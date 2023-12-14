PluginEnergy ist CHIP Testsieger 2026 im Vergleich der Balkonkraftwerk-Shops

PluginEnergy ist im aktuellen CHIP-Vergleich der Testsieger 2026 mit der Gesamtnote „gut“ (1,6). Für den Vergleich bewertete CHIP die Online-Shops in den Bereichen Angebot und Service.

PluginEnergy erreicht im aktuellen CHIP-Vergleich von elf Balkonkraftwerk-Anbietern den ersten Platz und überzeugt mit einem ausgewogenen Gesamtpaket aus Produktauswahl, Beratung und Kundenservice. Glatten, 21. Juli 2026 – Die PluginEnergy GmbH ist Testsieger im aktuellen Vergleich der Balkonkraftwerk-Shops des Verbraucher- und Technikportals CHIP. Unter elf untersuchten Anbietern erreicht PluginEnergy mit der Gesamtnote „gut“ (1,6) den ersten Platz und setzt sich damit vor Maxxisun und Yuma durch.

Für den Vergleich bewertete CHIP die Online-Shops in den Bereichen Angebot und Service. Das Produktangebot floss mit 60 Prozent, die Serviceleistungen mit 40 Prozent in die Gesamtbewertung ein. PluginEnergy erhielt in beiden Kategorien jeweils die Note 1,6 und überzeugte damit insbesondere durch ein ausgewogenes Gesamtangebot.

„Der Testsieg bestätigt unseren Anspruch, Kundinnen und Kunden nicht einfach irgendein Balkonkraftwerk anzubieten, sondern eine technisch und praktisch passende Gesamtlösung“, sagt Aleksej Heidt, Geschäftsführer der PluginEnergy GmbH. „Neben leistungsfähigen Solarmodulen kommt es vor allem auf geeignete Halterungen, kompatible Speicherlösungen, verständliche Produktinformationen und eine verlässliche Unterstützung vor und nach dem Kauf an.“

Elf Balkonkraftwerk-Shops im Vergleich

Im CHIP-Vergleich wurden insgesamt elf bekannte Anbieter von Balkonkraftwerken untersucht. Bewertet wurden unter anderem die Auswahl an Komplettsets, Solarmodulen, Wechselrichtern, Speichern, Halterungen und weiterem Zubehör.

Darüber hinaus betrachtete CHIP die verfügbaren Kontakt- und Beratungsmöglichkeiten sowie zusätzliche Informationsangebote wie Ratgeber, FAQ-Bereiche, Installationshilfen, Förderinformationen und Ertragsrechner.

PluginEnergy erreichte dabei folgende Ergebnisse:

* Gesamtranking: 1. Platz

* Gesamtnote: gut (1,6)

* Angebot: gut (1,6)

* Service: gut (1,6)

* Anzahl der verglichenen Anbieter: 11

Der vollständige Vergleich wurde am 24. Juni 2026 auf CHIP.de veröffentlicht.

Individuelle Lösungen statt Balkonkraftwerk von der Stange

PluginEnergy hat sich auf Balkonkraftwerke, Mini-PV-Anlagen und Stromspeicher für unterschiedliche Montagesituationen spezialisiert. Zum Sortiment gehören klassische Solarmodule ebenso wie leichte und glasfreie Modulvarianten, Balkonkraftwerke mit Speicher sowie Montagesysteme für Gitterbalkone, Betonbrüstungen, Fassaden, Flach- und Schrägdächer.

Dabei verfolgt das Unternehmen den Ansatz, Solarmodule, Wechselrichter, Anschlusskomponenten, Halterungen und Speicher möglichst sinnvoll aufeinander abzustimmen. Kundinnen und Kunden sollen so eine Lösung erhalten, die zur vorhandenen Fläche, zur Beschaffenheit des Balkons und zum individuellen Stromverbrauch passt.

„Der Markt für Balkonkraftwerke hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt“, erklärt Heidt. „Heute geht es nicht mehr ausschließlich darum, ein Solarmodul an einem Balkon zu befestigen. Die Anforderungen an Sicherheit, Speicherintegration, intelligente Steuerung und flexible Montagemöglichkeiten steigen. Genau hier möchten wir mit unserem Sortiment und unserer technischen Erfahrung ansetzen.“

Balkonkraftwerke und Speicher gewinnen weiter an Bedeutung

Steigende Strompreise und der Wunsch nach mehr Energieunabhängigkeit sorgen weiterhin für eine hohe Nachfrage nach steckerfertigen Solaranlagen. Besonders Balkonkraftwerke mit Batteriespeicher gewinnen an Bedeutung, da der tagsüber erzeugte Solarstrom zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden kann.

PluginEnergy bietet hierfür sowohl komplette Balkonkraftwerk-Sets mit Speicher als auch nachrüstbare Speicherlösungen an. Entscheidend sei dabei nicht allein eine möglichst große Speicherkapazität, sondern eine sinnvolle Abstimmung auf die Leistung der Solarmodule und den tatsächlichen Stromverbrauch des Haushalts.

Testsieg als Bestätigung und Verpflichtung

Für PluginEnergy ist die Auszeichnung zugleich Bestätigung und Ansporn. Das Unternehmen möchte sein Angebot an Balkonkraftwerken, Stromspeichern und Montagesystemen weiter ausbauen und die Beratung rund um individuelle Solarlösungen kontinuierlich verbessern.

„Wir freuen uns sehr über den ersten Platz“, sagt Heidt. „Gleichzeitig wissen wir, dass Vertrauen jeden Tag neu verdient werden muss. Deshalb werden wir weiterhin daran arbeiten, Produkte verständlich zu erklären, innovative Lösungen frühzeitig verfügbar zu machen und unsere Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung ihrer eigenen Energiewende zu unterstützen.“

Über die PluginEnergy GmbH

Die PluginEnergy GmbH ist ein deutscher Anbieter von Balkonkraftwerken, Mini-PV-Anlagen, Stromspeichern und Montagesystemen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Solarlösungen für unterschiedliche Balkon- und Gebäudetypen – von klassischen Glasmodulen bis hin zu besonders leichten und flexiblen Solarmodulen.

Zum Angebot gehören Balkonkraftwerk-Komplettsets, Wechselrichter, Batteriespeicher, Halterungen und Zubehör sowie Informations- und Beratungsangebote rund um die dezentrale Stromerzeugung. Ziel des Unternehmens ist es, Solarenergie für Privathaushalte möglichst einfach, sicher und flexibel nutzbar zu machen.

Weitere Informationen:

www.pluginenergy.de

Hinweis zum Testergebnis

Der CHIP-Vergleich bezieht sich auf die untersuchten Online-Shops und deren Angebot und Service. Es handelt sich nicht um einen technischen Labortest einzelner Balkonkraftwerke oder Solarmodule. Grundlage dieser Pressemitteilung ist der am 24. Juni 2026 auf CHIP.de veröffentlichte Vergleich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PluginEnergy GmbH

Herr Peter Boos

Hinter der Kirche 16

72293 Glatten

Deutschland

fon ..: 074439699005

web ..: https://pluginenergy.de

email : info@pluginenergy.de

Die PluginEnergy GmbH ist ein deutscher Anbieter von Balkonkraftwerken, Stromspeichern und passenden Montagesystemen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt praxisnahe Solarlösungen für unterschiedliche Balkon- und Gebäudetypen – von klassischen PV-Modulen bis hin zu besonders leichten und flexiblen Systemen.

Im Mittelpunkt stehen einfach nutzbare, technisch abgestimmte Komplettlösungen aus Solarmodulen, Wechselrichtern, Speichern, Halterungen und Zubehör. Ergänzt wird das Angebot durch fachkundige Beratung, technische Informationen und umfassende Serviceleistungen. Ziel der PluginEnergy GmbH ist es, private Solarstromerzeugung möglichst einfach, sicher und flexibel zugänglich zu machen.

Pressekontakt:

PluginEnergy GmbH

Herr Aleksej Heidt

Hinter der Kirche 16

72293 Glatten

fon ..: 01787949022

email : a.heidt@pluginenergy.de

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