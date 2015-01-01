  • Präzise Leckortung in Niederösterreich durch innovative Messtechnik

    Dank fortschrittlicher Verfahren ermöglicht Polar eine punktgenaue Ortung von Feuchtigkeitsquellen.

    Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden stellen Eigentümer, Verwalter und Sanierungsexperten regelmäßig vor große Herausforderungen. Die exakte Lokalisierung der Ursache ist entscheidend, um gezielte Maßnahmen einleiten zu können. Moderne Technologien ermöglichen heute eine zerstörungsarme und präzise Ermittlung von Leckagen – ein Bereich, in dem sich spezialisierte Fachbetriebe wie die Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH besonders auszeichnen.

    Im Rahmen ihrer Leistungen bietet das Unternehmen eine professionelle Leckortung Niederösterreich an. Mithilfe modernster Mess- und Analysetechniken wie Infrarotthermografie, elektroakustischer Ortung oder Tracergasverfahren gelingt es, selbst kleinste Undichtigkeiten in Rohrleitungen oder hinter Wandverkleidungen aufzuspüren – ohne massive Eingriffe in die Bausubstanz.

    Dabei steht nicht allein die technische Präzision im Vordergrund, sondern auch die schnelle Reaktionsfähigkeit und individuelle Einschätzung vor Ort. Jede Leckage weist unterschiedliche Merkmale auf, weshalb das Fachpersonal situativ entscheidet, welche Methode zum Einsatz kommt. Ziel ist es, Ursachen effizient zu identifizieren und Folgeschäden durch Feuchtigkeit, wie Schimmelbildung oder Bausubstanzverlust, frühzeitig zu vermeiden.

    Ein weiterer Vorteil für Kundinnen und Kunden: Die Dokumentation der Messergebnisse erfolgt standardisiert und dient als Grundlage für die weitere Sanierungsplanung sowie für die Kommunikation mit Versicherungen. So werden nicht nur die Schäden lokalisiert, sondern auch nachvollziehbar dokumentiert.

    Die Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH steht seit Jahren für technische Kompetenz und praxisorientierte Lösungen im Bereich der Gebäudeentfeuchtung und Sanierung. Mit ihrem spezialisierten Know-how im Bereich der Leckortung trägt sie wesentlich dazu bei, Feuchtigkeitsschäden in Niederösterreich effizient und nachhaltig zu beheben.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH
    Herr Johann Mitterndorfer
    Kufhausstraße 18
    4812 Pinsdorf
    Österreich

    fon ..: +43 (0)7612 65884
    web ..: https://polar.co.at/
    email : office@polar.co.at

    Wir sind ein familiärer, freundschaftlicher Betrieb, und das spüren auch unsere Kunden. Da wir unsere Fähigkeiten, unser Wissen und unsere Erfahrung teilen, sind wir ein Team. Vertrauen und Vielfalt schweißen uns zusammen und machen uns stärker. Diesen Elan investieren wir zudem in die Nachwuchsförderung hoffnungsvoller Sporttalente und denken heute schon an morgen und übermorgen.

    Höchste Qualität ist bei uns Standard, darauf können Sie sich verlassen! Ausbildung und Qualifikation unserer Mitarbeiter ist uns besonders wichtig. Schulungen und Fortbildung tragen dazu bei, stets auf dem neuesten Stand der Gebäudesanierung zu sein. Ob Wasser- oder Brandschadensanierung, Zaun- oder Sturmschadensanierung – als erfahrene Sanierungsfirma und Entfeuchtungsfirma sind wir Ihr erster Ansprechpartner von dringlicher Soforthilfe bis zur Abwicklung und Behebung von Schäden aller Arten und Größen. Wir freuen uns bereits, Ihnen unter die Arme greifen zu können!

