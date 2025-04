Planung für die nächste Wartung der Maschinen – individuell, digital und flexibel

Instandhaltung, Maschinenwartung und Maschinenstillstand sind zentrale Themen in der industriellen Produktion und Fertigung.

Digitale Dokumentation der Maschinenwartung.

Ungeplante Maschinenstillstände verursachen Produktionsausfälle, erhöhte Kosten und können zu Lieferproblemen führen. Es ist daher evident, sie durch vorbeugende Maßnahmen zu minimieren. Eine Instandhaltung ist hierbei essenziell, um die Maschinenfunktionsfähigkeit zu gewährleisten und Stillstände zu vermeiden. Effiziente Wartung verlängert die Lebensdauer von Maschinen, senkt Kosten und erhöht die Betriebssicherheit.

Anlagen effizient instand halten

Das Wartungsmanagement ist ein zentraler Bestandteil der industriellen Instandhaltung und dient dazu, Maschinen und Anlagen effizient instand zu halten, Stillstände zu minimieren und Kosten zu optimieren. Es umfasst die Planung, Steuerung und Überwachung aller Wartungsmaßnahmen. Dies beinhaltet auch regelmäßige Inspektionen zur Vorbeugung von Defekten.

Maschinenwartung rechtsicher zu dokumentieren

Grundlage hierfür ist die Erstellung von Wartungsplänen und Checklisten sowie die Festlegung von Intervallen und die Verantwortlichkeiten. Mit einem entsprechenden Ersatzteil- und Ressourcenmanagement können die Ersatzteillager optimiert und Ausfallzeiten minimiert werden. Nicht zuletzt gilt es im Besonderen die Maschinenwartung und Prüfung rechtsicher zu dokumentieren.

Das Prüfmanagement sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Bereits kleine Nachlässigkeiten haben oft große Auswirkungen. Bei Verstoß gegen die Prüffristen drohen häufig Bußgelder.

Wartungsplaner – Die ultimative digitale Unterstützung für den Instandhalter

Mit dem Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung haben Sie in der präventiven Instandhaltung einen starken Partner an Ihrer Seite.

Führende Wartungssoftware rund um Wartungsmanagement in Maschinenbau, Anlagenbau und Fertigungsindustrie. Sie können mit diesem Programm alle Bereiche und Prozesse der Instandhaltung abbilden.

Mehr Effizienz, weniger Risiko – volle Kontrolle

Durch den Einsatz von digitalen Lösungen gewinnen Instandhaltungsleiter ein leistungsstarkes Werkzeug für das Instandhaltungsmanagement, findet Ulrich Hoppe Senior Consultant der Hoppe Unternehmensberatung. In der heutigen, zunehmend digitalen Instandhaltungswelt stehen Instandhaltungsleiter vor einer zentralen Herausforderung:

Wartungsplaner wurde für die Anforderungen von Instandhaltungs- und Produktionsabteilungen entwickelt

Die notwendigen Daten Ihrer Maschinen können mit diesem Tool mit wenigen Klicks gespeichert, ausgewertet und auf Knopfdruck allen involvierten Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Das gilt auch für externes Datenmaterial, wie z. B. Bilder, Bedienungsanleitungen, Checklisten, usw.. Auf einfachste Weise können Sie diese Daten mit der Datenbank verknüpfen und ebenfalls allen Nutzern zur Verfügung stellen. Ihr Instandhaltungsteam aber auch Externe werden per E-Mail automatisch an fällige Prüftermine erinnert. Die Wartungssoftware liefert eine exakte Übersicht über ausgeführte und anstehende Wartungen und Prüfungen. Hierfür steht für die anstehenden Aufgaben ein vielfältiges Repertoire an Kalenderfunktionen zur Verfügung.

Wartungsplaner-App für iPhone- oder Android-Geräte

Zusätzlich kann mit der mobilen Wartungsplaner-App für iPhone- oder Android-Geräte eine lückenlose Komplettdigitalisierung gewährleistet werden. Das Wartungsmanagement ist hierdurch noch effizienter. Mit der App werden die Abläufe noch weiter vereinfacht und die Arbeit vor Ort spürbar erleichtert. Ihrem Instandhaltungsteam genügt ein Klick um den Status des Prüfobjektes zu checken und entsprechend anzupassen.

Das Programm stellt auch ein Ersatzteil- und Ressourcenmanagement zur Verfügung. Hierdurch lassen sich Ressourcen zu den einzelnen Prüf- und Wartungsobjekten sehr transparent verwalten und gewährleistet eine effektive Ressourcenplanung und Bestandsführung im Rahmen der Objektverwaltung.

Mit dem Wartungsplaner haben Sie viele Möglichkeiten den gesamten Prüf- und Wartungsprozess in unterschiedlichsten Formen zeitlich und kostenmäßig auszuwerten und entsprechende Reports zu erstellen. Hierfür stehen Ihnen eine Vielzahl an Auswertungsfunktionen zur Verfügung.

Wartungsplaner – Mehr Produktivität und weniger Stress

Mit dem Tool lassen sich branchenübergreifend alle Arten von Arbeits- und Betriebsmitteln managen. Es spielt hierbei keine Rolle ob es sich um Anlagentechnik, Elektroprüfungen, Gebäudetechnik, Fuhrpark, Geräte, Arbeitsschutzmittel, Gefährdungsbeurteilungen usw. handelt. Sämtliche im Zusammenhang mit dem Instandhaltungsmanagement relevanten Tätigkeiten wie Prüfungen, Wartungen, Reparaturen, Störungen, etc. lassen sich organisieren und nach Erfüllungsgrad, Termintreue, Aufwand und Kosten auswerten.

Die Instandhalter haben mit dem Wartungsplaner alle Faktoren im Blick und Zugriff auf alle relevanten Informationen.

Eine kostenlose Testversion sowie umfangreiches Info-Material für den Wartungsplaner finden Sie hier.

