Planet Ventures Inc. meldet strategische Investition in den MCXGP Relativity Fund I, LLC – und gewinnt Zugang zu Relativity Space von Eric Schmidt

Vancouver, British Columbia – 8. April 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) (Planet oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 125.000 US$ in den MCXGP Relativity Fund I, LLC (MCXGP) getätigt hat, eine Zweckgesellschaft, die sich an der jüngsten Finanzierungsrunde von Relativity Space Inc. (Relativity Space) beteiligt hat, dem innovativen amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen, das Trägerraketen der nächsten Generation entwickelt.

Unter der Leitung von Eric Schmidt, der 2025 CEO und Chairman wurde, tritt Relativity Space in eine neue Phase der strategischen Entwicklung ein, die über reine Startdienste hinausgeht, um die Infrastruktur für die nächste Generation der Datenverarbeitung zu schaffen. Unter der Führung von Schmidt erforscht das Unternehmen die Bereitstellung von Rechenzentren im Orbit und nutzt weltraumbasierte Umgebungen, um die schnell wachsenden Anforderungen an künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing zu erfüllen.

Relativity Space zielt darauf ab, die Grenzen der Luft- und Raumfahrt mit vollständig wiederverwendbaren Trägerraketen, proprietären Antriebssystemen und einer revolutionären, softwaregesteuerten Fertigungsplattform voranzutreiben. Die Investition von Planet ermöglicht eine indirekte Beteiligung an einem innovativen und zukunftsweisenden Unternehmen sowohl in der Luft- und Raumfahrt als auch in der Computerinfrastruktur der nächsten Generation.

Zu den wichtigsten Highlights zählen:

· Terran R Reusable Launch Vehicle – Relativity´s Flaggschiff-Rakete ist eine vollständig wiederverwendbare Trägerrakete der nächsten Generation, die für mittelschwere bis schwere Transportmissionen konzipiert ist und bis zu ~20.000+ kg in die erdnahe Umlaufbahn befördern kann (Relativity Space News Release, 2021). Terran R wurde für eine schnelle Wiederverwendbarkeit, hohe Startfrequenz und deutlich niedrigere Startkosten entwickelt.

· Fortschrittliche Antriebssysteme – die Aeon R Triebwerke sind auf hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Wiederverwendbarkeit ausgelegt und profitieren von einer vereinfachten Architektur und einer geringeren Anzahl von Teilen.

· Fabrik der Zukunft – die automatisierte Fertigungsplattform von Relativity integriert KI, Robotik und proprietäre Software, um Echtzeitüberwachung, schnelle Iterationszyklen und skalierbare Produktion komplexer Luft- und Raumfahrtsysteme zu ermöglichen. Dies beschleunigt den Zeitrahmen für Innovationen drastisch.

· Enormer industrieller Maßstab – Relativity Space betreibt in Long Beach, Kalifornien, eine Produktionsstätte mit einer Fläche von über 1 Mio. Quadratfuß, in der die Stargate-Drucker darauf ausgelegt sind, ganze Raketen innerhalb weniger Monate statt Jahre herzustellen.

· Kommerzielle Dynamik – Relativity Space hat bedeutende Vereinbarungen über mehrere Starts und einen wachsenden Auftragsbestand, wodurch das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach Satellitenbereitstellung, Weltrauminfrastruktur und zukünftigen orbitalen Anwendungen profitieren kann.

· Leadership und Vision – unter Eric Schmidt konzentriert sich Relativity Space nicht nur auf den ersten Orbitalflug von Terran R, sondern auch auf die Ermöglichung völlig neuer Kategorien weltraumbasierter Infrastrukturen, einschließlich orbitaler Rechenzentren, die mit reichlich vorhandener Solarenergie betrieben und für KI-Workloads der nächsten Generation optimiert werden.

Strategische Begründung für Planet Ventures

Planet betrachtet diese Investition als eine vielversprechende Gelegenheit, am Wandel in der Luft- und Raumfahrt und in der Computerinfrastruktur teilzunehmen. Die Plattform von Relativity Space, eine Kombination aus wiederverwendbaren Raketen, KI-gesteuerter Fertigung, fortschrittlicher Antriebstechnik und einer kühnen Vision für eine weltraumgestützte Dateninfrastruktur – stellt einen potenziell bahnbrechenden Ansatz sowohl für den globalen Markt für Raketenstarts als auch für die Zukunft des industriellen Computing dar.

Durch die Investition in Relativity Space mittels Investition in MCXGP, erhält Planet Zugang zu einem Unternehmen, das nicht nur die Art und Weise entwickelt, wie Raketen gebaut und gestartet werden, sondern auch dazu beiträgt, den Grundstein für eine neue Ära weltraumgestützter Infrastruktur und wirtschaftlicher Aktivitäten zu legen.

Relativity Space gestaltet die Zukunft des Zugangs zum Orbit, und die Umsetzung sowie die Vision des Teams sind unglaublich überzeugend, sagte Etienne Moshevich, CEO von Planet Ventures. In ein Unternehmen zu investieren, das von einem renommierten Technologieunternehmer geleitet wird, zeigt die Fähigkeit von Planet, sich an einigen der weltweit führenden privaten Raumfahrtunternehmen zu beteiligen. Diese Investition steht im Einklang mit unserer Strategie zur Förderung innovativer Technologien mit dem Potenzial für überdurchschnittliche Wertschöpfung, und ich kann es kaum erwarten, die Fortschritte in den kommenden Monaten zu verfolgen.

Über Planet Ventures Inc.

Planet Ventures Inc. ist ein Investment Issuer, der aktiv in disruptive Unternehmen in wachstumsstarken Branchen investiert. Planet strebt an, durch strategische Investitionen in innovative Unternehmen langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Etienne Moshevich, CEO

Tel: (604) 681-0084

E-Mail: info@planetventuresinc.com

Website: www.planetventuresinc.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der frühe Entwicklungsstand des Trägerraketenprogramms von Relativity Space und die Tatsache, dass die Terran-R-Rakete noch keinen Orbitalflug absolviert hat, wobei keine Gewähr dafür besteht, dass dies innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt geschehen wird; technische, ingenieurtechnische und fertigungstechnische Risiken, die mit der Entwicklung neuartiger Luft- und Raumfahrtsysteme verbunden sind, einschließlich wiederverwendbarer Trägerraketen und großformatiger, im 3D-Druck hergestellter Raketenkomponenten; Risiken im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Investition des Unternehmens indirekt über eine Zweckgesellschaft (MCXGP Relativity Fund I, LLC) getätigt wird, einschließlich begrenzter Liquidität, fehlende direkte Aktionärsrechte an Relativity Space und der Abhängigkeit von der Unternehmensführung und dem Management der Zweckgesellschaft; der hochspekulative und unbewiesene Charakter von Konzepten für Orbital-Rechenzentren und anderer von Relativity Space geplanter weltraumgestützter Infrastruktur der nächsten Generation; Risiken im Zusammenhang mit dem Wettbewerb auf dem Markt für kommerzielle Startdienste durch etablierte und kapitalkräftige Anbieter; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal bei Relativity Space, einschließlich Eric Schmidt, dessen weiteres Engagement nicht gewährleistet werden kann; Risiken, dass bestehende Vereinbarungen über kommerzielle Startdienste oder der Auftragsbestand storniert, neu verhandelt oder nicht erfüllt werden; die Ungewissheit hinsichtlich der künftigen Nachfrage nach kommerziellen Startdiensten und weltraumgestützter Infrastruktur; ausländische regulatorische Risiken, einschließlich der für die Aktivitäten von Relativity Space geltenden US-Exportkontrollgesetze; sowie allgemeine Kapitalmarktrisiken, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, Wert aus seiner Investition zu realisieren.

Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Dies kann auf behördliche Entscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, die vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie auf andere Faktoren zurückzuführen sein, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, darunter, dass Relativity Space seinen hierin beschriebenen Geschäftsplan weiterentwickeln und umsetzen wird, dass Schlüsselpersonen ihre Positionen behalten werden, dass Relativity Space über ausreichendes Kapital zur Finanzierung seiner Betriebs- und Entwicklungsaktivitäten verfügen wird und dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu akzeptablen Bedingungen und innerhalb akzeptabler Fristen erteilt werden. Diese Annahmen können sich als unrichtig erweisen.

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