Po-Delta, Comacchio, Ferrara: Sommer in Bewegung

Mit dem dritten Maiwochenende fällt in den Badeorten von Comacchio der Startschuss für den Sommer 2026

Weitläufige Strände, ausgezeichnete Wasserqualität und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm – von Abendmärkten bis Live-Events – versprechen unbeschwerte Urlaubstage an der Adriaküste.

Wie Perlen an einer Schnur reihen sich die sieben Badeorte (Lidi) von Comacchio zwischen Venedig und Ravenna an der Adriaküste – von Lido di Volano im Norden bis Lido di Spina im Süden. Breite, feinsandige Strände und sehr gute Wasserqualität zeichnen diese Ferienorte aus. Bei allen Gemeinsamkeiten hat jeder Lido sein eigenes Profil – von beschaulich bis quirlig. Das Angebot für aktive Urlauber reicht von Beach-Tennis und Volleyball über Yoga, Aquafitness und Stand-up-Paddling bis hin zu Laufveranstaltungen, Triathlons und Nordic Walking.Rosa Nächte und Märkte am Abend.

Auch abseits von Strandleben und Sport kommt bestimmt keine Langeweile auf. Den ganzen Sommer hindurch gibt es Musik- und Showevents. Den Auftakt bildet „Mare in Fiore“ (23.-24. sowie 30.-31. Mai und 1.-2. Juni) in Lido degli Estensi: Ein großer Open-Air-Gartenmarkt mit Blumen, Pflanzen, kulinarischen Ständen und Kunsthandwerk. Ein Höhepunkt der beginnenden Sommersaison ist „Notte Rosa – Hit’s Summer“ (19.-21. Juni), das große Festival entlang der Adriaküste mit Konzerten, Shows und Live-Performances.

Am 27. Juni lädt Comacchio zum „Carnevale sull’acqua“, einem Sommer-Karneval, der auf dem Wasser gefeiert wird. Denn Wasserstraßen gibt es in der Delta-Region zur Genüge. So tummeln sich maskierte Darsteller auf fantasievoll gestalteten Booten, die durch die Kanäle der Altstadt ziehen, begleitet von Musik und feiernden Schaulustigen. Ein weiteres Mega-Event folgt in der zweiten Augusthälfte – beim „Anteprima Buskers Festival“ treffen sich internationale Straßenkünstler in der Altstadt von Comacchio und bringen sie musikalisch zum Kochen. Neben diesen Highlights locken die „Abendmärkte“, auf denen Textilien, Schuhe und Accessoires angeboten werden. Reihum finden die _mercati serali_ an jedem Abend der Woche in einem der sieben Lidi statt.

Natur: So aktiv, wie Sie möchten

Der Veranstaltungskalender wird durch vielfältige Naturerlebnisse ergänzt: von Aperitifs bei Sonnenuntergang bis zu Entdeckungstouren im Naturpark des Po-Delta und Kanufahrten in Vollmondnächten. Die Naturoasen der Delta-Region bieten vielfältige Möglichkeiten, auf Entdeckungstour zu gehen – per Fahrrad, Boot, Kanu oder zu Pferd. Einen Überblick gibt der aktuelle Erlebniskatalog zum Download.

Unterkünfte: Auf alle eingestellt

Auch bei den Unterkünften überzeugt die Destination mit Vielfalt und Qualität: Hotels, Campingplätze, B&Bs sowie Ferienhäuser stehen für modernen Komfort. Die Lidi von Comacchio präsentieren sich zudem als familienfreundliche Destination und legen großen Wert auf Barrierefreiheit, Angebote für junge Reisende sowie für alle, die mit Haustieren Urlaub machen. Zahlreiche Strandabschnitte und Einrichtungen sind auf vierbeinige Gäste eingestellt und bieten unter anderem tierärztliche Betreuung sowie spezielle Services für Fellnasen und ihre Menschen.

Wer tiefer in die Kultur der Region eintauchen möchte, kann im Museo Delta Antico auf eine archäologische Reise durch die Geschichte des Po-Deltas gehen, in der Manifattura dei Marinati, der historischen Fischkonservenmanufaktur in Comacchio, viel über ein prägendes Kapitel der regionalen Wirtschaftsgeschichte erfahren, während das Haus in Lido di Spina, in dem einst der Künstler Remo Brindisi lebte, Architektur- und Kunstfans in eine Avantgarde-Welt des 20. Jahrhunderts entführt.

Ferrara: Renaissance trifft Pop Art

Darüber hinaus eröffnet die Nähe zur Renaissance-Stadt Ferrara spannende kulturelle Perspektiven. Die Provinzhauptstadt begeistert mit Architektur und Kultur: Aktuell feiert Ferrara, 50 Jahre nach der legendären Ausstellung „Ladies and Gentlemen“, die Rückkehr von Andy Warhol. Im Palazzo dei Diamanti wird die wegweisende Schau von 1975/76 neu inszeniert. Über 150 Werke zeigen seine radikale Neudefinition des Porträts und verhandeln Themen wie Identität, Medien und Popkultur.

Der Monat Mai steht in Ferrara auch im Zeichen des Palio di Ferrara, des historischen Wettstreits der Stadtviertel. Der Veranstaltungsreigen erinnert an die Glanzzeiten der Stadt unter den Este-Herzögen in der Renaissance. Beim Magnifico Corteo am 23. Mai ziehen über tausend Darsteller in prächtigen historischen Gewändern durch die Altstadt und entführen das Publikum mit Farben, Musik, Tänzen und Fahnen in die längst vergangene Zeit, als die d’Este-Herzöge die Stadtgeschicke lenkten.

Ihren Höhepunkt erreichen die Feierlichkeiten am letzten Samstag (30. Mai) auf der Piazza Ariostea: Die Stadtviertel treten beim legendären Pferderennen gegeneinander an. Das mit Spannung erwartete Spektakel ist das Herzstück eines Festes voller Tradition, Leidenschaft und gelebter Identität.

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