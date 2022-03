Portofino aktualisiert Status der Bohrgenehmigung für Yergo in Catamarca

Vancouver, British Columbia, 28. Februar 2022. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen nach den Treffen, die in der Woche vom 21. Februar 2022 in Argentinien zwischen der Geschäftsleitung des Unternehmens, dem nationalen Bergbausekretär und dem Minister für Wasser, Energie und Umwelt der Provinz Catamarca stattfanden, deutliche Klarheit über die Bohrgenehmigung für das Projekt Yergo gewonnen hat. Die Genehmigung steht schon seit längerer Zeit aus, und das Unternehmen hat Zusicherungen bezüglich des Zeitplans für die Erteilung der Genehmigung erhalten.

Der Provinzminister teilte Portofino mit, dass der ernannte Rat, der für die Überprüfung bestimmter südlicher Gebiete von Catamarca, zu denen auch die Yergo-Claims sowie mehrere weitere Bergbaukonzessionen gehören, verantwortlich ist, der Regierung bis Freitag, den 11. März 2022, seinen Abschlussbericht vorlegen muss. Dieser Bericht soll dem Minister sowie den Bergbau- und Explorationsunternehmen einen transparenten Rahmen für die industrielle Tätigkeit in der Region bieten. Nach Erhalt dieses Berichts wird das Bergbauministerium von Catamarca in der Lage sein, ausstehende Explorations- und Entwicklungsgenehmigungen zu erteilen.

Portofino freut sich auf den Erhalt der lang erwarteten Bohrgenehmigung, die die Durchführung eines ersten 4 Bohrungen umfassenden Bohrprogramms auf dem zu 100 % kontrollierten Lithiumprojekt Yergo in Catamarca, Argentinien, ermöglichen wird. Ein Bohrunternehmen wurde bereits beauftragt und ist bereit, nach Erhalt der Genehmigung sich in kürzester Zeit in das Bohrgebiet zu begeben.

Das 2.932 Hektar große Yergo-Projekt umfasst den gesamten Aparejos-Salar und befindet sich im südlichen Teil des weltbekannten Lithium-Dreieck Argentiniens. Yergo liegt 15 Kilometer (km) südöstlich des 3Q-Projekts von Neo Lithium Corp. (Im Oktober 2021 gab Neo Lithium bekannt, dass es ein Übernahmeangebot in Höhe von 960 Mio. Dollar erhalten hat, das mittlerweile abgeschlossen wurde).

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Zu den Batteriemineralprojekten des Unternehmens gehören das für Bohrungen aufgeschlossene Lithiumkonzessionsgebiet Yergo, das den gesamten Aparejos-Salar in der weltbekannten Region des Lithium Triangle (Anm.: Lithiumdreieck) in Argentinien umfasst, und drei Lithiumprojekte in Ontario – Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake (Ignace).

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des hochgradigen Goldprojekts Dixie von Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino besitzt drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Nickel-Kupfer-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

