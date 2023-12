PLAN4-Software ermittelt 1 Mrd. EUR Sanierungsvolumen

Die Modernisierung bestehender Gebäude ist essentiell, um die Klimaziele zu erreichen.

Bis heute konnte mit Hilfe der Software von PLAN4 über 1 Mrd. EUR an Sanierungskosten ermittelt werden. Die Sanierung älterer Gebäude spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz entfallen etwa 35% des Energieverbrauchs und rund 30% der CO2-Emissionen in Deutschland auf den Gebäudesektor. Die Modernisierung bestehender Gebäude ist daher essentiell, um die Klimaziele zu erreichen. Insbesondere Bund, Länder und Kommunen zeigen großes Interesse an Lösungen wie der PLAN4-Software, die eine effiziente und effektive Sanierung ermöglichen und somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die wachsende Nachfrage nach dieser innovativen Lösung hat auch zu einer Expansion des PLAN4-Teams geführt. 2023 wurden fünf neue Mitarbeiter:innen eingestellt, womit die Gesamtzahl der Beschäftigten nun bei 17 liegt. In 2024 soll das PLAN4-Team um weitere fünf bis acht Fachkräfte wachsen. Zudem engagiert sich PLAN4 auch stark in der Ausbildung. In diesem Jahr wurde der erste Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss seiner Lehre in das Unternehmen übernommen. Ein weiterer Auszubildender begann seine Ausbildung.

Ein weiterer Erfolg für PLAN4 GmbH zum Jahresende ist die Akquisition eines bedeutenden Bestandshalters als Neukunde im kommenden Jahr. Dies unterstreicht das kontinuierliche Wachstum und die steigende Auftragslage des Unternehmens. PLAN4 realisiert zunehmend Großprojekte, bei denen nicht nur die Software, sondern auch die umfassenden Dienstleistungen dahinter gefragt sind.

Die PLAN4 Software GmbH steht kurz vor dem Erreichen des Breakeven und zeigt sich zukunftsorientiert: Die moderne Software wird einschließlich des hinterlegten Baukostenkataloges quartalsweise aktualisiert, um stets den neuesten technologischen Standards zu entsprechen und das derzeit volatile Preisgefüge am Markt abzubilden. Für 2024 ist die Implementierung eines neuen Features geplant, das konkrete Energie- und CO2-einsparungen darstellt. Dadurch erhält der Nutzer erstmals die Möglichkeit, die gewählten Sanierungsmaßnahmen gezielt auch auf Klimaneutralität und Fördermöglichkeiten hin zu überprüfen.

Über PLAN4

Die PLAN4 Software GmbH hat sich auf die Digitalisierung der Immobilienbewertung spezialisiert und bietet die innovative Software „GebäudeCheck“ an. Durch automatisierte Datenerfassung und -analyse ermöglicht PLAN4 eine zeit- und ressourcensparende Bestandsbewertung von Gebäuden, einschließlich Zustandsbewertung, Sanierungskosten und energetischer Effizienz. Aktuell hat das Freiburger Startup Unternehmen insgesamt bereits 1 Mrd. EUR Sanierungskosten in über 3.000 Gebäuden ermittelt.

