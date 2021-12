Prämiert für konsequent innovative Ausrichtung Preisträger Top 100 2021

Der südhessische Mittelständler DI Dekodur International, Hirschhorn, wurde erneut im Wettbewerb „Top 100 Innovativste Unternehmen“ für seine Innovationskraft ausgezeichnet.

Wenn die Zeiten besonders herausfordernd sind, brauchen Unternehmen eine spezielle Kompetenz, diese Zeiten gut zu überstehen: Innovationsfähigkeit. Im diesjährigen compamedia-Wettbewerb „Top 100 Innovativste Unternehmen“ wurden nun Unternehmen ausgezeichnet, die diese Kompetenz leben. DI Dekodur International in Südhessen ist erneut ganz vorne dabei.

Gerade in Corona-Zeiten kann Innovationsfähigkeit das Überleben von Unternehmen sichern. „Wie reagieren Unternehmen, wenn plötzlich Selbstverständlichkeiten wegbrechen?“ Dieser Frage ging der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar mit Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke auf den Grund. Prof. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Das Team um Prof. Franke untersuchte in mehreren Kategorien beispielsweise wie innovativ das Top-Management die Prozesse im Unternehmen strukturiert oder auf welche Weise Mitarbeiter ihre innovativen Ideen einbringen können und in einer Sonderkategorie wurde geprüft, wie das Unternehmen auf die Coronakrise reagiert. Im Wettbewerb um die Top 100 innovativsten Unternehmen schnitt DI Dekodur in der Kategorie Baustoffe als einziges mit einer 100 %-Bewertung optimal ab.

Innovationen sind ein Treiber für den Unternehmenserfolg, das ist mit Kennzahlen hinreichend belegt. So liegt das beispielsweise das Umsatzwachstum der Top-Innovatoren um 25,7 Prozentpunkte über dem Branchenschnitt. 36,3 Prozent ihres Umsatzes erzielten sie dabei mit Marktneuheiten oder innovativen Verbesserungen. Dekodur ist dafür ein leuchtendes Beispiel. Schon früh galt das Unternehmen als Pionier in Bereich Schichtstoffe und hat seither regelmäßig mit außergewöhnlichen Innovationen von sich reden gemacht. Als erstes Unternehmen der Branche liefert Dekodur beispielsweise Verbundplatten mit der höchsten Brandschutzstufe. Mit dem Produkt FireSafe® ist Dekodur daher ein gefragter Partner bei allen Bauprojekten mit hohem Sicherheitsanspruch. Dekodur lieferte auch die erste CO2-neutrale Schichtstoffplatte der Welt – umweltfreundlich, ressourcenschonend und recycelbar. Wegweisend ist auch die Entwicklung des ersten HPL mit dekorativer Echt-Metalloberfläche (Kupfer, Aluminium, Edelstahl, Zinn), ein Bereich, in dem sich das mittelständische Unternehmen inzwischen international einen Namen gemacht hat. Heute bietet der Mittelständler Architekten und anderen Kunden eine riesige Bandbreite an Metalloberflächen: kunstvoll bedruckt, magnetisch, verspiegelt, rutschhemmend, CO2-neutral und noch vieles mehr.

Der Preis der Top 100 2021 wurde im Finale in einer – coronabedingt – virtuellen Preisverleihung verliehen. Rolf van den Berg, CEO von DI Dekodur International freut sich über diese erneute Auszeichnung. „Das bestätigt uns, dass wir mit zukunftsweisenden Innovationen im Dienst unserer Kunden auf dem richtigen Weg sind.“

DI DEKODUR International hat sich als Problemlöser vor allem im Bereich hochwertiger Hochdruckschichtstoffe aus Echtmetall (HPL) weltweit einen Namen gemacht. Das Hirschhorner Unternehmen stellt seit mehr als 60 Jahren seine Innovationskraft und seine Kompetenz in den Dienst seiner Kunden. dekodur entwickelte nicht nur das erste HPL mit dekorativer Echtmetall-Oberfläche, sondern mit dekoFireSafe® auch ein weltweites Patent für nicht brennbaren Schichtstoff. dekoFireSafe® verbindet im Brandschutz höchste Sicherheit mit purer Ästhetik und ermöglicht für Bauabschnitte mit der Spezifikation „nicht brennbar“ die gleiche Dekoration/Oberfläche, wie in schwer entflammbaren oder normal entflammbaren Bereichen. Mit ECO-HPL leistet dekodur einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz mit der ersten CO2-neutralen Schichtstoffplatte der Welt, frei von Formaldehyd und Phenol. Nicht zuletzt erweist sich dekodur als innovativer Problemlöser in Zeiten von Covid 19 mit antiviralen und antibakteriellen Oberflächen aus Kupfer, dekotech CU 711. Das antivirale HPL bietet nachweislich eine lebenslange Wirksamkeit gegen Keime und Mikroorganismen und wirksamen Schutz von Anfang an.

Die inzwischen prämierte Innovationskraft von dekodur ist auch weiterhin ein Motor des mittelständischen Unternehmens.

dekodur wurde 2020 mit dem Materialpreis in der Kategorie Verfahren ausgezeichnet. Urteil der Jury: „Ein super Verbund. Sehr nah an der Praxis. Architekten und Innenarchitekten freuen sich.“



