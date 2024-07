PLAN-B NET ZERO wächst und erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Retesol GmbH

Greentech PLAN-B NET ZERO übernimmt Retesol

Zug/Mühlheim. 18.07.2024. Die PLAN-B NET ZERO-Gruppe hat rückwirkend zum 30. Dezember 2023 eine Mehrheitsbeteiligung am Photovoltaik-Großhändler Retesol GmbH erworben. Mit dieser strategischen Akquisition erweitert PLAN-B NET ZERO sein Portfolio im und stärkt seine Position als führendes GreenTech-Unternehmen in Europa.

Fokussierte Stärkung der Marktposition durch Synergien

Die Retesol GmbH mit Sitz in Großbeeren bei Berlin, bekannt für hochwertigen Komponenten und umfassende Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik, ergänzt die bestehende Community von PLAN-B NET ZERO. Als zuverlässiger B2B-Lieferant bietet Retesol qualitative hochwertige Markenprodukte, viele Innovationen sowie passende Services und Ergänzungen für komplette Solarstrom-Anlagen. Die langjährige Erfahrung und das weitreichende Netzwerk von Retesol garantieren Top-Konditionen und eine reibungslose Abwicklung bei der Planung und Realisierung von PV-Projekten.

„Die Beteiligung an Retesol ermöglicht es uns, unsere Marktposition weiter zu stärken und unser Dienstleistungs- und Produktangebot zu erweitern. Wir freuen uns auf die Synergien, die sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben, und sind überzeugt, dass unsere Community von schnellen Projektabwicklungen, Topkonditionen und erweiterten Serviceangeboten profitieren werden,“ erklärt Bradley Mundt, Gründer und Head of Strategy von PLAN-B NET ZERO.

Gemeinsame Vision und Stärken bündeln

Helge Tost, geschäftsführender Gesellschafter der Retesol GmbH, freut sich auf die Zukunft als Teil der PLAN-B NET ZERO-Gruppe : „PLAN-B NET ZERO ist ein dynamisches Unternehmen, das perfekt zu unserer Vision und unseren Werten passt. In der Gruppe können wir als Retesol unsere Stärken einbringen und helfen, innovative Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende zu entwickeln. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und die Chancen, die sich daraus ergeben.“ Mit dem neuen Partner an der Seite denkt Retesol beispielsweise über den Einstieg in den Großhandel für weitere Bereiche der Erneuerbaren Energien neben Photovoltaik nach.

Durch die Akquisition plant PLAN-B NET ZERO, Angebot und Umsatz der Gruppe auf nationaler und in einem zweiten Schritt auch internationaler Ebene weiter auszubauen. Dabei bleibt die Retesol GmbH ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der PLAN-B NET ZERO-Gruppe und wird wie bisher von Helge Tost geführt, der Retesol 2014 gegründet hat.

„Helge und ich freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Unsere partnerschaftliche Vision ist es, die Energiewende mit nachhaltigen Produkten und Lösungen voranzutreiben und damit einen bedeutenden Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen zu leisten,“ so Bradley Mundt abschließend.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

Über Retesol GmbH

Die Retesol GmbH liefert sowohl national als auch international sämtliche Komponenten für Photovoltaikanlagen und bietet umfassende Dienstleistungen für Solateure und PV-Projekte.. Als Ostdeutschlands größter Photovoltaik-Großhändler führt Retesol bekannte Markenprodukte, innovative Neuheiten und passende Ergänzungen für komplette Solarstrom-Anlagen. Mit langjähriger Erfahrung und einem weitreichenden Netzwerk ist Retesol ein zuverlässiger Partner für die Planung und Realisierung von Photovoltaikanlagen

