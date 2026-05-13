Power Metallic Mines erweitert Explorationsarsenal durch modernste geophysikalische Messungen auf Projekt Nisk

Toronto, Ontario – 27. Mai 2026 / IRW-Press / Power Metallic Mines Inc. (das Unternehmen oder Power Metallic) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV1) berichtet über die Erweiterung seines Explorationsprogramms im Sommer 2026 auf seinem Projekt Nisk in Quebec. Aufbauend auf dem kürzlich, am 13. Mai, gestarteten Programm Muon Tomography führt das Unternehmen drei fortgeschrittene geophysikalische Untersuchungen durch, um die Suche nach tieferliegender, hochgradiger Ni-Cu-PGE-Mineralisierung zu beschleunigen. Power Metallic plant eine Ambient Noise Tomography (ANT)-Messung auf dem Ziel Nisk Far West, den Abschluss einer Gravitationsmessung auf dem Gebiet Lion sowie die Messung mit einem supraleitenden Quanteninterferenzgerät (SQUID) auf dem Gebiet Lion. Diese hochmodernen Techniken werden die Zielbestimmung für die Erweiterungen der Zone Lion und neuen Entdeckungen auf dem sich vergrößernden Konzessionsgebiet verfeinern und die erheblichen Landerwerbe durch Power Metallic im Jahr 2025 nutzen.

Mit der Feldkartierung und Prospektion auf dem großen Landpaket Nisk wird nach der Winterschneeschmelze und dem Abfluss des Schneewassers begonnen, um den Ursprung der bisher ungetesteten magnetischen und elektromagnetischen Ziele, die bei früheren Explorationsmessungen identifiziert wurden, zu finden. Man sollte auch nicht vergessen, dass Power Metallic in den nächsten zwei Quartalen 2026 mehr als 30.000 Meter an Explorationsbohrungen auf dem erweiterten Landpaket Nisk niederbringen wird. Die Mobilisierung für dieses Bohrprogramm ist bereits im Gange.

Diesen Sommer wird ebenfalls eine regionale Seesediment-Untersuchung stattfinden. Diese wird potenziell mineralisierte Wassereinzugsgebiete identifizieren. Außerdem ist sie Bestandteil der Umweltbasisstudien, die im Vorfeld zukünftiger Machbarkeitsstudien initiiert wurden, die eine Planung von Umweltschutzmaßnahmen für jegliche Minenerschließung erfordern werden.

SQUID-Messung: Darstellung tiefliegender magnetischer Ziele

Da die Suche nach tieferliegenden Erweiterungen von Lion sowie die Suche nach weiteren Lagerstätten bei Lion und großen magmatischen Ni-Cu-Lagerstätten, von denen man ausgeht, dass sie in der Gegend des Konzessionsgebiets zu finden sind, voranschreitet, werden anspruchsvollere Explorationstechniken verwendet, um die tieferen geologischen Strukturen zu modellieren. Ein Ansatz ist der Einsatz eines supraleitenden Quanteninterferenzgeräts (SQUID), um tiefliegende magnetische Ziele darzustellen, die diese Mineralisierung beherbergen könnten. Eine Messung (Abbildung 2) auf den Gebieten Lion und Lion West durch DIAS Geophysical begann im Winter 2026 und wird Anfang des Sommers abgeschlossen sein. Man geht davon aus, dass die SQUID-Messung magnetische Ziele, die mit der Cu- und Ni-Cu-Mineralisierung assoziiert sind, besser definieren kann, sodass eine gezieltere Bohrung auf tieferliegende Ziele ermöglicht wird.

Abbildung 1- Lage der SQUID-Messung auf dem mineralisierten Trend der Zone Lion

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Gravitationsmessung: Suche nach Sulfidkörpern mit hoher Dichte

Eine umfangreiche Gravitationsmessung wird auf einem Gebiet durchgeführt, das Lion, Nisk und Nisk West umfasst. Man geht davon aus, dass diese Messung Ziele mit hoher Dichte identifizieren und modellieren wird, die mit massiven Sulfidlagerstätten zusammenhängen könnten. Diese Messung ist eine Fortsetzung der Messung aus dem Jahr 2024, die nun aufgrund der Landerwerbe, die Power Metallic 2025 auf dem Projekt Nisk, das in früheren Pressemitteilungen als Hydro Lands bezeichnet wurde, getätigt hat, ein weitaus größeres Gebiet (Abbildung 3) umfasst. Die Messungen werden von TMC Geophysique durchgeführt, das auch die elektromagnetischen Messungen für Power Metallic, einschließlich der elektromagnetischen Messungen im Bohrloch (BHEM) bei unseren Explorationsdiamantbohrlöchern, durchführt.

Abbildung 2- Lage der Gravitationsmessung auf den Zonen Lion – Nisk – und Nisk West

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Ambient Noise Tomography (ANT)-Messung: 3D-Darstellung ultramafischer Wirtsgesteine

Nach dem umfangreichen Landerwerb durch Power Metallic wurde eine Kupferanomalie im Boden identifiziert, von der man davon ausgeht, dass sie in unmittelbarer Nähe zu interpretierten ultramafischen Gesteinen liegt, die den Ursprung der Lagerstätten Nisk und Lion bilden. Dieses Gebiet liegt östlich der Lagerstätte Nisk (Ziel Nisk Far West) entlang der interpretierten Erweiterung des Horizonts Nisk. Im Winter 2026 wurde auf einem Teil dieses Ziels ein Deckschicht-Bohrprogramm mit Umkehrspülung durchgeführt (die Ergebnisse stehen noch aus), und ein einzelnes Diamantbohrloch in dem Gebiet identifizierte ultramafische Gesteine.

Um an diese Entdeckung anzuschließen, wurde eine umfangreiche ANT-Studie konzipiert und ein Auftrag an Caur Technologies vergeben, die vor Ort mit Geosig Inc. zusammenarbeiten, welche die 200 Sensoren über einen Rasterbereich von 14 km mal 3 km einsetzen werden (Abbildung 4). Man geht davon aus, dass die ANT-Messung das dichte ultramafische Wirtsgestein potenzieller Cu-PGE- und Ni-Cu-Zonen effektiv dreidimensional modellieren wird. Auf den vorrangigsten Zielen in diesen Gebieten sollen Anschluss-Diamantbohrungen erfolgen.

Abbildung 3 – Lage der Ambient Noise Tomography (ANT)-Messung über den Zonen Nisk Far West

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Qualifizierter Sachverständiger

Joseph Campbell, P. Geo, VP Exploration bei Power Metallic, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Power Metallic Mines Inc.

Das kanadische Explorationsunternehmen Power Metallic konzentriert sich darauf, das Projektgebiet Nisk (Nisk-Lion-Tiger), ein hochgradiges Kupfer-PGE-, Nickel-, Gold- und Silbersystem, zur nächsten polymetallischen Mine Kanadas weiterzuentwickeln.

Am 1. Februar 2021 sicherte sich Power Metallic (damals Chilean Metals) eine Option auf einen Anteil von bis zu 80 % am Projekt Nisk von Critical Elements Lithium Corp. (TSX-V: CRE). Seit dem Erwerb von 313 angrenzenden Claims (ca. 167 km²) von Li-FT Power im Juni 2025 kontrolliert das Unternehmen nun eine Fläche von ca. 330 km² sowie ca. 50 km an aussichtsreichen Beckenrandstrukturen.

Power Metallic erweitert die Mineralisierung in den Entdeckungszonen Nisk und Lion, evaluiert das Ziel Tiger und erkundet das vergrößerte Landpaket mithilfe sukzessiver Bohrprogramme.

Über das Projektgebiet Nisk hinaus ist Power Metallic indirekt an beträchtlichen Landpaketen in British Columbia und Chile beteiligt. Dies ist auf die 50%ige Beteiligung an Chilean Metals Inc. zurückzuführen, die am 3. Februar 2025 durch einen Plan of Arrangement aus Power Metallic ausgegliedert wurde.

Das Unternehmen ist zudem zu 100 % an Power Metallic Arabia beteiligt, das eine 100%ige Beteiligung an der Explorationslizenz Jabal Baudan im Jabal-Said-Belt des Königreichs Saudi-Arabiens hält. Dieses Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern in einem Gebiet, das für seine äußerst aussichtsreiche Kupfer-Gold- und Zinkmineralisierung bekannt ist. Die Region ist auch für ihre massiven vulkanogenen Sulfidvorkommen bekannt, darunter die erstklassige Mine Jabal Sayid und das vielversprechende Vorkommen Umm and Damad.

Nähere Informationen zu Power Metallic Mines Inc. erhalten Sie über:

Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

duncan@powermetallic.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Power Metallic Mines Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QA/QC und Probenahme

GeoVector Management Inc (GeoVector) ist das Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung des laufenden Bohrprogramms beauftragt wurde, einschließlich Bohrkernprotokollierung und Beprobung des Bohrkerns.

Alle in dieser Pressemitteilung angesprochenen Bohrkerne entsprechen der Größe HQ oder NQ. Bohrkerne werden neu zusammengesetzt und vermessen. Die geotechnischen Daten der Bohrkerne umfassen Fotos (nass und trocken), einen Gesteinsqualitätsindex, die magnetische Empfindlichkeit, die Leitfähigkeit sowie Schätzungen der Ausbeute. Die Bohrkerne werden hinsichtlich ihrer Lithologie, Mineralogie und strukturellen Merkmale protokolliert. Die Probenabschnitte werden abgegrenzt und markiert.

Entnommene Kerne werden mechanisch zersägt. Halbe Bohrkerne werden für Vergleichszwecke aufbewahrt. Das QA/QC-Programm von GeoVector beinhaltet das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse. QA/QC und Datenvalidierung wurden durchgeführt. Es wurden keine wesentlichen Fehler festgestellt.

Alle Proben wurden an Activation Laboratories Ltd (Actlabs) übermittelt und dort analysiert, ein von Power Metallic unabhängiges kommerzielles Labor, das keinerlei Beteiligung an dem Projekt hat. Actlabs ist ein nach ISO 9001 und 17025 zertifiziertes und akkreditiertes Labor. Die bei Actlabs eingereichten Proben werden mittels Standardaufbereitungsmethoden und RX-1 (Trocken, Zerkleinern (< 7 kg) 80 % kleiner als 2 mm), Riffelteilung (250 g) und Pulverisierung ((Weichstahl) 95 % kleiner als 105 m) aufbereitet. Die Analyse erfolgt mittels 1F2 (ICP-OES) und 1C-OES - 4-Säure-Aufschluss nahe der Gesamtmenge + Gold-Platin-Palladium-Analyse und 8-Peroxid-ICP-OES für die reguläre und über der Nachweisgrenze liegende Analyse. Pegmatitproben werden mit der UT7-Methode - Li bis zu 5 %, Rb bis zu 2 % - analysiert. Actlabs führt auch eine interne Analyse der Grob- und Pulpenduplikate durch, um eine korrekte Probenaufbereitung und Kalibrierung der Geräte sicherzustellen. Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt der verschiedenen Bohrpläne; die Fähigkeit, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsverträge zu erfüllen sowie Bohr- und Explorationsarbeiten durchzuführen; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten. Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Power Metallic Mines Inc.

Investor Relations

82 Richmond St East

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