate nach dem Zuteilungsdatum liegt;

(iv) 250.000 RSUs an dem Tag, der 15 Monate nach dem Zuteilungsdatum liegt, und

(v) 1.000.000 RSUs an dem Tag, der 18 Monate nach dem Zuteilungsdatum liegt.

Die Aktienoptionen und RSU unterliegen den Bedingungen des Plans, der vom Board of Directors verabschiedet wurde und der Ratifizierung durch die Aktionäre des Unternehmens auf der nächsten ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens bedarf, die voraussichtlich im Oktober 2026 stattfinden wird. Die Aktienoptionen und die bei Erfüllung der RSUs auszugebenden Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist ab dem Zuteilungsdatum.

Über Plaid Technologies Inc.

Plaid Technologies Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für hochentwickelte Materialien, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von mit Graphen verstärkten Technologien mit Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Energie und Industriematerialien konzentriert.

Im Namen des Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois Direktor & Chairman

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Website: www.plaidtechnologiesinc.com

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Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens wider, die auf den dem Management derzeit vorliegenden Informationen basieren. Das Unternehmen ist im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen von den folgenden wesentlichen Annahmen ausgegangen: dass der Plan von den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung genehmigt wird; dass die Genehmigung der Zuteilungen durch die CSE eingeholt wird; dass Herr Hughes während der jeweiligen Unverfallbarkeitszeiträume weiterhin für das Unternehmen tätig sein wird; und dass keine wesentlichen Veränderungen in der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage oder den Geschäftsergebnissen des Unternehmens eintreten werden, die die vorgenannten Annahmen beeinflussen könnten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden einzuholen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Ziele umzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Bindung von Schlüsselpersonal; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und Marktrisiken; sowie sonstige Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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