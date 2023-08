Polaris Renewable Energy gibt ordnungsgemäßes Aktienrückkaufprogramm bekannt

Toronto (Ontario), ACCESSWIRE, 21. August 2023. Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) (Polaris oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass die Toronto Stock Exchange (TSX) die Absichtserklärung des Unternehmens, ein ordnungsgemäßes Aktienrückkaufprogramm (NCIB) durchzuführen, akzeptiert hat.

Im Rahmen des NCIB kann Polaris während des zwölfmonatigen Zeitraums, der am 23. August 2023 beginnt und am 22. August 2024 endet, bis zu 2.048.273 seiner Stammaktien (Aktien) erwerben, was etwa 10 % des Streubesitzes des Unternehmens (gemäß der Definition im TSX Company Manual) entspricht. Am 18. August 2023 verfügte das Unternehmen über 21.025.775 ausgegebene und ausstehende Aktien und sein Streubesitz umfasste 20.482.730 Aktien.

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktien an der TSX für die letzten sechs Kalendermonate vor dem Beginn des NCIB belief sich auf 29.942. Infolgedessen kann das Unternehmen gemäß den TSX-Bestimmungen an jedem Handelstag bis zu 7.485 Aktien an der TSX im Rahmen des NCIB kaufen, zusätzlich besteht die Möglichkeit des Unternehmens, Aktien gemäß der TSX-Ausnahme für Blockkäufe zu erwerben. Sämtliche im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden annulliert.

Das Board of Directors des Unternehmens ist der Auffassung, dass das NCIB dem Unternehmen Flexibilität bei der Verwaltung seiner Kapitalposition bietet. Das NCIB ermöglicht es dem Unternehmen, seine verfügbaren freien Barmittel zur Steigerung des Aktionärswerts zu verwenden, wenn dies als angemessen erachtet wird, und ist im besten Interesse des Unternehmens und dessen Aktionäre. Per 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über 37,3 Millionen USD an unbeschränkten konsolidierten flüssigen Geldmitteln.

Obwohl das Unternehmen beabsichtigt, Aktien im Rahmen des NCIB zu erwerben, kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass alle Käufe abgeschlossen werden. Der Zeitpunkt und der Umfang der Erwerbe im Rahmen des NCIB liegen im Ermessen des Managements und hängen von unterschiedlichen Faktoren ab, einschließlich der jeweiligen Marktbedingungen. Sämtliche Käufe, die im Rahmen des NCIB getätigt werden, werden von Polaris zum jeweiligen Marktpreis zuzüglich der anfallenden Maklergebühren über die Einrichtungen der TSX und alternative kanadische Handelssysteme getätigt.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (vormals Polaris Infrastructure Inc.) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, den Bau, den Erwerb und den operativen Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Lateinamerika konzentriert.

Die Betriebe des Unternehmens befinden sich in fünf lateinamerikanischen Ländern und umfassen ein geothermisches Kraftwerk (etwa 72 MW), vier Laufwasserkraftwerke (33 MW) und drei aktive Solar- (Photovoltaik)-Projekte (35 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel.: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“, zu denen unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs der Käufe von Anteilen, die gegebenenfalls im Rahmen des NCIB getätigt werden, sowie die Vorteile solcher Käufe, einschließlich der Flexibilität des Unternehmens bei der Verwaltung seiner Kapitalposition, gehören können, ohne darauf beschränkt zu sein. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie plant“, erwartet“, wird erwartet“, budgetiert“, vorgesehen“, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, zielt ab, zielt darauf ab, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze zu erkennen, oder sie sind an Aussagen zu erkennen, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden, eintreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören u.a. die Unfähigkeit des Unternehmens, die zu erwerbenden Aktien zu bezahlen, der Preis der erworbenen Aktien oder die Auswirkungen solcher Käufe auf die Kapitalposition des Unternehmens, die alle durch Faktoren wie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten beeinträchtigt werden können; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsarbeiten und die Genauigkeit der Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage der voraussichtlichen geothermischen Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter, während die Pläne weiter verfeinert werden; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Entwicklungs- oder Bauaktivitäten oder bei der Aufnahme des operativen Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens erörtert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich solcher zukunftsgerichteter Informationen, wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und Polaris übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Polaris Renewable Energy Inc.

Anton Jelic

7 St. Thomas Street, Suite 606

M5S 2B7 Toronto, ON

Kanada

email : info@polarisinfrastructure.com

Pressekontakt:

Polaris Renewable Energy Inc.

Anton Jelic

7 St. Thomas Street, Suite 606

M5S 2B7 Toronto, ON

email : info@polarisinfrastructure.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Löwen, Schimpansen, Fenneks für zu Hause – WYLD, Der Marktplatz für exotische Haustiere geht an den Start Steigern Sie Ihre Energie mit PQQ und Coenzym Q10