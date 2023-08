Portofino schließt Vereinbarung zum Erwerb des bohrbereiten 2.932 ha großen Lithiumprojekts Yergo mittels Options-Buyout

Vancouver, British Columbia. 14. August 2023 / IRW-Press / PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (die verbindliche Absichtserklärung) hinsichtlich eines Buyouts der ursprünglichen Optionsvereinbarungen (verbindliche Absichtserklärung Yergo – 15. Februar 2019 und Nachtrag zur verbindlichen Absichtserklärung vom 12. Mai 2021) unterzeichnet hat.

Die verbindliche Absichtserklärung stellt sicher, dass alle Rechte und das Konzessionseigentum für das 2.932 Hektar große Lithiumprojekt Yergo (das Projekt) (siehe Abbildung 1 und 2) direkt auf Portofino übertragen werden. Dies ermöglicht es Portofino, seinen zuvor eingereichten Antrag auf Erteilung einer Bohrgenehmigung voranzutreiben und danach mit einem ersten geplanten 4 Bohrungen umfassenden Bohrprogramm fortzufahren.

David Tafel, CEO von Portofino, kommentierte: Diese Vereinbarung ist eine sehr positive Entwicklung für Portofino, da sie eine rechtliche Hürde überwindet, die vom vorherigen Konzessionsinhaber geschaffen wurde, und den direkten Konzessionsbesitz zu 100 % sichert. Unsere zuvor geplanten Explorationsaktivitäten können jetzt nach einer Verzögerung von etwa einem Jahr wieder aufgenommen werden.

Abbildung 1: Strategische Lage des Lithiumprojekts Yergo

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71640/POR_081423_DEPRcom.001.png

Die Bildung von lithiumhaltigen Solen sowohl auf dem Lithiumprojekt Yergo als auch auf dem Projekt 3Q von Zijin ist wahrscheinlich auf die historische vulkanische Aktivität zwischen den Projekten zurückzuführen, die im selben Zeitraum stattfand.

Abbildung 2: Lithiumprojekt Yergo, das 100 % des Salars Aparejos umfasst.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71640/POR_081423_DEPRcom.002.png

Lithiumprojekt Yergo, Catamarca Argentinien:

Das Projekt hat eine Fläche von 2.932 Hektar und umfasst den gesamten Salar Aparejos, der etwa 9 Kilometer vom Salar Tres Quebradas (das Projekt 3Q) entfernt liegt, das zuvor von NeoLithium Corp. entwickelt und im Jahr 2022 von Zijin Mining für 960 Millionen CAD erworben wurde (siehe: Zijin – Projekt 3Q)

Portofino hat zuvor eine geophysikalische Untersuchung durchgeführt und deren Ergebnisse gemeldet, die zwei große Aquifere innerhalb des Projekts mit einer Größe von etwa 2,3 km x 1 km und 1,8 km x 2,5 km identifiziert hat (POR-Pressemitteilung vom 6. April 2021) (siehe Abbildung 3). Das Unternehmen führte auch Probenahmeprogramme an der Oberfläche durch, die Gehalte von bis zu 373 mg/l Lithium lieferten, und hat das Projekt in ein bohrbereites Stadium gebracht.

Das technische Team von Portofino hat 4 vorrangige Bohrziele identifiziert und einen Bohrvertrag über mindestens 300 Meter abgeschlossen.

Abbildung 3: Zonierung des salinen Kernbereichs mit geochemischen Lithiumkonzentrationen (orange-rot)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71640/POR_081423_DEPRcom.003.jpeg

Bedingungen des Erwerbs

Die Bedingungen der verbindlichen Absichtserklärung beinhalten gleichzeitig:

1) Aufhebung der zugunsten von Portofino erlassenen gerichtlichen Verfügung;

2) Übertragung aller Rechte und Anteile an den Yergo-Konzessionen auf Portofino; und

3) Zahlung von 600.000 USD durch Portofino an den Konzessionsinhaber.

HINWEIS: Die Bedingungen der ursprünglichen Optionsvereinbarung sahen eskalierende Zahlungen in Höhe von insgesamt 500.000 $ vor.

Hintergrund:

POR-Pressemeldung vom 22. September 2022: Portofino Receives and Rejects Notice of Termination for Yergo Property Agreement

POR-Pressemeldung vom 20. Oktober 2022: Portofino Granted Injunction Against Yergo Property Owner by Catamarca Mining Court

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Mike Kilbourne, P.Geo., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über die Konzessionsgebiete in Argentinien und die benachbarten Unternehmen zu verifizieren.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) und bis zu 100 % der Anteile und Rechte am Lithiumkonzessionsgebiet Yergo in Catamarca zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Dixie, das von Great Bear Resources Ltd. entdeckt wurde und sich nun im Besitz von Kinross Gold Corp. befindet. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario: das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

Für das Board:

David G. Tafel

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Direktor

604-683-1991

Suite 520 – 470 Granville Street

Vancouver, BC, KANADA V6C 1V5

Telefon: 604-683-1991

Fax: 604-683-8544

www.portofinoresources.com

info@portofinoresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: dem Wachstum und der Entwicklung des Unternehmens wie derzeit erwartet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Portofino Resources Inc.

David Tafel

Suite 520 – 470 Granville Street

V6C 1V5 Vancouver, BC

Kanada

email : davidt@cdnstock.com

Pressekontakt:

Portofino Resources Inc.

David Tafel

Suite 520 – 470 Granville Street

V6C 1V5 Vancouver, BC

email : davidt@cdnstock.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

visitmalcesine.com – Urlaube in Malcesine am Gardasee