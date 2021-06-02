  • Political Consultants Day 2025: Demokratie unter Druck – und die besten Spindoktoren Europas halten dagegen

    Demokratie steht unter Druck. Am 16.09.2025 lädt die EAPC unter Präsident Dr. Reza Kazemi zum Political Consultants Day 2025 – wo Europas Strategen über die Zukunft der Demokratie diskutieren.

    BildBerlin. Politik hat zwei Bühnen: die sichtbare – und die unsichtbare.
    Auf der einen stehen die Kandidaten. Auf der anderen arbeiten jene, die Wahlkämpfe lenken, Botschaften zuspitzen und Krisen entschärfen. Am Dienstag, 16. September 2025, wird die zweite Bühne für einen Moment sichtbar: beim Political Consultants Day 2025.

    Die European Association of Political Consultants (EAPC) öffnet an diesem Abend die Türen in den Maschinenraum der Politik. Eingeführt wurde der Tag durch den EAPC-Präsidenten Dr. Reza Kazemi (Deutschland), gemeinsam mit Vordenkern wie Sepp Hartinger (Österreich) und weiteren führenden Köpfen der internationalen Politikberatung. Heute gilt dieser Tag als eines der wichtigsten Foren für politische Strategen in Europa.

    Dr. Kazemi: „Politik hat zwei Bühnen: die sichtbare – und die unsichtbare. Beides ist kein Zufall.“

    „Wir agieren verborgen für die Allgemeinheit – und doch sind wir überall präsent“, sagt Dr. Kazemi. „Dort, wo Vertrauen gewonnen, Krisen bewältigt und Wahlen entschieden werden, sind wir im Spiel. Manche nennen uns politische Berater, andere Kommunikationsexperten oder Spindoktoren. Unser Auftrag bleibt derselbe: Demokratie verteidigen, Stimmen hörbar machen und Strategien gegen jene entwickeln, die sie schwächen wollen.“

    Damit rückt der Political Consultants Day jene Menschen ins Rampenlicht, die sonst im Hintergrund wirken – und doch maßgeblich darüber entscheiden, wie Wahlen laufen und Demokratien bestehen.

    Demokratie im Stresstest

    Das Motto 2025 lautet: _“Democracy Under Pressure – Political Campaigning in Times of Democratic Backsliding“._
    Im Zentrum stehen Fragen, die heute brisanter sind als je zuvor:

    Wie schützt sich Europa gegen die Wucht von Fake News?

    Wie können Kampagnen Vertrauen schaffen, wo Misstrauen regiert?

    Welche Verantwortung tragen Berater, wenn Demokratien unter Druck geraten?

    Antworten geben führende Stimmen Europas:

    Alina Kharysava (Belarus) – Strategie- und Analyseexpertin im Umfeld von Sviatlana Tsikhanouskaya

    Franak Viacorka (Belarus) – Politischer Chefberater Tsikhanouskayas

    Marina Jovanovic (Österreich) – Spezialistin für EU-Politikdiskurs & Desinformation

    Radu Georgescu (Rumänien) – Politikberater für Internationale Kommunikation

    Moderation: Hélène Masliah-Gilkarov (Frankreich).

    Premiere: Der European Democracy Award

    Zum ersten Mal vergibt die EAPC zudem den European Democracy Award – eine Auszeichnung für Persönlichkeiten, die mit Mut, strategischem Geschick und klarer Haltung die Demokratie in Europa verteidigen.

    Warum niemand fehlen darf

    Der Political Consultants Day ist kein gewöhnliches Event. Er ist das einzige Forum, das einen Blick hinter die Kulissen erlaubt – dorthin, wo Wahlkämpfe geplant, Narrative geschmiedet und Verteidigungsstrategien gegen Populismus entwickelt werden.

    Wer nicht dabei ist, verpasst den Moment, in dem sichtbar wird, wie Europas Demokratie verteidigt – und wie Macht gemacht wird.

    Datum: Dienstag, 16. September 2025
    Uhrzeit: 19:00 Uhr (CET)
    Ort: Online via Zoom
    Anmeldung (per Mail): reza.kazemi [at] eapc.eu

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Campaigns & Technology
    Herr Dr. Reza Kazemi
    Hafenstraße 25-27
    68159 Mannheim
    Deutschland

    fon ..: 0176 31168734
    web ..: https://www.eapc.eu
    email : mail@campaigns-and-technology.com

    Über die EAPC
    Die European Association of Political Consultants (EAPC) ist das führende Netzwerk für Wahlkampf- und Politikberater in Europa. Sie vereint Strategen aus mehr als 20 Ländern, prägt internationale Kampagnen und entwickelt Impulse, die Politik verändern.

    Pressekontakt:

    Campaigns & Technology
    Herr Reza Kazemi
    Hafenstraße 25-27
    68159 Mannheim

    fon ..: 017631168734
    email : mail@campaigns-and-technology.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Rezessionssignale verstärken sich – richtige Investments halten dagegen
      Für eine wirtschaftliche Schwächephase spricht oft die sogenannte inverse Zinskurve....

    2. Antikultisten unter Druck: Beugt sich der Generalstaatsanwalt oder verteidigt er die Demokratie?
      Wird der Generalstaatsanwalt dem Druck der Antikultisten nachgeben oder standhaft bleiben und als Verteidiger der Demokratie handeln? Seine Entscheidung könnte weit über die Grenzen des Landes hinaus....

    3. Deutschlandmuseum als Europas Museum des Jahres 2025 nominiert
      Seit der Eröffnung im Juni 2023 bietet das Museum eine immersive Zeitreise durch 2000 Jahre deutscher Geschichte...

    4. Ximen Mining engagiert Masse Environmental Consultants sowie Ecoscape Environmental Consultants für Hydrologie auf Goldmine Kenville in Nelson BC
      Vancouver, B.C., Kanada, 2. Juni 2021 – Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ximen-mining-corp/) gibt bekannt, dass Masse Environmental Consultants Ltd. aus...

    5. Trendreport Metall 3D-Druck: „Eine Verhundertfachung der Geschwindigkeit bis 2025“
      Bau, Katastrophenschutz, Raumfahrt und Gesundheit: Metallindustrie steht vor einer Revolution. Unternehmen sollten jetzt die richtigen Weichen stellen. Kostenfreier Download des PROFORE-Trendreports....

    6. Jobboersencheck-AWARD 2025: Die besten Jobportale ausgezeichnet
      Wer sind die TOP Jobbörsen 2025? Aus über 108.000 Arbeitgeber- und Bewerberbewertungen wurden die diesjährigen Testsieger im Jobboersencheck-AWARD 2025 ermittelt....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.