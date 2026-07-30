Polaris Renewable Energy gibt die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 30. Juli 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) (Polaris Renewable Energy oder das Unternehmen) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2026 bekannt zu geben. Diese Ergebnismitteilung sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Abschluss und dem Lagebericht (Managements Discussion and Analysis, MD&A) des Unternehmens gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.PolarisREI.com verfügbar sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Die nachfolgenden Dollarbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

HIGHLIGHTS

– Die konsolidierte Energieerzeugung belief sich im zweiten Quartal auf insgesamt 199.130 MWh, was einem Rückgang von 8 % gegenüber den 215.797 MWh im Vorjahresquartal entspricht. Dieser Rückgang entsprach den Erwartungen der Unternehmensleitung und spiegelt in erster Linie stärkere Einspeisebeschränkungen in der Dominikanischen Republik sowie die Rückkehr zu normalen hydrologischen Bedingungen in Peru und Ecuador wider. Der Vergleichszeitraum profitierte von außergewöhnlich guten hydrologischen Bedingungen, was zur höchsten jährlichen Wasserkraftproduktion seit Beginn des operativen Betriebs dieser Anlagen führte – ein Niveau, von dem die Unternehmensleitung nicht davon ausging, dass es sich wiederholen würde.

– Das Unternehmen erzielte im Dreimonatszeitraum, der am 30. Juni 2026 endete, einen Umsatz aus Energieverkäufen in Höhe von 19.935 $, verglichen mit 21.642 $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Umsatzrückgang ist hauptsächlich auf eine geringere Energieproduktion im Quartal zurückzuführen, die teilweise durch höhere Energiepreise in Peru und Panama ausgeglichen wurde.

– Das bereinigte EBITDA belief sich für das am 30. Juni 2026 endende Quartal auf 13,7 Millionen $, verglichen mit einem bereinigten EBITDA von 15,4 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

– Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust belief sich für das am 30. Juni 2026 endende Quartal auf 0,8 Millionen $ bzw. (0,04) $ je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 2,2 Millionen $ bzw. 0,10 $ je Aktie im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

– In den sechs Monaten zum 30. Juni 2026 erzielte das Unternehmen einen Netto-Cashflow aus dem operativen Betrieb in Höhe von 15,0 Millionen $ und wies zum Ende des Berichtszeitraums einen Kassenbestand von 98,8 Millionen $ aus, einschließlich gebundener Barmittel in Höhe von 5,6 Millionen $.

– Im Laufe des Quartals investierte das Unternehmen weiterhin in den Ausbau seiner Entwicklungspipeline im Bereich erneuerbare Energien, insbesondere in Mexiko und Puerto Rico. Die unter den allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen ausgewiesenen Entwicklungsausgaben stiegen, da das Unternehmen mehrere Projekte im Bereich großtechnischer Solaranlagen und Batterie-Energiespeicher vorantrieb, von denen ein Beitrag zum künftigen langfristigen Wachstum erwartet wird.

– Am 5. Juni 2026 unterzeichnete Polaris über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Polaris Power US Inc. (PPUS) die Standard-Angebotsvereinbarung für Batterie-Energiespeichersysteme (SO1-Vereinbarung) mit der Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) über die Entwicklung eines 71,4-MW-Projekts für ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) am Standort des Windparks Punta Lima des Unternehmens in Puerto Rico. Vor dem Abschluss erhielt die SO1-Vereinbarung alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch das Energiebüro der Regulierungsbehörde für öffentliche Dienstleistungen von Puerto Rico (PREB), den Verwaltungsrat der PREPA sowie den Ausschuss für Finanzaufsicht und -management (FOMB). Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder, falls zutreffend, des Verzichts auf bestimmte aufschiebende Bedingungen gemäß der SO1-Vereinbarung, die sich in erster Linie auf übliche rechtliche und administrative Angelegenheiten beziehen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Abschluss spätestens im dritten Quartal 2026 erfolgen wird. Die SO1-Vereinbarung ist Teil des Accelerated Storage Addition Program (ASAP) von Puerto Rico, einer Initiative zur Verbesserung der Netzzuverlässigkeit durch den Einsatz von Energiespeichersystemen im Großmaßstab. Im Rahmen der Vereinbarung wird PPUS für die Installation, den Betrieb und die Wartung des BESS verantwortlich sein und voraussichtlich ab Aufnahme des kommerziellen Betriebs über einen Zeitraum von 20 Jahren monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen für die Bereitstellung von Energiespeicher-, Kapazitäts- und Netzunterstützungsdiensten erhalten. Die Bruttoinvestitionskosten werden derzeit auf 70 bis 75 Millionen $ geschätzt, vor Berücksichtigung etwaiger verfügbarer Investitionssteuergutschriften (ITCs), vorbehaltlich der endgültigen Kosten für Planung, Beschaffung und Bau. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Projekt für die geltenden US-amerikanischen ITCs in Frage kommt, die, sofern sie realisiert werden, monetarisiert werden und etwa 30 % bis 40 % der förderfähigen Projektkosten ausgleichen könnten, was einem geschätzten Vorteil von 20 bis 25 Millionen $ entspricht.

– Am 5. Juni 2026 wurden drei Projekte im Besitz von Polaris, die im Rahmen des mexikanischen Programms für gemischte Entwicklung eingereicht worden waren, ausgewählt, um in die abschließende Phase der Vertragsverhandlungen mit der mexikanischen Comisión Federal de Electricidad (CFE) einzutreten. Im Rahmen dieses Prozesses unterzeichnete das Unternehmen am 3. Juli 2026 über seinen Treuhänder die gemischte Investitionsvereinbarung (CIM) mit der CFE für diese drei Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Das CIM legt den 30-jährigen vertraglichen Rahmen für die Entwicklung, Finanzierung, den Bau, das Eigentum und den operativen Betrieb der Projekte fest, die eine Solarstromerzeugungskapazität von rund 250 MWdc sowie eine Batterie-Energiespeicherkapazität von 61,6 MW / 192,0 MWh umfassen, bei geschätzten Gesamtinvestitionskosten (CAPEX) von rund 240 Millionen $. Die Unterzeichnung des CIM stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Projektentwicklung dar. Die Parteien arbeiten nun daran, die verbleibenden endgültigen Vereinbarungen – darunter die Stromabnahmeverträge, den Treuhandvertrag sowie die Vereinbarungen für den Betrieb und die Wartung – vor dem Finanzabschluss und dem Baubeginn abzuschließen.

– Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung einer vierteljährlichen Dividende. Für die drei Monate zum 30. Juni 2026 hat das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,15 $ pro ausstehender Stammaktie beschlossen und wird diese am 21. August 2026 an die am 10. August 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre auszahlen.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

3 Monate zum 6 Monate zum

(In Tausend $, sofern nicht anders angegeben) 30. Juni 2026 30. Juni 2025 30. Juni 2026 30. Juni 2025

Energieerzeugung

Gesamtenergie (MWh) 199.130 215.797 404.447 432.289

Finanzdaten

Gesamtumsatz $ 19.935 $ 21.642 $ 39.703 $ 41.929

Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn (Verlust) $ (848 ) $ 2.203 $ (1.479 ) $ (8.238 )

Bereinigtes EBITDA $ 13.667 $ 15.429 $ 27.131 $ 30.442

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 6.486 $ 4.764 $ 15.017 $ 16.531

pro Aktie

Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn (Verlust) $ (0,04 ) $ 0,10 $ (0,07 ) $ (0,39 )

– unverwässert und

verwässert

Beschlossene Dividende je Stammaktie $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15

Bereinigtes EBITDA pro Aktie – unverwässert $ 0,65 $ 0,73 $ 1,29 $ 1,44

Bilanz Am 30. Juni Am 31. Dezember 2025

2026

Barmittel und Barmitteläquivalente gesamt (frei $ 98.801 $ 93.200

verfügbar und nicht frei

verfügbar)

Gesamtes Umlaufvermögen $ 109.342 $ 103.258

Gesamtvermögen $ 528.092 $ 535.569

Kurzfristige und langfristige $ 216.751 $ 217.344

Finanzverbindlichkeiten

Gesamtverbindlichkeiten $ 292.899 $ 292.692

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2026 belief sich die konsolidierte Energieproduktion auf 199.130 MWh, verglichen mit 215.797 MWh im gleichen Zeitraum des Jahres 2025, was einem Rückgang von 16.667 MWh (7,7 %) entspricht. Diese Entwicklung entsprach den Erwartungen des Managements und spiegelte die prognostizierten Bedingungen für den operativen Betrieb wider, darunter verstärkte Einspeisebeschränkungen in der Dominikanischen Republik sowie die Normalisierung der hydrologischen Bedingungen in Peru und Ecuador nach der im Vorjahreszeitraum außergewöhnlich günstigen Wasserverfügbarkeit. Wie bereits erwartet, profitierte das Vergleichsquartal von ungewöhnlich günstigen hydrologischen Bedingungen, die zu Rekordwerten bei der Wasserkraftproduktion führten, von denen nicht erwartet wurde, dass sie aufrechterhalten werden könnten. Für den am 30. Juni 2026 endenden Sechsmonatszeitraum belief sich die konsolidierte Stromerzeugung auf insgesamt 404.447 MWh, was einem Rückgang von 27.842 MWh (6,4 %) gegenüber den 432.289 MWh im Vorjahreszeitraum entspricht. Der Rückgang im Jahresvergleich spiegelt in erster Linie eine geringere Produktion in den operativen Betrieben des Unternehmens für Geothermie und Wasserkraft sowie die Auswirkungen von Einspeisebeschränkungen in der Dominikanischen Republik wider, die teilweise durch eine stärkere Leistung in Panama ausgeglichen wurden.

In Nicaragua liefen die Dampfkraftwerke zwar erwartungsgemäß, doch war die Produktion der Binärkraftanlage aufgrund von Einschränkungen bei der Sole-Reinjektionskapazität und einer geringeren Dampfproduktion in einer der zyklisch betriebenen Bohrlöcher niedriger. In der Dominikanischen Republik wurde die Produktion weiterhin erheblich durch Netzbeschränkungen beeinträchtigt, obwohl sich die Beschränkungsquote im zweiten Quartal (29 %) im Vergleich zum ersten Quartal 2026 verbesserte. Puerto Rico verzeichnete in diesem Dreimonatszeitraum einen leichten Rückgang der Windenergieerzeugung aufgrund geringerer Windressourcen, während Panama aufgrund verbesserter Solarressourcen und einer höheren Anlagenleistung eine höhere Produktion erzielte.

Insgesamt trug das diversifizierte Portfolio des Unternehmens weiterhin dazu bei, die Auswirkungen lokaler Schwankungen bei den Ressourcen und betrieblicher Ereignisse an einzelnen Anlagen abzufedern.

Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal entsprachen den Erwartungen der Unternehmensleitung und spiegeln einen robusten operativen Betrieb wider, trotz erhöhter Einspeisebeschränkungen in der Dominikanischen Republik, sagte Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy. Wir haben weiterhin starke Cashflows generiert und bedeutende Fortschritte bei unseren strategischen Wachstumsinitiativen erzielt. Insbesondere haben wir die gemischte Investitionsvereinbarung mit CFE für drei Projekte im Bereich erneuerbare Energien in Mexiko unterzeichnet und damit den vertraglichen Rahmen für eine Solarstromerzeugung sowie Batteriespeicher mit einer Leistung von insgesamt rund 250 MWdc geschaffen. Zusammen mit dem Abschluss unserer BESS-Vereinbarung in Puerto Rico stärken diese Meilensteine unsere Entwicklungspipeline erheblich und versetzen Polaris in die Lage, langfristig vertraglich gesichertes Wachstum zu erzielen und gleichzeitig unseren disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation und der Finanzverwaltung beizubehalten.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell solides Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (82 MW), vier Laufwasserkraftwerke (39 MW), drei Solarprojekte (Photovoltaik) (35 MW) und eine Onshore-Windfarm (26 MW).

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Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel.: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Finanz- und andere Prognosen sowie Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zukünftigen Leistungen, Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens. Darüber hinaus sind Aussagen zu Schätzungen der förderbaren Energieressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten zukunftsgerichtete Informationen, da sie eine implizite Einschätzung auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen beinhalten, dass aus den beschriebenen Ressourcen in Zukunft gewinnbringend Strom erzeugt werden kann. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf den Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig, aber nicht immer, durch Begriffe wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, Ziele, beabsichtigt, zielt ab, strebt an, wahrscheinlich, typischerweise, potenziell, Projekte, fortsetzen, Strategie, vorgeschlagen oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten oder erreicht werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A gehören unter anderem: die erwartete Produktionskapazität der Binary Unit in San Jacinto; zusätzliche Änderungen an den Bohrlöchern und dem Steamfield zur Steigerung der Produktion; die Fähigkeit, Expansionsmöglichkeiten in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik erfolgreich zu nutzen und den Auslastungsgrad des Solarparks Canoa in der Dominikanischen Republik zu erhöhen; zukünftige Dividenden; die erwartete jährliche Energieproduktion; die ausreichende Höhe der Cashflows aus dem operativen Geschäft; die Fähigkeit, den Kapitalbedarf zu decken und Schulden zu ersetzen; das Ergebnis der Änderungen am Reinjektionssystem auf lange Sicht; sowie den Verifizierungsprozess und den Zeitplan für den Verkauf von Emissionszertifikaten.

Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: das Versäumnis, durch Explorations- und Erschließungsprogramme wirtschaftlich abbaubare und nachhaltige Ressourcen zu entdecken und zu erschließen; ungenaue Schätzungen von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage potenzieller Ressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten erstellt wurden; Abweichungen bei den Projektparametern und Produktionsraten; Mängel und nachteilige Ansprüche in Bezug auf die Eigentumsrechte des Unternehmens an seinen Konzessionsgebieten; das Versäumnis, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Änderungen von staatlichen Vorschriften und Richtlinien, einschließlich Gesetzen zur Entwicklung, Produktion, Steuern und globalen Zöllen, Arbeitsstandards und Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit, giftigen Substanzen, Ressourcenausbeutung und anderen Themen; Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien; zunehmender Wettbewerb in der Branche; Schwankungen des Marktpreises für Energie; Auswirkungen erheblicher Kapitalkostensteigerungen; die Möglichkeit, Anpassungen in Bezug auf geltende Stromabnahmeverträge zu beantragen; unerwartete oder schwierige geologische Bedingungen; Änderungen der regionalen und internationalen regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Entwicklung, geothermische oder hydroelektrische Ressourcen, Produktion, Exporte, Steuern und globale Zölle, Arbeitsstandards, Arbeitsschutz, Abfallentsorgung, giftige Substanzen, Landnutzung, Umweltschutz, Projektsicherheit und andere Angelegenheiten; wirtschaftliche, soziale und politische Risiken, die sich aus der potenziellen Unfähigkeit der Endverbraucher ergeben können, die Anlagen des Unternehmens zu unterstützen; unzureichender Versicherungsschutz; Unfähigkeit, Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien; Unfähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten; das Risiko der Volatilität der globalen Finanzlage sowie ein erheblicher Rückgang der allgemeinen Wirtschaftslage; Unsicherheit hinsichtlich der politischen Stabilität in den Ländern und Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist; Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit Nicaraguas, Perus, Panamas, der Dominikanischen Republik, Ecuadors und Puerto Ricos, Strom an Nachbarländer zu verkaufen; wirtschaftliche Unsicherheit in Nicaragua, Peru, Panama, der Dominikanischen Republik, Ecuador und Puerto Rico. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Risikofaktoren dar, die uns beeinflussen könnten.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen, darunter: die historische Finanz- und Betriebsleistung des Unternehmens; die Bereitstellung von Waren und/oder Dienstleistungen durch Vertragspartner innerhalb der vereinbarten Zeiträume; der Erfolg und die rechtzeitige Fertigstellung geplanter Explorations- und Expansionsprogramme, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, lokale, staatliche und bundesstaatliche Vorschriften in Bezug auf Betriebsstandards und Umweltschutzmaßnahmen einzuhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Stromabnahmeverträge zu günstigen Konditionen auszuhandeln und abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Materialien, Komponenten oder Lieferungen; die Fähigkeit des Unternehmens, wettbewerbsfähige Angebote für Bohrarbeiten einzuholen und Zugang zu kritischen Ressourcen zu erhalten; die Wachstumsrate des Netto-Stromverbrauchs; die anhaltende Unterstützung und Nachfrage nach erneuerbaren Energien; die fortgesetzte Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien; die Genauigkeit der volumetrischen Reservenschätzungsmethode und der probabilistischen Analyse, die zur Schätzung der Menge potenziell förderbarer Energie verwendet werden; umweltbezogene, administrative oder regulatorische Hindernisse für die Exploration und Erschließung von geothermischen oder hydroelektrischen Ressourcen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens; geologische, geophysikalische, geochemische und andere Bedingungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens; die Zuverlässigkeit technischer Daten, einschließlich hydrologischer, extrapolierter Temperaturgradienten, geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen und geothermometrischer Berechnungen; die Genauigkeit der Schätzungen der Investitionsausgaben; die Verfügbarkeit des gesamten erforderlichen Kapitals zur Finanzierung von Explorations-, Erschließungs- und Expansionsprogrammen; die Wettbewerbsposition des Unternehmens; die Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser MD&A, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich des AIF des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com verfügbar.

Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen

Bestimmte Kennzahlen in dieser Pressemitteilung haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und gelten daher nicht als GAAP-konforme Kennzahlen. Bei Verwendung von Nicht-GAAP-Kennzahlen oder -Begriffen werden Definitionen angegeben. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Finanzdaten in diesem Dokument und im Konzernabschluss des Unternehmens gemäß IFRS erstellt.

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) und das bereinigte EBITDA pro Aktie des Unternehmens, bei denen es sich um Nicht-GAAP-Kennzahlen handelt. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu dem den Eigentümern des Unternehmens zurechenbaren Nettogewinn (Verlust) oder anderen gemäß IFRS berechneten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden. Vielmehr werden diese Kennzahlen als Ergänzung zu den IFRS-Kennzahlen bei der Analyse der Ergebnisse von Polaris Renewable Energy bereitgestellt, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Darstellung dieser Kennzahlen das Verständnis der Anleger für die operative Leistung von Polaris Renewable Energy verbessert. Die Festlegung der Komponenten der Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen durch das Management wird regelmäßig gemäß den Richtlinien des Unternehmens überprüft und kann durch neue Transaktionen und Umstände, eine Überprüfung der Verwendung durch die Stakeholder und neue geltende Vorschriften beeinflusst. Gegebenenfalls werden Änderungen der Kennzahlen vermerkt und rückwirkend angewendet.

Beschreibungen und Abstimmungen der oben genannten Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen sind in Abschnitt 13: Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen im MD&A des Unternehmens für das Quartal zum 30. Juni 2026 und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com/Non-GAAP enthalten.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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