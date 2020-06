Portofino erweitert seinen Grundbesitz in Red Lake (Ontario) und erwirbt das Konzessionsgebiet Bruce Lake

VANCOUVER, BC, 29. Juni 2020. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) (POTA: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Falcon Gold Corp. (Falcon) eine Optionsvereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am 1.428 Hektar großen Konzessionsgebiet Bruce Lake (das Konzessionsgebiet) in der Goldregion Red Lake (Ontario) unterzeichnet hat. Das Konzessionsgebiet liegt nur 1,5 Kilometer (km) nordöstlich des Konzessionsgebiets Pakwash im Besitz von Great Bear Resources (Great Bear) und rund 11 km südöstlich der Grenze des berühmten Projekts Dixie von Great Bear (Abbildung 1).

Abbildung 1. Allgemeiner Lageplan des Konzessionsgebiets Bruce Lake von Portofino Resources.

David Tafel, CEO von Portofino Resources, meint: Angesichts des Erfolgs der Bohrungen von Great Bear (Projekt Dixie) und BTU Metals Corp. (Projekt Dixie Halo) nordwestlich von Bruce Lake verfügt Portofino – gemeinsam mit unserem aktuellen Konzessionsgebiet South of Otter im Nordosten – über ein gut gelegenes Liegenschaftspaket in einem sehr aktiven und wachsenden Explorationsgebiet bei Red Lake. Überdies sind wir der Ansicht, dass das Konzessionsgebiet Bruce Lake gut in unsere regional ausgerichtete Goldstrategie passt und unter Konzessionsportfolio maßgeblich ergänzt.

Die Claims Bruce Lake sind genauso wie das Projekt Dixie vollständig von den archäischen metamorphen Sediment- und Vulkangesteinen des Grünsteingürtels Uchi-Confederation Lake unterlagert. Das Goldgebiet Red Lake liegt innerhalb desselben Gürtels und gilt weithin als eines der hochgradigsten Bergbaucamps der Welt. Bei Red Lake wurde aus 29 Goldminen rund 30 Millionen Unzen Gold gefördert. Die Goldmine Red Lake im Bergbaugebiet, die kürzlich von Evolution Mining Ltd. übernommen wurde, ist ein Untertagebaukomplex für Gold, der Berichten zufolge seit 1949 in Betrieb ist und bei einem Durchschnittsgehalt von 20 Gramm pro Tonne 25 Millionen Unzen Gold produzierte.

Neben den bekannten Goldlagerstätten beherbergt der Grünsteingürtel auch mehrere Eisen- und Nichteisen-Mineralvorkommen und -Minen. Die historische Eisenmine Griffith befindet sich direkt im Nordwesten des Konzessionsgebiets von Portofino. Die Mine Griffith war Berichten zufolge von 1968 bis 1986 in Betrieb und produzierte aus 78,8 Millionen Tonnen Roherz mit einem Durchschnittsgehalt von 23,9 % magnetischem Eisen 22,85 Millionen Tonnen Eisenerzpellets mit im Schnitt 66,7 % Fe.

Das Konzessionsgebiet Bruce Lake beinhaltet Gold-in-Boden-Anomalien, die im Rahmen von Erkundungs-Bodenprobenahmen durch Laurentian Goldfields Ltd im Jahr 2010 entdeckt wurden. Portofino hat das Vorkommen von regionalen Anomalien mit hoher Magnetfeldstärke erkannt, die mit den Gold-in-Boden-Anomalie zusammenfallen. Das Unternehmen hält dies für signifikant. Goldvorkommen in Zusammenhang mit gebänderten Eisenformationen stellen hervorragende Explorationsziele dar, insbesondere, wenn das Konzessionsgebiet in Verbindung mit einer magnetischen Anomalie Gold im Boden aufweist. Portofino beabsichtigt, diesen Explorationszielen genauer nachzugehen.

Nächste Schritte

Portofino hat die Erfassung und Neuauswertung aller verfügbaren historischen Projektdaten eingeleitet und arbeitet nun daran, Explorationsziele für erste Feldarbeiten zu definieren.

Übernahmebedingungen

Portofino wird als Gegenleistung für das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile an den Claims Bruce Lake 650.000 Aktien an Falcon begeben. Darüber hinaus wird Portofino die zugrundeliegenden Zahlungen an die Inhaber der Claims übernehmen, die sich über die Optionslaufzeit von vier Jahren auf 52.000 Dollar belaufen. Die Claims sind gemäß dem zugrundeliegenden Abkommen Gegenstand einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 %. Portofino hat zudem zugestimmt, Falcon eine NSR-Lizenzgebühr von 0,5 % zu gewähren. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSXV Exchange.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Mike Kilbourne, P. Geo., hat in seiner Funktion als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung für das Unternehmen geprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Sein Gold-/ Basismetallprojekt South of Otter befindet sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Grundstück Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Ni-Cu-Mine Shebandowan befindet, sowie die Grundstücke Sapawe West und Melema West in der Nähe von Atikokan. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.

Für das Board:

David G. Tafel

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens – z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet – unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

