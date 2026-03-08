Politik für das Notwendige und Machbare

Die FDP Haar hat an der Ortshauptversammlung am 29.04.2026 ihr Vorstandsteam für die nächsten zwei Jahre neu gewählt. Dr. Peter Siemsen wurde einstimmig als Ortsvorsitzender bestätigt.

FDP Haar setzt auf Kontinuität und neue Impulse: Dr. Peter Siemsen bleibt Ortsvorsitzender

Haar – Lkr. München/ Die Haarer Liberalen haben auf ihrer Ortshauptversammlung am 29. April 2026 die personellen Weichen für die kommenden zwei Jahre gestellt. Der Vereinsraum 2 des Bürgerhauses Haar war zum offiziellen Versammlungsbeginn um 19:30 Uhr gut gefüllt. Die Co-Vorsitzende der Liberalen Frauen Oberbayern, Nadja Parthier, leitete zusammen mit dem Vorsitzenden des FDP-Kreisverbands München-Ost, Mahmut Türker, die Vorstandsneuwahl. Sie lobte die große Teilnahme als öffentlich sichtbaren Beleg für eine erfolgreiche Ortsverbandsarbeit.

Der bisherige Ortsvorsitzende Dr. Peter Siemsen wurde von den Mitgliedern ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. In seinem Rechenschaftsbericht und der zuvor durchgeführten Wahlnachlese nannte er neben dem engagierten Kommunalwahlkampf vor allem die inhaltliche und kommunikative Arbeit des Ortsverbands als wichtigen Erfolgsfaktor für den gelungenen Wiedereinzug in den Stadtrat. Dieser sei angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen im Vorfeld alles andere als sicher gewesen. Umso mehr freute er sich, den Satz aus der Aufstellungsversammlung im Oktober 2025 an diesem Abend unter großem Beifall wiederholen zu können: „Die FDP in Haar ist da, sie ist spürbar, und sie ist wirksam. Ich danke den Mitgliedern für diese überwältigende Zustimmung“, erklärte Dr. Peter Siemsen nach seiner Wiederwahl zum Ortsvorsitzenden. Die Einstimmigkeit unterstreicht das große Vertrauen in seine bisherige Führung und Arbeit.

Die personellen Entscheidungen der weiteren Wahlgänge waren ebenfalls einstimmig und spiegeln eine Mischung aus Erfahrung und personeller Erneuerung wider: Alexander Schröder, der dem Gremium bisher als Beisitzer angehörte, wurde zum neuen stellvertretenden Ortsvorsitzenden gewählt. Das Amt der Schriftführerin übernimmt auch künftig Dr. Beatrice Siemsen. Als Beisitzerin verstärkt Sellyhome Addisu fortan das Team. Die junge Auszubildende für Hauswirtschaft will im Bereich Jugend und Soziales wichtige Akzente setzen. Mit großem Applaus verabschiedeten die Haarer Liberalen Dr. Gabriela Berg. Die langjährige stellvertretende Vorsitzende war aufgrund ihres Umzugs in den Landkreis Altötting Ende März 2026 in den dortigen FDP-Kreisverband gewechselt.

Die FDP Haar sieht sich mit dem neu gewählten Vorstandsteam bestens gerüstet, um weiterhin als Kraft der Vernunft die Politik vor Ort maßgeblich mitzugestalten. „Mit Alexander Schröder als Stellvertreter und einem Vorstand, der zur Hälfte aus engagierten, talentierten Frauen besteht, sind wir personell und thematisch hervorragend aufgestellt, um das Notwendige und Machbare in Haar weiter voranzubringen. Kernanliegen bleiben, Haar als modernen Wirtschaftsstandort zu stärken, verlässliche Kinderbetreuung sicherzustellen und die Verwaltung durch digitale Innovationen bürgernäher zu gestalten“, lautete das Schlusswort des Haarer FDP-Chefs Peter Siemsen.

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