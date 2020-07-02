-
POP ART GOES 3D: Shary revolutioniert die POPART mit legendärer LENTICULAR-TECHNIK
Eine spektakuläre Verschmelzung von Kunst, Ikonen und Bewegung – exklusiv auf www.popartfashion.com
Der international bekannte Popartkünstler Shary sorgt für Aufsehen in der Kunstwelt: Auf der Kunstplattform www.popartfashion.com präsentiert er eine außergewöhnliche neue Werkserie, die Popart neu definiert. Shary verbindet die legendäre Lenticular-Technik, die bereits Andy Warhol in den 1970er-Jahren spektakulär einsetzte, mit zeitgenössischer Popart – visuell kraftvoll, provokant und absolut einzigartig.
Die erste streng limitierte Auflage dieser neuen Serie widmet sich wahren Ikonen der Zeitmessung: den berühmtesten Rolex-Uhren der Welt. Modelle wie die Rolex Batman oder Batgirl werden zu pulsierenden Kunstobjekten, die sich je nach Blickwinkel verändern und Bewegung, Luxus und Popkultur in einem Werk vereinen.
Jedes Kunstwerk ist ein echtes Unikat.
Kein Motiv gleicht dem anderen.
Jedes Bild wird individuell gefertigt und zertifiziert.
Sammler, Kunstliebhaber und Popart-Enthusiasten können jedes Werk exklusiv auf www.popartfashion.com bestellen – inklusive persönlichem Zertifikat, das die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kunstwerks bestätigt.
Mit dieser Serie setzt Shary ein klares Statement: Popart lebt, bewegt sich – und trägt Luxus am Handgelenk.
Jetzt entdecken, bestellen und Teil dieser künstlerischen Revolution werden:
www.popartfashion.com
?
Für Presseanfragen, Bildmaterial oder Interviews wenden Sie sich bitte direkt über die Plattform an den Künstler.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ICS-Holding GmbH
Herr Markus Kurz
Heini-Dittmarstr. 13
45470 Mülheim
Deutschland
fon ..: +49 1787124856
web ..: http://www.popartfashion.com
email : info@popartfashion.com
Pressekontakt:
ICS-Holding GmbH
Herr Markus Kurz
Heini-Dittmarstr. 13
45470 Mülheim
fon ..: +49 1787124856
web ..: http://www.ics-holding.de
email : mkurz@ics-holding.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
EDV und IT Entsorgung in Rostock: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Datenträgervernichtung Preise erhöhen ohne Kunden zu verlieren: So gelingt es selbständigen Dienstleistern
POP ART GOES 3D: Shary revolutioniert die POPART mit legendärer LENTICULAR-TECHNIK
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- IT-, PC- & Computer Entsorgung in Berlin, München, Frankfurt – zertifiziert & DSGVO-konform nach ISO 21964
- Sketchnotes für die Hosentasche: Große Bild-Bibliothek (Bibi)
- Personalisierte DIY String Art von Spatar startet in der EU
- Im Paarbett besser schlafen: Wann getrennte Schlafzimmer sinnvoll sind – und wann Nähe hilft
- Preise erhöhen ohne Kunden zu verlieren: So gelingt es selbständigen Dienstleistern
- POP ART GOES 3D: Shary revolutioniert die POPART mit legendärer LENTICULAR-TECHNIK
- EDV und IT Entsorgung in Rostock: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Datenträgervernichtung
- „Ist kein Akt, ist Gesetz“ – 20 Jahre ElektroG
- NurExone wird seine Plattform für Regenerative Medizin auf der NANO.IL.2026 und dem Advanced Therapies Congress im März 2026 präsentieren und gibt ein Unternehmensupdate bekannt
- Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Runenmord auf Spiekeroog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.