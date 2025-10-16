Powermax erwirbt Claims zur Erweiterung der Fläche und des Umfangs des Seltenerdmetallprojekts Atikokan

Toronto, Ontario. 6. Februar 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (das Unternehmen oder Powermax) (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß einer Konzessionskaufvereinbarung vom 30. Januar 2026 eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich des unten beschriebenen Rückkaufrechts) an zwei (2) zusätzlichen Bergbauclaims (die zusätzlichen Claims) erworben hat. Die zusätzlichen Claims grenzen im Norden an das Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Atikokan des Unternehmens (das Projekt Atikokan) im Thunder Bay Mining District in Nordwest-Ontario, insbesondere an die Blöcke B und C.

Powermax hatte zuvor am 18. Juni 2025 eine Kaufoptionsvereinbarung (Optionsvereinbarung) für das Projekt Atikokan abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2025). Die Gegenparteien der Optionsvereinbarung sind die Verkäufer der zusätzlichen Claims.

Highlights der erworbenen REE-Claims:

– Die zusätzlichen Claims decken die Erweiterungen von vorrangigen Explorationszielen ab, die von einer hochauflösenden hubschraubergestützten magnetischen und radiometrischen Vermessung, die im Jahr 2025 über dem Projekt Atikokan absolviert wurde, abgeleitet wurden (siehe Powermax-Pressemitteilung vom 13. Januar 2026).

– Es wurden mehrere strukturell kontrollierte REE-Explorationsziele ermittelt, die mit günstigen granitischen und pegmatitischen Wirtsgesteinen und übereinstimmenden Anomalien mit geringer Magnetfeldstärke in Zusammenhang stehen.

– Erhöhte radiometrische Thorium-Kalium-(Th/K)-Verhältnisse, die als Indikatoren für eine Anreicherung der gesamten Seltenerdmetalle (TREE) gewertet werden, umreißen Zonen mit einer vielversprechenden Alteration. Diese Zonen weisen eine starke räumliche Korrelation mit interpretierten strukturellen Trends und TREE-Anomalien in Seesedimenten auf.

– Die integrierten geophysikalischen und geochemischen Signaturen entsprechen einem interpretierten phosphatreichen REE-Mineralsystem vom Typ NYF, das eine Anreicherung von Seltenerdmetallen, Thorium, Uran und Yttrium aufweist.

Beschreibung des Konzessionsgebiets

Die zusätzlichen Claims bestehen aus siebenunddreißig (37) zusammenhängenden Bergbauclaim-Zellen im Gebiet Ignace-Atikokan im Nordwesten von Ontario. Das Projekt Atikokan liegt in der Wabigoon Subprovince der Superior Province und ist von archäischem Metavulkan- und Metasedimentgestein unterlagert, welches von Granitoidplutonen, darunter Granodiorit und Granit, durchzogen ist. Ein Großteil des Projektgebiets ist vom White Otter Batholith unterlagert, einem großen gemischten Intrusionskomplex, der als aussichtsreich für eine REE-Mineralisierung gilt.

Bedingungen der Transaktion

Die zusätzlichen Claims wurden gemäß einer Konzessionskaufvereinbarung zwischen Powermax und 0761585 BC Ltd. und 1544230 Ontario Inc. (zusammen die Verkäufer) erworben, die beide in einem Fremdvergleichsverhältnis (Arms Length) zum Unternehmen stehen. Als Gegenleistung für eine 100%ige Beteiligung an den zusätzlichen Claims hat Powermax zugestimmt, den Verkäufern 3.000 $ zu zahlen, vorbehaltlich eines Rückkaufrechts zugunsten der Verkäufer. Gemäß dem Rückkaufrecht ist Powermax verpflichtet, all seine Rechte, Beteiligungen und Anteile an den zusätzlichen Claims ohne zusätzliche Gegenleistung an die Verkäufer zurückzuübertragen, sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, alle Ausübungsbedingungen bis zum 31. August 2028 zu erfüllen, die für die Ausübung seiner Option gemäß der Optionsvereinbarung erforderlich sind.

Stellungnahme des Managements

Paul Gorman, CEO von Powermax, äußerte sich folgendermaßen zur Entscheidung zum Erwerb der Claims: Aufgrund der kürzlich veröffentlichten positiven Ergebnisse der bei Atikokan durchgeführten geophysikalischen Flugvermessung führte das Team von Powermax weitere Verhandlungen und konnte sich zusätzliche Flächen sichern, die nachweislich die Erweiterungen vorrangiger Ziele innerhalb des neu erworbenen Gebiets beherbergen. Wir freuen uns darauf, die Exploration bei Atikokan fortzusetzen, und sehen den Analyseergebnissen des vor Kurzem im vierten Quartal 2025 absolvierten Explorationsprogramms mit Spannung entgegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P. Geo., Direktor des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem jüngsten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, Direktor und CEO

E: info@powermaxminerals.com

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Darüber hinaus verfügt Powermax über eine Option auf den Erwerb des 5.178 Hektar großen REE-Projekts Pinard in Nord-Ontario. Powermax besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming. Weitere Informationen können Investoren den Unterlagen des Unternehmens entnehmen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen zur Optionsvereinbarung und zu den Absichten des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralkonzessionsgebiete. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und man sollte sich aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht vorbehaltlos auf sie verlassen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Powermax Minerals Inc.

Paul Gorman

36 Toronto Street, Suite 701

M5C 2C5 Toronto, ON

Kanada

email : info@powermaxminerals.com

Pressekontakt:

Powermax Minerals Inc.

Paul Gorman

36 Toronto Street, Suite 701

M5C 2C5 Toronto, ON

email : info@powermaxminerals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Handtücher aus dem Schwarzwald: Wie ein Omi-Versprechen 625 Bewertungen mit 4,9 Sternen überzeugte BGP ist mehr als ein bedeutendes Routing-Protokoll – es ist kritische Infrastruktur