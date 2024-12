Prächtige Jubiläums-Weihnachtsshow im Tierpark Berlin

Seit der Eröffnung im Jahr 2019 hat sich in diesem Jahr der größte Landschafts-Tierpark Europas in Berlin-Friedrichsfelde in ein zauberhaftes Weihnachtsparadies für Groß und Klein verwandelt.

In diesem Winter erlebt man den weitläufigen Tierpark Berlin als ein märchenhaftes Wunderland. Der Besuch bei Weihnachten im Tierpark ist ein unvergessliches Erlebnis, das sowohl Erwachsene als auch Kinder fasziniert und alle Sinne auf zauberhafte Weise anspricht. Bei Weihnachten im Tierpark kann man die Schönheit der winterlichen Natur genießen und gleichzeitig in eine einzigartige Welt der Fantasie und des Lichts eintauchen.

Wo sich tagsüber Gäste, darunter viele Touristen aus nah und fern, an den großzügig gestalteten Tiererlebnisbereichen wie z. B. dem Giraffenpfad erfreuen und das größte Elefantenhaus Europas im Entstehen ist geht es nun allabendlich noch bis zum 12. Januar 2025 weihnachtlich stimmungsvoll zu. Von Jahr zu Jahr hat Christmas Garden das 160 ha große Gelände mit neuen Ideen und millionenfachen Lichteffekten in ein riesiges Weihnachtsparadies verwandelt.

Das beginnt im Jubiläumsjahr bereits an dem per U-Bahnlinie 5 gut erreichbaren Tierpark-Eingang „Bärenschaufenster“, wo u. a. ein weihnachtlich dekorierter Dino-Saurier und ein lebendiger Schneemann die Besucher begrüßen.

Die effektvoll illuminierte Hauptallee führt die Besucher, begleitet von Musik und einer Lasershow, zum Schloss Friedrichsfelde, dem Mittelpunkt des weihnachtlichen Tierparks. In der farbenprächtigen Winter-Weihnachtswelt laden hier Imbissstände auch zu Glühwein und leckeren Thüringer Rostbratwürsten.

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr an ausgewählten Tagen Lesungen von weihnachtlichen Klassikern mit prominenten Stimmen aus der deutschen Medienlandschaft im Schloss Friedrichsfelde.

Hier beginnt auch der etwa zwei Kilometer lange ausgeschilderte Rundweg durch die weihnachtliche Wunderwelt. Direkt nach dem Start erwartet der illuminierte Riesensaurier die Besucher. Weiter geht’s durch einen Lasertunnel und vorbei an illuminierten „Geschenken“ sowie über beleuchtete Brücken zu einem spektakulären Lichttunnel und einer Riesen-Glaskugel zum effektvoll beleuchteten Winterwald.

Immer wieder gibt es dabei auch die von den Besuchern gern genutzte Möglichkeit sich selbst oder die begleitenden Kinder und Freunde vor attraktiv-leuchtenden Tier- und Weihnachtssymbolen ins Bild zu setzen.

Berlins schönste Eisbahn

Die Eisbahn bei Weihnachten im Tierpark bietet ein unvergessliches Wintererlebnis inmitten des zauberhaft beleuchteten Tierparks Berlin. Hier kann man seine Runden auf Berlins schönster Eisbahn drehen und den Schlittschuhspaß für Groß und Klein genießen. Schlittschuhe stehen zum Verleih bereit, und wärmende Getränke sowie winterliche Leckereien sorgen für eine gemütliche Pause zwischendurch. Umgeben von funkelnden Lichtern und weihnachtlicher Musik wird das Schlittschuhlaufen zu einem stimmungsvollen Highlight im Tierpark Berlin.

Weitere Informationen: www.christmas-garden.de/berlin und www.tierpark-berlin.de/de

