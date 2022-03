Planet Based Foods schließt Partnerschaftsabkommen mit KeHE Distributors

Vancouver, British Columbia, 17. März 2022 – Planet Based Foods Global Inc. (CSE: PBF) (FWB: AZ0) (PBFG, Planet Based Foods oder das Unternehmen) freut sich, eine neue Partnerschaft mit KeHE Distributors, einem der größten reinen Lebensmittel- und Naturkosthändler Nordamerikas, bekannt zu geben.

Mit mehr als 5.500 am Unternehmen beteiligten Mitarbeitern, einem ausgedehnten Netzwerk von 16 Vertriebszentren in ganz Nordamerika und einem Jahresumsatz in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar beliefert KeHE Distributors seit knapp 70 Jahren eine Vielzahl von Lebensmittelketten und unabhängigen Einzelhändlern mit Naturkost-, Bio- und Spezialitätenprodukten. KeHE Distributors ist stolz darauf, als zertifizierte B-Corporation den höchsten sozialen und ökologischen Leistungsstandards verpflichtet zu sein und setzt sich mit Leidenschaft für eine nachhaltige Lebensweise, eine gesunde Ernährung und eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung ein.

Im Rahmen dieser faszinierenden neuen Partnerschaft wird KeHE Distributors als einer der Hauptvertriebspartner von Planet Based Foods für den Handel mit Naturkostprodukten und Lebensmittelspezialitäten auftreten. Im Fokus stehen sechs der beliebtesten veganen Produktvarianten des Unternehmens: der Original Burger, der Green Chili Southwest Burger, die Breakfast Sausage Patties in der scharfen und milden Variante, der Original Crumble und der Italian Sausage Crumble. Die Preise pro Artikel liegen zwischen 7,99 und 8,99 Dollar pro Stück.

Wir freuen uns wirklich sehr, mit KeHE als einem der landesweit führenden und angesehensten Vertriebsunternehmen für Naturkostprodukte zusammenzuarbeiten, meint Braelyn Davis, President und CEO von Planet Based Foods. Diese Kooperation macht die Bestellung unserer Produkte für kleinere, unabhängige Einzelhändler einfacher und beschleunigt den Vertrieb an den mittelständischen Einzelhandel. Damit sind wir in der Lage, einerseits unsere Expansionsaktivitäten in Kanada voranzutreiben und andererseits die Präsenz von Planet Based Foods und den Unternehmenswert weiter zu steigern.

Über Planet Based Foods

PBFG ist über Planet Based Foods, seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in San Diego (Kalifornien), Hersteller von nachhaltigen pflanzlichen Fleischersatzprodukten. Planet Based Foods wurde 2018 in San Diego (Kalifornien) gegründet. Alle Produkte von Planet Based Foods sind zu 100 % vegan, und unterstützen das Ziel des Unternehmens, ein besseres Ernährungssystem aufzubauen, indem es Menschen heute Superfood-Produkte auf Hanfbasis bereitstellt, die morgen den Planeten unterstützen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.planetbasedfoods.com oder per E-Mail an Invest@planetbasedfoods.com.

