Portofino identifiziert bei geophysikalischem Programm 3 bedeutende Konduktoren auf dem Projekt South of Otter, Red Lake, Ontario

Vancouver, B.C., Kanada, 14. Mai 2020. Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POTA: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass es die Ergebnisse aus seinem 19-Linienkilometer (km) umfassenden geophysikalischen Winterprogramm erhalten hat. Das Programm bestand aus einer VLF-/EM-Bodenmessung. Diese Untersuchungsmethode ist bei der Goldexploration weit verbreitet und hat sich bei der Abgrenzung geologischer Kontakte und mineralisierter Scherzonen im Bergbaucamp Red Lake und entlang des Grünsteingürtels Confederation Lake als sehr wirkungsvoll erwiesen.

Das Konzessionsgebiet wurde von früheren Betreibern breitgefächerten geophysikalischen Untersuchungen unterzogen, die speziell auf Basismetalle abzielten. 2001 sammelte und interpretierte Goldcorp Inc. auf dem gesamten Konzessionsgebiet historischen Boden- sowie luftgestützte magnetische Daten, um eine nutzbare Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet zu untersuchen und das Potenzial für Goldmineralisierung einzuschätzen. Goldcorp hat ein bedeutendes Zielgebiet für Goldmineralisierung ausgemacht, das vom Projektgebiet South of Otter umgeben ist, aber da es keine ausstreichenden Ausbisse gab, fanden nur wenige Anschlussarbeiten statt.

Zweck von Portofinos VLF-EM-Messung im Winter ist die Eingrenzung des Zielgebiets für Goldmineralisierung und Identifizierung bestimmter Zielgebiete für Prospektion, Schürfgrabungen und Bohrungen. Bei der Untersuchung wurden erfolgreich 3 wichtige Konduktoren über eine Streichenlänge von 1,6 Kilometern abgegrenzt. Diese Konduktoren werden als Scherzonen entlang des Kontakts der vermischten Vulkaneinheiten und einer großen granitoiden Intrusion interpretiert und korrespondieren mit magnetischen Brüchen, wie in Goldcorps Interpretation von 2001. Das lässt darauf schließen, dass die Strukturen tiefliegend sind und entlang des Streichens und über das Raster von Portofinos 19 Linienkilometer umfassenden VLF-Messung hinaus weiterverlaufen.

Die möglichen Ziele, die bei der VLF-Messung gefunden wurden, treten entlang divergierenden Störungen des Pakwash-Longlegged-Verwerfungssystems innerhalb der Claimgrenzen von Portofino auf. Dieses Verwerfungssystem ist eine größere regionale Struktur entlang des Confederation Lake-Gefüges und verläuft bis in die Verwerfungszone LP, in der das Projekt Dixie von Great Bear Resources Ltd. (GBR) liegt.

Beachtenswert ist, dass das Feldteam des Unternehmens in Ausbissen Pyrit-, Sphalerit- und Chalcopyrit-Mineralisierung entdeckt hat. Die Mineralisierung tritt in einer stark gescherten felsischen Vulkangesteinseinheit nahe des Kontakts einer großen felsischen Intrusiveinheit auf und die Sulfidmineralisierung tritt entlang eines wichtigen Konduktors auf. Insgesamt wurden 6 Oberflächenproben in der Nähe eines Konduktors gesammelt und für die Goldanalyse an das Labor Activation Laboratories geschickt.

David Tafel, CEO von Portofino sagt: Wir sind sehr ermutigt von den umfassenden Belegen für Strukturen in Lagerstättengröße, die im Untersuchungsgebiet identifiziert wurden, und vom Zusammenhang mit der (Longlegged) Verwerfungszone, die durch unsere Liegenschaft läuft und sich in unmittelbarer Nähe von GBRs Projekt Dixie, das mit der gleichen regionalen Struktur verbunden wird, befindet. Außerdem und aufgrund der kürzlich durchgeführten Messwerterfassungen in diesem Gebiet konnte unser Messteam zuvor unentdeckte ausbeissende Gesteinstypen entdecken, die typischerweise mit Goldmineralisierung assoziiert werden.

Beim Ministry of Northern Mines and Development wurde ein Antrag auf eine Explorationsgenehmigung eingereicht, der ein bedeutendes Schürfgrabungs- und Bohrprogramm zur weiteren Abgrenzung der durch die kürzlich durchgeführte VLF-Messung definierten goldhaltigen Ziele beinhaltet.

Das 5.120 Hektar große (South of Otter) Konzessionsgebiet liegt im Grünsteingürtel Birch-Uchi-Confederation Lakes, der die weltweit bekannten Goldlagerstätten Red Lake beherbergt, und umfasst das Projekt Dixie, das zurzeit von GBR erbohrt wird. GBR berichtet weiterhin über aufregende Bohrergebnisse mit mineralisierten Abschnitten, die häufig Bonanza-Goldwerte im Zusammenhang mit sichtbaren, groben Goldkörnern aufweisen. Portofinos Lagerstätte liegt rund 8 km östlich von GBRs Claims.

Die Lagerstätte Portofino enthält hervorragende Ziele sowohl für Goldmineralisierung des Typs Red Lake als auch für goldhaltige Basismetallprospektionsgebiete. Historische Arbeiten auf den Claims umfassten Prospektion, Beprobung, begrenzte Bohrungen und luftgestützte magnetische geophysikalische Messungen.

Qualifizierte Person

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Alex Pleson, P. Geo., einem Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Sein Gold-/ Basismetallprojekt South of Otter befindet sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.

