Vancouver, BC – 15. September 2021 – Plant Veda Foods Ltd. (Plant Veda oder das Unternehmen) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass die Mitbegründerin und Direktorin für Produktinnovation, Vanita Gurnani, am von Planted Expo organisierten World Vegan Day 2021 auf IGTV Live teilnehmen wird.

Vanita wird zusammen mit dem Inhaber von Planted Expo, Stevan Mirkovic, und CEO Sunny Gurnani am 1. November 2021 um 9:30 Uhr PST live auf IGTV zu sehen sein. Die Co-Gründer werden mit dem Publikum die Hintergründe und die lange Reise von Plant Veda vorstellen, um die Menschen zu einem gesünderen und nachhaltigeren, pflanzenbasierten Lebensstil zu bewegen.

„Ich freue mich, am World Vegan Day vor der Welt über unsere Reise zu sprechen“, sagt Vanita Gurnani, Director of Product Innovation bei Plant Veda. „Die Planted Expo 2019 war ein Highlight für das Unternehmen und die Fortsetzung einer Reise, die Sunny und ich vor 9 Jahren begonnen haben.“

Die Planted Expo ist Kanadas größtes jährliches Event für Produkte auf Pflanzenbasis, bei dem über 200 vegane Ess- und Lifestyle-Unternehmen an einem Ort zusammenkommen, um ihre Produkte zu präsentieren und ihre Erkenntnisse und Inspirationen rund um den pflanzenbasierten Lebensstil zu teilen. Auf der Veranstaltung, die früher unter dem Namen Veg Expo bekannt war, wurde das probiotische Mango-Lassi von Plant Veda zum ersten Mal in Kanada eingeführt und 2019 als Produkt des Jahres ausgezeichnet.

