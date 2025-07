Polaris Renewable Energy gibt die Ergebnisse für das 2. Quartal 2025 bekannt

TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / 31. Juli 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) (Polaris Renewable Energy oder das Unternehmen) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 bekannt zu geben. Diese Gewinnmitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und dem Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.PolarisREI.com verfügbar sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Die nachfolgenden Dollarbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

HIGHLIGHTS 2025

– Die Gesamt-Energieproduktion im zweiten Quartal belief sich auf 215.797 MWh, was einem Plus von 15 % gegenüber 186.886 MWh im Vergleichsquartal des Vorjahres entspricht. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die besseren hydrologischen Bedingungen in Peru und den Beitrag des am 3. März 2025 übernommenen Windparks in Puerto Rico zurückzuführen, der im Vergleichsquartal 2024 noch nichts zur Gesamtenergieproduktion beigesteuert hatte.

– Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten zum 30. Juni 2025 einen Umsatz aus Energieverkäufen in Höhe von 21,6 Millionen $, verglichen mit 18,7 Millionen $ im gleichen Zeitraum 2024.

– Das bereinigte EBITDA belief sich für den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni 2025 auf 15,4 Millionen $, verglichen mit 13,3 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

– Der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Nettogewinn für das am 30. Juni 2025 zu Ende gegangene Quartal belief sich auf 2.203 $ bzw. 0,10 $ pro Aktie (unverwässert); im Vergleichszeitraum 2024 waren es nur 985 $ bzw. 0,05 $ pro Aktie (unverwässert).

– In den sechs Monaten zum 30. Juni 2025 erzielte das Unternehmen im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit einen Netto-Cashflow in Höhe von 16,5 Millionen $. Daraus resultierte ein Kassenbestand in Höhe von 90,7 Millionen $, einschließlich Barmittel mit Verfügungsbeschränkung.

– Das Kosten- bzw. Vertriebsgemeinkosten-Management verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr (bereinigt um die Übernahme des Windparks Punta Lima) und zeugt von der starken Kostendisziplin und Betriebseffizienz in einer Zeit anhaltenden Inflationsdrucks.

– Das Unternehmen hält auch weiterhin an der Ausschüttung einer vierteljährlichen Dividende fest. Für das zweite Quartal 2025 hat das Unternehmen eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 $ pro ausstehender Stammaktie in Aussicht gestellt, die voraussichtlich am 22. August 2025 zur Auszahlung kommt.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

3 Monate zum 6 Monate zum

30. Juni 2025 30. Juni 2024 30. Juni 2025 30. Juni 2024

Energieerzeugung

Gesamtenergie (MWh) 215.797 186.886 432.289 400.320

Finanzdaten

Gesamtumsatz $ 21.642 $ 18.702 $ 41.929 $ 39.334

Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn $ 2.203 $ 985 $ (8.238 ) $ 5.331

(Verlust)

Bereinigtes EBITDA $ 15.429 $ 13.319 $ 30.442 $ 29.060

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 4.764 $ 8.297 $ 16.531 $ 16.984

pro Aktie

Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn – $ 0,10 $ 0,05 $ (0,39 ) $ 0,25

bereinigt und

verwässert

Bereinigtes EBITDA – unverwässert $ 0,73 $ 0,63 $ 1,44 $ 1,38

Bilanz Per Per

30. Juni 2025 31. Dezember 2024

Barmittel und Barmitteläquivalente gesamt $ 90.663 $ 217.882

(frei verfügbar und nicht frei

verfügbar)

Gesamtes Umlaufvermögen $ 103.402 $ 228.563

Gesamtvermögen $ 549.594 $ 662.105

Aktuelle und langfristige Verbindlichkeiten $ 217.789 $ 328.349

Gesamtverbindlichkeiten $ 304.850 $ 402.579

In den drei Monaten zum 30. Juni 2025 war die vierteljährliche Gesamt-Stromproduktion um 15 % höher als im Vergleichszeitraum 2024. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf den Beitrag des im März 2025 übernommenen Windparks Punta Lima sowie auf die besseren hydrologischen Bedingungen in Peru zurückzuführen, welche die Produktion des Wasserkraftportfolios insgesamt deutlich erhöhten.

Sowohl in Ecuador als auch in Peru übertraf die Produktion das Vorjahresniveau, was durch entsprechende Niederschlagsmuster begünstigt wurde. Im Gegensatz dazu war die Produktion in Nicaragua im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 leicht rückläufig, was auf wiederholt auftretende und unvorhersehbare Ereignisse in Bezug auf das Brunnenverhalten zurückzuführen ist, welche die Stromerzeugung zeitweise beeinträchtigen können.

In der Dominikanischen Republik erzeugte die Solaranlage Canoa 1 in den drei Monaten zum 30. Juni 2025 insgesamt 7 % mehr Strom als in den drei Monaten zum 30. Juni 2024. Der Anstieg ist in erster Linie auf die höhere Produktivität der neu installierten Solarmodule zurückzuführen, die allerdings zum Teil durch die systemweiten Stromabschaltungen geschmälert wurde, die während des gesamten zweiten Quartals anhielten und sich stärker auswirkten als im ersten Quartal. Zu den im zweiten Quartal beobachteten Drosselungen wird es vermutlich auch das restliche Jahr über kommen.

Die Produktion im Solarpark Vista Hermosa in Panama war im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 leicht rückläufig. Schuld daran waren in erster Linie vereinzelte technische Probleme mit der internen Übertragungsleitung, die inzwischen behoben wurden, sowie eine ungewöhnlich lange Regenzeit, die zu einer geringeren Sonneneinstrahlung führte.

Im Gegensatz dazu lieferte der Windpark Punta Lima im zweiten Quartal 2025 ein großartiges Ergebnis, das die Erwartungen des Managements übertraf. Hier sind vor allem die günstigen Windverhältnisse und die solide Betriebsleistung ins Treffen zu führen.

Wir freuen uns, über ein weiteres Quartal mit einer starken betrieblichen und finanziellen Performance berichten zu können. Der Anstieg der Energieproduktion um 15 % im Vergleich zum Vorjahr ist sowohl der erfolgreichen Einbindung des Windparks Punta Lima als auch den günstigen hydrologischen Bedingungen in unserem gesamten Wasserkraftportfolio geschuldet. An diesen Ergebnissen sind die Vorteile unseres diversifizierten Anlagenportfolios und unseres disziplinierten Betriebsmodells zu erkennen.

Dass wir den Umsatz und das bereinigte EBITDA steigern und gleichzeitig ein effektives Kostenmanagement umsetzen konnten, verschafft uns im derzeitigen Inflationsumfeld eine gute Ausgangsbasis. Mit über 90 Millionen $ an Barmitteln und einer stärkeren Bilanz sind wir bestens gerüstet, um selektive Wachstumsmöglichkeiten zu sondieren.

Wir werden auch in Zukunft Möglichkeiten prüfen, um unser Portfolio im Bereich der Stromproduktion durch Batteriespeicherprojekte zu ergänzen – vor allem in Ländern, in denen eine Speicherung die Netzstabilität und Umsatzsicherheit verbessern kann. Auch in der zweiten Jahreshälfte wird unser Fokus auf der operativen Umsetzung und der Beibehaltung unserer Quartalsdividende liegen, so Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (82 MW), vier Wasserkraftwerke (39 MW), drei in Betrieb befindliche Solar (Photovoltaik)-Projekte (35 MW) und ein Onshore Windpark (26 MW).

