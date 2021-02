Pragmatischer Wegweiser zur digitalen Transformation

Alles wird digital. Die Beratungsmethode Digital Action ist der Wegweiser zur digitale Transformation.

Unternehmen können nun die Vorteile der Digitalisierung nach einer wissenschaftlich geprüften Methode ausspielen. Diese trägt den Namen „Digital Action“ und ist das Ergebnis mehrjähriger Forschungen von Stephan Bauriedel, Inhaber der unabhängigen Unternehmensberatung Stephan Bauriedel. Er erläutert: „Sie weist Unternehmern den Weg zur digitalen Transformation und bietet Sicherheit in einem komplexen Gestaltungsprozess.“

Im Rahmen seiner Forschungen zu digitalen Strategien und deren Umsetzung hat Stephan Bauriedel zum einen relevante Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation herausgearbeitet. Zum anderen entwickelte er einen pragmatischen Weg, wie Unternehmen Kosten und Preise drastisch senken, exponentielles Wachstum sowie Marktdominanz erreichen können.

Ganzheitlicher Prozess

„Digital Action“ stellt ein 360-Grad-Vorgehensmodell dar. Auf den Ebenen Strategie, Organisation und Technologie unterstützt es die Umsetzung digitaler Strategien nachhaltig. Unternehmen, die die Methode anwenden möchten, erfahren partnerschaftliche Experten-Begleitung entlang der gesamten Wegstrecke. Diese beginnt bei der Vision. Dafür beleuchtet ein individueller Workshop für Inhaber, Führungskräfte und/oder erfahrene Mitarbeiter die Gesetze der digitalen Welt. Zugleich begeistert er für den Wandel, sodass ein Impuls initiiert werden kann. Dieser dient als Ausgangspunkt für die gemeinsame Entwicklung der Geschäftsmodelle. Es folgt ein Business Process Reengineering, bei dem die neuen Konzepte auf die bestehende Organisation gemappt werden. Daran schließt sich eine Neuordnung der technologischen Ebene in mehreren Schritten an. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Maßnahmen zum Unternehmen mit seinen Kunden, seiner Geschichte, seinen Werten, seiner Kultur sowie seinen Voraussetzungen passen. Außerdem werden alle für die digitale Transformation notwendigen Erfolgsfaktoren berücksichtigt.

Bisher oft nur unvollständige Digitalisierung

Hintergrund ist, dass vor allem etablierte Unternehmen Schwierigkeiten mit der Digitalisierung zeigen. „Da sie in ihrem alten Geschäft über Dekaden sehr erfolgreich waren, ist es für sie nicht leicht, die neuen Erfolgsfaktoren zu erkennen und anzuwenden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Digitalisierung über die Buzzwords hinaus kaum erforscht ist und es bisher keine ganzheitlich anwendbaren Handlungsempfehlungen gab“, erklärt Stephan Bauriedel. Er ergänzt: „Das Ergebnis ist fast immer eine inkrementelle Digitalisierung, welche nicht alle Möglichkeiten ausschöpft.“

Stephan Bauriedel ist Digital-Experte und begleitet Unternehmen zielgerichtet bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Strategien. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategie, Business, Technologie sowie Veränderung. Als Unternehmensberater hat er in zahlreichen Projekten tiefe Kenntnisse in den organisatorischen Aufbau von Unternehmen und deren IT-Infrastruktur erhalten. Sein wissenschaftlich geprüftes Vorgehensmodell – Digital Action – ist radikal, interdisziplinär und einzigartig.

