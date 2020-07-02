POP ART GOES 3D: Shary revolutioniert die POPART mit legendärer LENTICULAR-TECHNIK

Eine spektakuläre Verschmelzung von Kunst, Ikonen und Bewegung – exklusiv auf www.popartfashion.com

Der international bekannte Popartkünstler Shary sorgt für Aufsehen in der Kunstwelt: Auf der Kunstplattform www.popartfashion.com präsentiert er eine außergewöhnliche neue Werkserie, die Popart neu definiert. Shary verbindet die legendäre Lenticular-Technik, die bereits Andy Warhol in den 1970er-Jahren spektakulär einsetzte, mit zeitgenössischer Popart – visuell kraftvoll, provokant und absolut einzigartig.

Die erste streng limitierte Auflage dieser neuen Serie widmet sich wahren Ikonen der Zeitmessung: den berühmtesten Rolex-Uhren der Welt. Modelle wie die Rolex Batman oder Batgirl werden zu pulsierenden Kunstobjekten, die sich je nach Blickwinkel verändern und Bewegung, Luxus und Popkultur in einem Werk vereinen.

Jedes Kunstwerk ist ein echtes Unikat.

Kein Motiv gleicht dem anderen.

Jedes Bild wird individuell gefertigt und zertifiziert.

Sammler, Kunstliebhaber und Popart-Enthusiasten können jedes Werk exklusiv auf www.popartfashion.com bestellen – inklusive persönlichem Zertifikat, das die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kunstwerks bestätigt.

Mit dieser Serie setzt Shary ein klares Statement: Popart lebt, bewegt sich – und trägt Luxus am Handgelenk.

Jetzt entdecken, bestellen und Teil dieser künstlerischen Revolution werden:

www.popartfashion.com

?

Für Presseanfragen, Bildmaterial oder Interviews wenden Sie sich bitte direkt über die Plattform an den Künstler.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ICS-Holding GmbH

Herr Markus Kurz

Heini-Dittmarstr. 13

45470 Mülheim

Deutschland

fon ..: +49 1787124856

web ..: http://www.popartfashion.com

email : info@popartfashion.com

Pressekontakt:

ICS-Holding GmbH

Herr Markus Kurz

Heini-Dittmarstr. 13

45470 Mülheim

fon ..: +49 1787124856

web ..: http://www.ics-holding.de

email : mkurz@ics-holding.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EDV und IT Entsorgung in Rostock: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Datenträgervernichtung Preise erhöhen ohne Kunden zu verlieren: So gelingt es selbständigen Dienstleistern