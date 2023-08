Praktische Einblicke in die Welt der Urologie

Schüler- und Studierendentag auf dem 75. DGU-Kongress in Leipzig

Medizin hautnah erleben auf dem weltweitdrittgrößten Urologie-Kongress: Mit ihrem bekannten Aktionstag für Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie für Studierende bietet die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) auch im Rahmen ihrer 75. Jahrestagung im Congress Center Leipzig (CCL) am 22. September 2023 wieder eine außergewöhnliche Gelegenheit zur Berufsorientierung. Interessierte Schulen aus Leipzig und Umgebung können ihre Teilnehmergruppen ab sofort per E-Mail formlos anmelden: pressestelle(at)dgu.de. Auch Einzelanmeldungen sind möglich. Weitere Informationen und die Anmeldung zum Studierendentag stehen auf der Website der DGU unter https://www.urologenportal.de/studierendentag2022.html zur Verfügung.

„Wir möchten junge Menschen für unser Fach begeistern, ihnen die Vielfalt der Urologie nahebringen und die außerordentlichen Karrierechancen in dieser medizinischen Zukunftsdisziplin aufzeigen“, sagt DGU- und Kongresspräsident Prof. Dr. Martin Kriegmair. Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels und des zunehmenden Versorgungsbedarfs in der Urologie aufgrund des demografischen Wandels sei die Nachwuchsgewinnung eine der zentralen Herausforderungen und der DGU-Aktionstag wichtiger denn je, so Prof. Kriegmair weiter.

Urologinnen und Urologen sind in der Klinik, in der Praxis oder der Forschung tätig; sie arbeiten als Hightech-Mediziner am OP-Roboter oder setzen konservative Behandlungsmethoden ein. In der Uro-Onkologie sind sie für hochkomplexe individualisierte Krebstherapien verantwortlich. Ihre Patientinnen und Patienten sind männlich, weiblich oder divers und jeden Alters. Unter dem Motto „Werde Urologin/Urologe für einen Tag“ erwartet die Teilnehmenden im Congress Center Leipzig ein spannender Einblick in die vielfältige Welt der Urologie mit verschiedenen praktischen Stationen und umfangreichem medizinischen Equipment. Der potenzielle Nachwuchs von morgen trainiert chirurgisches Nähen und Knoten, lernt, Ultraschalluntersuchungen durchzuführen und kann Instrumente zur Entfernung von Harnleitersteinen und vieles mehr ausprobieren.

„Und natürlich zeigen wir, dass die Urologie längst keine Männerdomäne mehr ist, dass die DGU strukturierte Frauenförderung betreibt und flexible Arbeitszeitmodelle für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle im Fokus der Fachgesellschaft stehen“, betont Dr. Samy Mahjoub aus dem Team der Vereinigung urologischer Assistenzärztinnen und -ärzte, GeSRU, der die Organisation und Durchführung des DGU-Aktionstages obliegt und die mit zahlreichen Tutorinnen und Tutoren zur Betreuung der Teilnehmenden vor Ort ist.

