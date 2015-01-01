  • Post-Covid und Darmbarriere: Neue Wiener Studie lenkt Blick auf Zeolith

    Neue Forschung der MedUni Wien zeigt die Verbindung einer gestörten Darmbarriere und Post-Covid. PMA-Zeolith kann helfen, sie zu stabilisieren und das Immunsystem zu entlasten.

    BildEin Forschungsteam der Medizinischen Universität Wien liefert neue Hinweise darauf, dass Long- und Post-Covid eng mit der Darmgesundheit verbunden sind. Im Fachjournal ,Allergy‘ beschreiben die Wissenschaftler, dass eine geschwächte Darmbarriere maßgeblich zu anhaltender Erschöpfung und systemischen Entzündungsprozessen beitragen kann.

    Obwohl Long-Covid und Post-Covid weltweit Millionen Menschen betreffen, gibt es bis heute keine einheitliche Erklärung für die Vielzahl der Symptome. Die Wiener Ergebnisse zeigen nun, dass die Darmbarriere in der Kausalität, also der Entstehung der Erkrankung, jedenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Die Funktionalität der Darmbarriere wiederum können Betroffene auf natürliche Weise mit einer Zeolith-Kur unterstützen.

    Neue Forschung aus Wien: Wenn die Darmwand durchlässig wird

    Bei vielen Post-Covid-Patienten wurden Immun- und Entzündungsmarker nachgewiesen, die typisch für einen „Leaky Gut“ sind: winzige Öffnungen in der Darmschleimhaut, durch die Bakterienbestandteile in den Blutkreislauf gelangen. Das Immunsystem bleibt in ständiger Alarmbereitschaft – ein Zustand, der Energie raubt und Entzündungen fördert.

    Auch eine weitere Forschungsarbeit aus Japan stützt dieses Bild: Dort zeigte eine PET-Bildgebung, dass sich bei Long-Covid-Patienten Signalrezeptoren im Gehirn verändern, was den bekannten „Brain Fog“ erklären könnte. Beide Studien verweisen auf eine gemeinsame Ursache – chronische Entzündung und gestörte Barrierefunktionen.

    Regeneration statt Erschöpfung: Warum das Vulkanmineral Zeolith jetzt im Fokus steht

    Für Betroffene eröffnet sich damit ein neuer Ansatzpunkt. Wenn Heilung im Darm beginnt, kann auch der Weg aus dem Erschöpfungssyndrom beginnen. Hier rückt das natürliche Vulkanmineral Zeolith in den Fokus. In seiner patentierten, aktivierten Form – dem PMA-Zeolith – wurde wissenschaftlich gezeigt, dass er Schadstoffe bindet, oxidativen Stress reduziert und die Darmbarriere stabilisieren bzw. regenerieren kann.

    Zeolith kann natürlich kein Virus beseitigen, aber er kann helfen, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen – er ist damit ein natürlicher Baustein, um das Immunsystem zu stärken und Energie zurückzugewinnen.

    Zeolith bei Post-Covid als regeneratives Element: Mehr erfahren auf ZEOLITH WISSEN

    Wie genau die Darmbarriere mit Long- und Post-Covid zusammenhängt, welche Biomarker die Wiener Studie identifiziert hat und wie und warum Zeolith ein Schlüssel für die Regeneration sein könnte – das lesen Sie im vollständigen Artikel auf dem Informations-Portal ZEOLITH WISSEN:
    https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/wissenschaft/post-covid-darmbarriere-zeolith

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ZEOLITH WISSEN
    Frau Katja C. Schmidt
    Spumberg 19 b
    5421 Adnet
    Österreich

    fon ..: +49-(0)1579-24 54 378
    web ..: https://zeolith-wissen.de
    email : info@zeolith-wissen.de

    Über ZEOLITH WISSEN

    ZEOLITH WISSEN ist ein journalistisches und unabhängiges Informations-Portal zu den Themen Zeolith, Darmgesundheit, Mikrobiom, Ernährung und Prävention mit wissenschaftlicher Ausrichtung. ZEOLITH WISSEN wurde von einer Medizinjournalistin und einem dank Zeolith genesenen Reizdarm-Patienten ins Leben gerufen, der aufgrund der zahlreichen Kritik und Desinformation im Internet erst nach Jahren und vielen anderen Behandlungsversuchen zu Zeolith griff – mit Erfolg. ZEOLITH WISSEN hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, klare und wissenschaftlich fundierte Informationen rund um das Vulkangestein Zeolith im medizinischen Bereich zu publizieren, um anderen Betroffenen und Interessierten Fakten und aktuelle Informationen an die Hand zu geben.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ZEOLITH WISSEN
    Frau Katja C. Schmidt
    Spumberg 19 b
    5421 Adnet

    fon ..: +49-(0)1579-24 54 378
    web ..: https://zeolith-wissen.de
    email : info@zeolith-wissen.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Chronisch krank durch kranken Darm? Neue Studien zeigen: Auch ME/CFS und Post-COVID betreffen den Darm
      Aktuelle Forschung belegt: Die Gesundheit der Darmwand spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung chronischer Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, ME/CFS und Post-COVID....

    2. ZEOLITH WISSEN: Fakten statt Mythen – Die Wahrheit über Zeolith, Mikrobiom & Entgiftung
      Von der Erfahrungsmedizin zur Wissenschaft: Zeolith, Mikrobiom & die Fakten, die kaum jemand kennt...

    3. ZEOLITH WISSEN: Wie PMA-Zeolith helfen kann, eine Chemotherapie besser zu ertragen
      PMA-Zeolith kann nachweislich Nebenwirkungen bei Chemotherapien reduzieren - Klinische Studie zeigt signifikante Effekte bei Darmkrebspatienten...

    4. ZEOLITH WISSEN: Das neue Informations-Portal rund um das Vulkanmineral Zeolith
      Nutzen, Wirkung, Anwendung: Fakten zu Zeolith und Darmgesundheit im Kontext der aktuellen Wissenschaft...

    5. Zeolith kaufen: Warum Qualität zählt – Experten-Interview zu den unterschiedlichen Zeolith-Angeboten
      Zeolith kaufen ist Vertrauenssache: Mit dem PMA-Zeolith von PANACEO wählen Verbraucher ein geprüftes Medizinprodukt, dessen Qualität und Wirksamkeit durch klinische Studien bestätigt sind....

    6. ZEOLITH WISSEN: Warum das Abnehmen und Diäten so oft scheitern – und wie Zeolith auch dabei helfen kann
      Ein neuer Blick auf viszerales Fett, stille Entzündungen und den unterschätzten Einfluss von Umweltgiften, wenn es um Gewichtsreduktion geht...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.