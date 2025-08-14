Plaid Technologies startet strategische Bewertung von hochleistungsfähigen wasserabweisenden Beschichtungen auf Graphenbasis

Vancouver, British Columbia – 23. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen) gibt heute den Start einer strategischen Zusammenarbeit mit Graphene Nanoworks Ltd. (GNW) bekannt, um das kommerzielle Potenzial und die technische Eignung von wasserabweisenden Beschichtungen, Folien und Membranen der nächsten Generation auf Graphenbasis für Glas- und Metallanwendungen zu bewerten.

Diese Initiative steht im Einklang mit der bestehenden Strategie von Plaid, Technologien auf Graphenbasis voranzutreiben, die in großen, etablierten und unterversorgten Industriemärkten zu deutlichen Leistungsverbesserungen führen. Die Zusammenarbeit wird sich auf fortschrittliche Oberflächentechnologien konzentrieren, die zur Verbesserung der Wasserabweisung, Haltbarkeit und Funktionsdauer entwickelt wurden; Anwendungen im Bereich Architekturglas, Transport, Industrieausrüstung und Spezialmetalle sind möglich.

Im Rahmen der Bewertung führen Plaid und GNW eine detaillierte Analyse der globalen Glas- und Beschichtungsmärkte durch, einschließlich der Integrationspunkte in der Lieferkette, der Möglichkeiten für den Einsatz in der Fertigung und der Wettbewerbspositionierung bestehender Graphen-Polymer- und konventioneller Beschichtungslösungen. Ziel ist es, potenzielle kommerzielle Wege und Wertbeiträge für Endverbraucher zu identifizieren und zu bewerten.

Gemäß der Vereinbarung vom 16. Dezember 2025 hat Plaid GNW für einen Zeitraum von drei Monaten zu Gesamtkosten von 32.500 $ damit beauftragt, Marktanalysen und technische Spezifikationen zu erstellen.

Parallel dazu nutzt Plaid seine umfassendere Erfahrung in der Graphenentwicklung, um Dispersions- und Formulierungsmethoden zu bewerten, die für Oberflächenbeschichtungen relevant sind. Das Unternehmen bewertet derzeit fortschrittliche Dispersionsverfahren, einschließlich ultraschallgestützter Verfahren, um die Verteilung graphenbasierter Materialien in Beschichtungssystemen zu verbessern. Plaid bewertet im Rahmen seines strengen Entwicklungs- und Risikobewertungsprogramms weiterhin Leistungsmerkmale, Skalierbarkeit und Kostenauswirkungen.

Die Bewertung wird sowohl die technische Machbarkeit als auch die wirtschaftlichen Vorteile berücksichtigen. Vorbehaltlich der Ergebnisse der Bewertung könnte Plaid eine Weiterführung der Zusammenarbeit im Hinblick auf eine weitere Technologieentwicklung, Validierung und mögliche Kommerzialisierung in Betracht ziehen.

Graphenbasierte Oberflächentechnologien haben das Potenzial, die Leistungserwartungen an Glas- und Metallbeschichtungen neu zu definieren, sagte Guy Bourgeois, Chief Executive Officer von Plaid Technologies Inc. Da es keinen klaren oder eindeutigen Marktführer für fortschrittliche graphenbasierte Glasbeschichtungslösungen gibt, sehen wir eine eindeutige Chance, eine differenzierte Position zu etablieren, die die aufstrebende Plattform von Plaid für graphenverstärkten Zement und Baumaterialien ergänzt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unser Fachwissen in den Bereichen Dispersion, Formulierung und industrieller Einsatz zusammen mit den Materialkenntnissen von GNW zu nutzen, um hochwertige Anwendungen ins Visier zu nehmen und vielversprechende Möglichkeiten mit eindeutigen Wegen zur Kommerzialisierung zu identifizieren.

Die Marktdaten unterstreichen die strategische Attraktivität dieser Chance. Mit Ausnahme von Brillen zeigen Branchenstudien, dass der Haushalts- und Wohnbereich über 70 % des weltweiten Glasumsatzes ausmacht, wobei der Schwerpunkt eher auf dem Neubau als auf dem Ersatz liegt. (Quelle: gitnux.org/glass-industry-statistics).

Über das Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien. Plaid verfolgt gleichzeitig eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für seine proprietäre, mit Graphen angereicherte Betonmischung, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Bohrlochzement und Untergrundanwendungen liegt. Das Management geht davon aus, dass die einzigartige Mischung von Plaid den Weg für eine neue Ära der Bohrlochstilllegung ebnen wird, indem sie modernste Materialien mit Präzisionstechnik kombiniert.

Über Graphene Nanoworks Ltd.

Graphene Nanoworks Ltd. ist ein spezialisiertes Materialwissenschaftsunternehmen, das bei Graphenanwendungen führend ist und sich darauf konzentriert, Standardpolymere, Glas und Oberflächen in hochleistungsfähige intelligente Materialien umzuwandeln. Seine Kernkompetenz liegt in hochleitfähigen Beschichtungen und strukturellen Zusatzstoffen, die drei entscheidende Vorteile bieten: überlegene Festigkeit, thermische und elektrische Intelligenz sowie Multispektrum-Tarnfähigkeit.

Für das Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

