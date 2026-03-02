Polaris Renewable Energy gibt Genehmigung der SO1-Vereinbarung durch PREPA bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 2. März 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der Verwaltungsrat der Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) auf seiner Sitzung am 19. Februar 2026 die Standardvereinbarung für Batterie-Energiespeichersysteme (SO1-Vereinbarung) genehmigt hat. Das Unternehmen erhielt am 27. Februar 2026 eine formelle schriftliche Mitteilung über die Genehmigung.

Die Unterzeichnung der SO1-Vereinbarung zwischen PREPA und Polaris Power US, Inc. (PPUS), einer 100%igen Tochtergesellschaft von Polaris, unterliegt weiterhin der Genehmigung durch das Financial Oversight & Management Board (FOMB) von Puerto Rico, was den nächsten erforderlichen Schritt in diesem Prozess darstellt. Das Unternehmen bleibt optimistisch, dass die Prüfung und Genehmigung durch den FOMB im Vergleich zu früheren regulatorischen Meilensteinen, die für dieses Projekt erreicht wurden, zeitnah voranschreiten wird.

Die SO1-Vereinbarung ist Teil des Puerto Rico Accelerated Storage Addition Program (ASAP), einer strategischen Initiative zur Stärkung der Netzzuverlässigkeit auf der gesamten Insel durch den Einsatz von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) im Versorgungsmaßstab, die gemeinsam mit bestehenden Erzeugungsanlagen installiert werden.

In diesem Rahmen wird PPUS als Ressourcenanbieter fungieren und für die Installation und den Betrieb des BESS verantwortlich sein, während Punta Lima Wind Farm, LLC (PLWF), eine weitere Tochtergesellschaft von Polaris, weiterhin als Eigentümer der Erzeugungsanlage für den Standort Punta Lima fungieren wird, an dem das Speichersystem angesiedelt sein wird.

Sobald das BESS-Projekt fertiggestellt und voll funktionsfähig ist, wird der Ressourcenanbieter Anspruch auf monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen von PREPA als Gegenleistung für die Bereitstellung von Energiespeicherdiensten haben, einschließlich Kapazitäts- und Netzunterstützung. Die SO1-Vereinbarung sieht eine BESS-Kapazität von 71,4 MW (35,7 MW x 2) vor. Der Beginn des kommerziellen Betriebs ist zwölf Monate nach Unterzeichnung der endgültigen SO1-Vereinbarung vorgesehen, mit einer Laufzeit von 20 Jahren ab dem Datum der kommerziellen Inbetriebnahme.

Marc Murnaghan, CEO von Polaris, kommentierte:

Die Genehmigung der SO1-Vereinbarung durch den Verwaltungsrat der PREPA ist ein wichtiger Schritt nach vorn bei der Entwicklung unserer Batterie-Energiespeicherinitiativen in Puerto Rico. Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement für die Verbesserung der Netzzuverlässigkeit auf der Insel und baut gleichzeitig auf dem strategischen Wert unserer bestehenden Anlage in Punta Lima auf.

Polaris engagiert sich weiterhin für die Bereitstellung langfristiger, nachhaltiger Energielösungen in Lateinamerika und der Karibik und freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten während des Genehmigungs- und Umsetzungsprozesses.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut aufgestelltes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zum Unternehmensportfolio gehören ein geothermisches Kraftwerk (ca. 82 MW), vier Wasserkraftwerke (ca. 39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (ca. 35 MW) und ein Onshore-Windpark (ca. 26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die erwartete Verwendung der Erlöse oder des/der Ratings einer solchen Emission sowie die Akquisitions- und sonstigen Investitionspläne des Unternehmens, den etwaigen Nutzen für die Finanz- oder Geschäftsleistung des Unternehmens, das Abwicklungsdatum der Anleihen und die Notierung der Anleihen am Oslo Alternative Bond Market enthalten können, aber nicht darauf beschränkt sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, zielt ab, strebt an, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Phrasen identifiziert werden, oder sie können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden oder werden oder auftreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, etwaigen Zinszahlungen nachzukommen, die durch Faktoren wie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten beeinflusst werden können; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsarbeiten und die Genauigkeit von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage möglicher geothermischer Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; Ausfall von Anlagen, Geräten oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten oder bei der Aufnahme des operativen Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens beschrieben sind. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich solcher zukunftsgerichteter Informationen, wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und Polaris übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

