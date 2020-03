Platinex Inc. und Treasury Metals Inc. konsolidieren angrenzende Projekte das Goldvorkommens Shining Tree in Ontario voranzubringen

TORONTO, 11. März 2020 – Treasury Metals Inc. (TSX: TML – www.commodity-tv.com/play/treasury-metals-new-c-zone-will-increase-production-and-resource-profile/ ) und Platinex Inc. (CSE: PTX) („Platinex“) haben eine nicht bindende Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen (die „Transaktion“) abgeschlossen, um das größte kombinierte goldfokussierte Grundstückspaket im Shining Tree District im Norden von Ontario zu schaffen. Die Höhepunkte der Vereinbarung sind:

– Treasury wird eine 100%ige Beteiligung an seinen 280 Claims mit 5.045 Ha (12.466 ac.) Shining Tree Fawcett East Grundstück (das „Shining Tree East Grundstück“) an Platinex übertrtagen, um das größte kombinierte goldfokussierte Grundstückspaket im Shining Tree Distrikt im Norden von Ontario (das „Shining Tree Grundstück“) zu schaffen. Das Grundstück Shining Tree befindet sich auf 21 Kilometern der Tyrrell-Ridout-Deformationszone, die auch die IAMGOLD-Goldlagerstätte Côté Lake und die Pan-American-Lagerstätte Juby beherbergt;

– Treasury wird Lizenzgebühren an Platinex überweisen, die vier Explorationsprojekte in Ontario und Chile umfassen, die Gold, Platinmetalle und Grundmetallmöglichkeiten (die „Lizenzgebühren“) abdecken, um das bestehende Lizenzgebühren-Portfolio von Platinex zu erweitern;

– Als Gegenleistung für den Erwerb des Shining Tree East Grundstücks und der Lizenzgebühren wird Platinex 12.500.000 Stammaktien („Gratisaktien“) von Platinex und 5.000.000 nicht übertragbare Warrants auf den Erwerb von Stammaktien („Warrants auf den Erwerb von Gratisaktien“) von Platinex an Treasury ausgeben. Jeder Optionsschein kann zu einem Preis von 0,05 Dollar pro Aktie innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der Ausgabe ausgeübt werden, vorausgesetzt, dass der Schlusskurs der Stammaktien von Platinex („Platinex-Aktien“) gleich oder höher als 0.30 Dollar ist für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen, hat Platinex das Recht, den Ausübungspreis der Gegenleistungswarrants zu erhöhen, indem es Treasury schriftlich mitteilt, dass der Ausübungspreis auf 0,15 $ pro Aktie an dem Tag erhöht wird, der 10 Tage nach dem Datum einer solchen Mitteilung liegt. Darüber hinaus wird Treasury die Optionsscheine nicht ausüben, wenn eine solche Ausübung dazu führen würde, dass Treasury 20 % oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Platinex-Aktien besitzt;

– Treasury wird zur operativen Effizienz zwischen den beiden Unternehmen beitragen, um eine effektive Verwaltung zu gewährleisten, die das Shining Tree Gelände vorantreibt;

– Treasury wird sich verpflichten, das Management von Platinex für einen Zeitraum von zwei Jahren bei den Abstimmungen der Aktionäre zu unterstützen;

– Platinex wird Treasury ein Vorkaufsrecht für die Beteiligung an weiteren Finanzierungen von Platinex-Aktien für einen Zeitraum von zwei Jahren einräumen, um seine prozentuale Beteiligung aufrechtzuerhalten; und

– Treasury wird das Recht haben, einen Kandidaten für den Vorstand von Platinex zu ernennen.

Der Abschluss der Transaktion hängt von weiteren Due-Diligence-Prüfungen und dem Abschluss einer formellen Vereinbarung durch die Parteien bis zum 31. März 2020 ab.

James R. Trusler, Vorsitzender von Platinex, sagte: „Es ist aufregend, die enge Zusammenarbeit mit Treasury Metals einzugehen. Mit der Hinzufügung der Shining Tree East Liegenschaft wird der Shining Tree Besitz von Platinex 19.895 Ha (49.304ac) betragen. Die erweiterte Liegenschaft wird nun an die Pan-American-Liegenschaft in der Gemeinde Tyrrell angrenzen, die die 4 Millionen Unzen große Goldlagerstätte Juby beherbergt und sich in unmittelbarer Nähe entlang der Ost-West-Strukturen des Goldprojekts Coté Lake befindet. Bei früheren Explorationen auf dem Grundstück von Platinex wurde ein beträchtliches Potenzial für kommerzielle Goldvorkommen aufgedeckt, und das Management freut sich besonders auf die Untersuchung des unterexplorierten 21 km langen Abschnitts der Deformationszone Tyrrell Ridout, die der Hauptort für die Goldmineralisierung in Shining Tree ist und dem Grundstück zugrunde liegt. Platinex wird sich um eine weitere Konsolidierung und strategische Initiativen innerhalb des Distrikts bemühen.

Greg Ferron, CEO von Treasury Metals Inc., erklärte: „Die Konsolidierung der Shining Tree Liegenschaften bietet mehrere Vorteile und Effizienzen zwischen den beiden Gruppen. Wir freuen uns sehr darauf, den beträchtlichen Wissensschatz des Platinex-Teams in diesem Gebiet zu nutzen, um unser nicht ausgelastetes Projekt zusammen mit dem ihren zu entwickeln. Die Transaktion stellt ein überzeugendes Landpaket in einem sehr aussichtsreichen Explorationscamp dar, in dem bereits viel Aktivität zu beobachten ist.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Adam Larsen, P. Geo, geprüft und genehmigt, der die qualifizierte Person gemäß den Definitionen von National Instrument 43-101 ist.

Um weitere Einzelheiten über das Goldprojekt Goliath zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter: www.treasurymetals.com

Kontakt:

Greg Ferron

CEO und Direktor

T: 1.416.214.4654

greg@treasurymetals.com

Mark Wheeler

Direktorin Projekte, Projekt Goliath Gold

T: 1.416.214.4654

mark@treasurymetals.com

Folgen Sie uns auf Twitter @TreasuryMetals

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein goldfokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Vermögenswerten in Kanada und ist an der Börse von Toronto („TSX“) unter dem Symbol „TML“ und am OTCQX® Best Market unter dem Symbol „TSRMF“ notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Treasury Metals lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Treasury Metals, Inc.

Greg Ferron

130 King Street West, Suite 3680

M5X 1B1 Toronto

Kanada

email : greg@treasurymetals.com

Pressekontakt:

Treasury Metals, Inc.

Greg Ferron

130 King Street West, Suite 3680

M5X 1B1 Toronto

email : greg@treasurymetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seminare München – Agiler Vertrieb: Was Verkäufer erfolgreich macht compexx-Expertennetzwerk: Gewerbeversicherungen regelmäßig überprüfen