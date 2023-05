Podiumsdiskussion zur öffentlichen Beschaffung im Smart-City-Bereich

Podiumsdiskussion über öffentliche Beschaffung im Smart-City-Sektor. Frei zugängliches Online Event mit Experten und Branchenprofis über Ausschreibungen im öffentlichen Sektor am 11 Mai 2023, 11 Uhr

Mülheim/Ruhr, Mai 2023. Die bee smart city GmbH lädt zu ihrer ersten Podiumsdiskussion über die öffentliche Beschaffung im Smart-City-Sektor ein. Dieses frei zugängliche Online-Event wird moderiert von Joe Appleton, Editorial Director bei bee smart city. Er wird mit Experten und Branchenprofis über Ausschreibungen im öffentlichen Sektor sprechen.

Die Podiumsdiskussion ist eine einmalige Gelegenheit, sich mit dem öffentlichen Auftragswesen in Smart Cities vertraut zu machen und sich von echten Experten durch den gesamten Prozess führen zu lassen. Dieses Webinar ist eine kostenlose Online-Einführung für alle Lösungsanbieter im Smart-City-Sektor. Das Webinar richtet sich an ein internationales Publikum und wird in englischer Sprache ausgeführt.

DIE DISKUSSION KONZENTRIERT SICH AUF FOLGENDE FRAGEN:

* Wie findet man Ausschreibungen und was sind die nächsten Schritte?

* Was sind die rechtlichen Anforderungen bei der Teilnahme an Ausschreibungen?

* Warum ist nachhaltige Beschaffung wichtig?

* Was erwarten die Verwaltungen?

* Und welche Fallstricke gibt es für Start-ups und KMU?

WER SOLLTE AN DIESER VERANSTALTUNG TEILNEHMEN?

Diese Veranstaltung richtet sich an Start-Ups und KMU im Smart-City-Umfeld.

Wann: Donnerstag, 11. Mai 2023, um 11 Uhr (CET, Berlin)

Wo: Online-Veranstaltung

Dauer: Ungefähr 1 Stunde (abhängig von Länge der Q&A)

Webinar-Sprache: Englisch

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und sichern Sie sich einen der begehrten Plätze.

SPRECHER:

* Joe Appleton, Moderator,Editorial Director bei bee smart city.

* Olaf-Gerd Gemein, Business Architect, Entrepreneur & Digital Strategist | Co-founder at Smart Cities Lab

* Thomas Heine, Co-chair of The Sustainable Procurement Pledge Germany.

* Laura Detels, Strategic Business Development and Key Account Management at GovMarket.

* Michal Lakomski, Strategic Business Development and Key Account Management at GovMarket.

Die Online-Seminare von bee smart city zu Smart-City-Themen sind so konzipiert, dass Sie Ihr Wissen bequem von zu Hause oder aus dem Büro heraus erweitern können. Diese Online-Veranstaltungen bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, von Branchenexperten zu lernen und die Fragen zu beantworten, die Sie schon immer stellen wollten. Für die Zukunft sind weitere spannende Webinare und Online-Veranstaltungen geplant. Melden Sie sich jetzt an, denn die Plätze sind begrenzt!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bee smart city GmbH

Frau Nicole Becker

Wiesenstraße 35

45473 Essen

Deutschland

fon ..: +49 208 62801331

web ..: https://www.beesmart.city

email : press@beesmart.city

Über bee smart city

bee smart city ist ein spezialisiertes digitales Software- und Beratungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kommunen zu befähigen, die Transformation zu intelligenten und nachhaltigen Städten und Regionen erfolgreich zu bewältigen. bee smart city begleitet Städte und Regionen bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Smart City Strategien und -Lösungen Mit der Smart City Toolbox – einer einzigartigen Software-as-a-Service-Lösung für Städte und Regionen – ermöglichen wir das effektive Management von Smart City-Strategien und entsprechenden Projekten digital und kollaborativ an einem Ort. Mit mehr als 14.000 Mitgliedern aus 170 Ländern betreibt bee smart city das größte kostenlose Smart City Online Netzwerk und die größte Smart City Community, in der Smart City Fachleute Wissen austauschen, lernen und Markteinblicke gewinnen können. Die Plattform ist auch als White-Label-Lösung für Organisationen verfügbar, die die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen fördern wollen. Darüber hinaus bieten wir einen einzigartigen globalen Smart City Ausschreibungsdienst an, der Lösungsanbietern Zugang zu neu veröffentlichten Smart City Ausschreibungen weltweit bietet. Erfahren Sie mehr unter: www.beesmart.city

Pressekontakt:

bee smart city GmbH

Frau Nicole Becker

Wiesenstraße 35

45473 Essen

fon ..: +49 208 62801331

email : nicole.becker@beesmart.city

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Polaris Renewable Energy beschließt vierteljährliche Dividende On the road again… – neue und unbekannte Trips durch Kanada