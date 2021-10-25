Polen baut Mini-Atomkraftwerke

Zusammen mit einem Partner möchte Polen einen Small Modular Reactor bauen.

Insgesamt plant Polen den Einstieg in die Kernkraft und will zwei Mini-Kernkraftwerke bis 2035 fertigen. Dahinter steckt das Ansinnen von der Kohle als Energieträger wegzukommen. Entwickelt wurde dieser Typ von einem amerikanischen Unternehmen. Diverse Länder setzen auf die Entwicklung der Mini-Atomkraftwerke, beispielsweise Tschechien oder Großbritannien. In China und Russland sind bereits einige in Betrieb. Die Zeit der Flaute auf dem Uranmarkt ist vorbei. 2017 kostete das Pfund Uran nur rund 20 US-Dollar, heute dagegen etwa 70 US-Dollar. Saubere und zuverlässige Energie wird in immer größerem Maße gebraucht. Daher wenden sich viele Länder der Atomenergie verstärkt zu. Schuld sind Elektrifizierungstrends, die künstliche Intelligenz und die Rechenzentren, die aus dem Boden schießen.

Für die künstliche Intelligenz müssen gewaltige Datenmengen verarbeitet werden. Die Prognosen bezüglich der Entwicklung des Energiebedarfs durch die Rechenzentren sind unterschiedlich, wobei Einigkeit besteht, dass die benötigte Energiemenge grundsätzlich aus allen Bereichen stetig ansteigt. Laut der Internationalen Energieagentur könnte sich die Energienachfrage bis 2030 verdoppeln. Laut einer Untersuchung von McKinsey könnte sich in Europa der Strombedarf allein der Rechenzentren bis 2030 sogar verdreifachen. Erneuerbare Energien sind zwar wünschenswert und umweltfreundlich, aber nicht immer verfügbar und zudem zu wenig. Hier hilft die Atomenergie. Diese braucht Uran. Daher sollten Unternehmen mit Uran gut dastehen.

