Polyethylen (PE) – 3 Varianten: PE300, PE500 und PE1000

Polyethylen (PE) ist ein beliebter Werkstoff mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Je nach Verwendungszweck sollte jedoch auf die Wahl der am besten geeigneten Variante geachtet werden.

Ahlhorn, 20.01.2020 – Kunststoffhaus bietet Polyethylen (PE) in 3 Varianten

Polyethylen ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in großen Mengen aus Ethylen hergestellt wird. Dabei entstehen große Kohlenwasserstoffmoleküle, die sich je nach Reaktionsbedingungen in Länge und Verzweigungsgrad unterscheiden. Abhängig hiervon variieren Dichte und sonstige Eigenschaften des fertigen Kunststoffs. Im Allgemeinen handelt es sich jedoch um gut verformbare, schlagzähe Produkte relativ geringer Festigkeit, Härte und Steifigkeit, die sich durch hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele weitere Chemikalien auszeichnen. Wasser wird nur in sehr geringen Mengen absorbiert.

Besondere Eigenschaften von Polyethylen

Die niedrige elektrische Leitfähigkeit ist ein weiteres wichtiges Merkmal von PE-Kunststoff. Als Thermoplast lässt er sich schmelzen und durch beispielsweise Spritzgießen oder andere gängige sogenannte Urformprozesse in die gewünschte Form bringen. Auch für das nachträgliche Aneinanderfügen verschiedener Bauteile durch Verschweißen werden die Thermoplast Eigenschaften von Polyethylen genutzt. PE-Kunststoff kommt in verschiedenen Bereichen zum Einsatz, wenngleich sein relativ niedriger Schmelztemperaturbereich die Anwendung bei Temperaturen von mehr als 100 °C einschränkt.

Ein wichtiges Einsatzgebiet für PE-Kunststoff sind Verpackungen wie Plastiktüten, -folien, -flaschen usw. Auch für Rohre in der Gas- und Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung wird das Material verwendet, sowie zur Isolation in Elektrokabeln, zum Bau von diversen Geräten bzw. Geräteteilen und im Maschinenbau.

PE in drei Varianten

Auf www.kunststoffhaus.de stehen drei hochmolekulare Polyethylen-Varianten zur Auswahl: PE300, PE500 und PE1000. Jede Variante kann in Form von Stäben und Platten zur Weiterverarbeitung erworben werden. Die Weiterverarbeitung kann durch den Kunden erfolgen, es besteht jedoch auch die Möglichkeit, maßgeschneiderte Polyethylen-Präzisionsfrästeile von der Firma Müller Ahlhorn fertigen zu lassen.

PE300

Von den drei PE-Varianten weist PE300, auch als PE-HD („high density“) bezeichnet, das geringste Molekulargewicht auf. Im Vergleich zu den beiden anderen Varianten sind die Polymerketten also relativ kurz. Das Material ist vergleichsweise weich, lässt sich leicht verarbeiten und kommt unter anderem im Behälter- und Apparatebau zum Einsatz.

PE500

Dank seiner Kristallinität weist PE500 – auch PE-HMW („high molecular weight“) genannt – die höchste Dichte, Festigkeit, Steifigkeit und Härte der drei Varianten auf. Sind diese Eigenschaften gefragt, etwa bei bestimmten elektronische Bauteilen oder auch bei Schneidunterlagen, wird dieser PE-Kunststoff bevorzugt.

PE1000

Eine noch höhere Verschleißfestigkeit weist PE1000 auf. Es wird wegen des besonders hohen Molekulargewichts auch als PE-UHMW („ultra high molecular weight“) bezeichnet. Die extrem langen Molekülketten bewirken eine besonders hohe Schlagzähigkeit, d.h. dieser PE-Kunststoff kann bei einer Schlageinwirkung viel Energie aufnehmen, ohne zu brechen.

Deshalb, sowie wegen den aufgrund sehr geringer Reibung guten Gleiteigenschaften, greift man im modernen Maschinenbau für viele Bauteile auf dieses Material zurück. Auch bei sehr tiefen Temperaturen (bis zu -200 °C) ist PE1000 ein verlässlicher Werkstoff.

