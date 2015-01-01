-
Post-Covid und Darmbarriere: Neue Wiener Studie lenkt Blick auf Zeolith
Neue Forschung der MedUni Wien zeigt die Verbindung einer gestörten Darmbarriere und Post-Covid. PMA-Zeolith kann helfen, sie zu stabilisieren und das Immunsystem zu entlasten.
Ein Forschungsteam der Medizinischen Universität Wien liefert neue Hinweise darauf, dass Long- und Post-Covid eng mit der Darmgesundheit verbunden sind. Im Fachjournal ,Allergy‘ beschreiben die Wissenschaftler, dass eine geschwächte Darmbarriere maßgeblich zu anhaltender Erschöpfung und systemischen Entzündungsprozessen beitragen kann.
Obwohl Long-Covid und Post-Covid weltweit Millionen Menschen betreffen, gibt es bis heute keine einheitliche Erklärung für die Vielzahl der Symptome. Die Wiener Ergebnisse zeigen nun, dass die Darmbarriere in der Kausalität, also der Entstehung der Erkrankung, jedenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Die Funktionalität der Darmbarriere wiederum können Betroffene auf natürliche Weise mit einer Zeolith-Kur unterstützen.
Neue Forschung aus Wien: Wenn die Darmwand durchlässig wird
Bei vielen Post-Covid-Patienten wurden Immun- und Entzündungsmarker nachgewiesen, die typisch für einen „Leaky Gut“ sind: winzige Öffnungen in der Darmschleimhaut, durch die Bakterienbestandteile in den Blutkreislauf gelangen. Das Immunsystem bleibt in ständiger Alarmbereitschaft – ein Zustand, der Energie raubt und Entzündungen fördert.
Auch eine weitere Forschungsarbeit aus Japan stützt dieses Bild: Dort zeigte eine PET-Bildgebung, dass sich bei Long-Covid-Patienten Signalrezeptoren im Gehirn verändern, was den bekannten „Brain Fog“ erklären könnte. Beide Studien verweisen auf eine gemeinsame Ursache – chronische Entzündung und gestörte Barrierefunktionen.
Regeneration statt Erschöpfung: Warum das Vulkanmineral Zeolith jetzt im Fokus steht
Für Betroffene eröffnet sich damit ein neuer Ansatzpunkt. Wenn Heilung im Darm beginnt, kann auch der Weg aus dem Erschöpfungssyndrom beginnen. Hier rückt das natürliche Vulkanmineral Zeolith in den Fokus. In seiner patentierten, aktivierten Form – dem PMA-Zeolith – wurde wissenschaftlich gezeigt, dass er Schadstoffe bindet, oxidativen Stress reduziert und die Darmbarriere stabilisieren bzw. regenerieren kann.
Zeolith kann natürlich kein Virus beseitigen, aber er kann helfen, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen – er ist damit ein natürlicher Baustein, um das Immunsystem zu stärken und Energie zurückzugewinnen.
Zeolith bei Post-Covid als regeneratives Element: Mehr erfahren auf ZEOLITH WISSEN
Wie genau die Darmbarriere mit Long- und Post-Covid zusammenhängt, welche Biomarker die Wiener Studie identifiziert hat und wie und warum Zeolith ein Schlüssel für die Regeneration sein könnte – das lesen Sie im vollständigen Artikel auf dem Informations-Portal ZEOLITH WISSEN:
https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/wissenschaft/post-covid-darmbarriere-zeolith
Post-Covid und Darmbarriere: Neue Wiener Studie lenkt Blick auf Zeolith
