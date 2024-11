Praktische und Stilvolle Gewürzdosen mit Nockenverschluss neu bei ADV PAX Lutec

Innovative Gewürzdosen mit Nockenverschluss: ästhetisch ansprechend, besonders funktional. Diese Dosen vereinen modernes Design mit Funktionalität und Nachhaltigkeit.

Wir freuen uns, unser Sortiment im Sofortlieferprogramm um unsere brandneuen Gewürzdosen zu erweitern! Diese innovativen Dosen sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch besonders funktional. Diese Dosen vereinen modernes Design mit Funktionalität und Nachhaltigkeit und bieten die ideale Lösung für alle, die bei der Aufbewahrung von Gewürzen nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Umweltfreundlichkeit setzen.

Funktionales Design für höchsten Komfort:

Unsere neuen Gewürzdosen sind mit einem innovativen Nockenverschluss ausgestattet, der ein einfaches und sicheres Verschließen ermöglicht. Dank des Innendeckels mit Streufunktion lassen sich Gewürze und Kräuter optimal dosieren.

Vielfalt in Auswahl und Design:

Die Dosen sind in zwei verschiedenen Größen verfügbar und bieten damit Flexibilität für unterschiedliche Bedürfnisse. Auch optisch sind unsere neuen Gewürzdosen ein Hingucker: Erhältlich in schickem Blank oder edlem Schwarz, passen sie perfekt in jede Küche. Ein besonderes Detail ist der grüne Knauf am Innendeckel, der nicht nur für ein visuelles Highlight sorgt, sondern auch die Bedienung erleichtert.

Nachhaltigkeit als Standard:

Unsere neuen Gewürzdosen bestehen aus hochwertigem Weißblech, das zu 100 % recycelt werden kann – eine besonders umweltschonende Wahl. Außerdem sind die Dosen robust und langlebig, sodass sie immer wieder verwendet werden können und so den Ressourcenverbrauch senken. Damit leisten sie einen aktiven Beitrag zu einem nachhaltigeren Konsum und unterstützen zugleich ein stilvolles und umweltbewusstes Küchenkonzept.

Ideal für den gewerblichen Bedarf:

Unsere Gewürzdosen sind bereits ab einer Bestellmenge von nur 24 Stück erhältlich und sofort direkt ab Lager verfügbar – ideal für den schnellen Bedarf und perfekte Planungssicherheit!

Holen Sie sich jetzt unsere neuen Gewürzdosen und bereichern Sie Ihre Produktpalette oder Ihre Küche mit Qualität, die Stil und Funktion vereint.

Produktdetails auf einen Blick:

Nockenverschluss für leichtes und sicheres Verschließen

Innendeckel mit Streufunktion für eine optimale Dosierung der Gewürze

Zwei Größen zur Auswahl, um jeder Anforderung gerecht zu werden

Farbauswahl: erhältlich in elegantem Blank oder zeitlosem Schwarz

Grüner Knauf am Innendeckel, der als Hingucker und praktische Markierung dient

Diese neuen Gewürzdosen vereinen Stil und Funktionalität und sind ab sofort in unserem Sofortlieferprogramm verfügbar! Perfekt für alle, die auf Design und Benutzerfreundlichkeit Wert legen.

Link zur Originalmeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/neu-im-sofortlieferprogramm-%E2%80%93-praktische-und-stilvolle-gewuerzdosen-mit-nockenverschluss-07-11-2024.html

Alle neuen Dosen bei ADV PAX Lutec

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9322.html

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9328.html

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9330.html

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9440.html

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9801.html

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9802.html

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9805.html

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9827.html

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9832.html

https://www.adv-dosenshop.com/adventskalenderdose-artikel-9600.html

https://www.adv-dosenshop.com/aisu-tea-vorratsdose-rund-artikel-8312.html

https://www.adv-dosenshop.com/akame-coffee-vorratsdose-rund-artikel-8313.html

https://www.adv-dosenshop.com/akiko-sugar-vorratsdose-rund-artikel-8314.html

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-gold-80m-artikel-9132.html

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-gold-80ml-artikel-9132.html

https://www.adv-dosenshop.com/amida-tea-vorratsdose-quadrat-artikel-8316.html

https://www.adv-dosenshop.com/amuro-coffee-vorratsdose-quadrat-artikel-8317.html

https://www.adv-dosenshop.com/arisa-sugar-vorratsdose-quadrat-artikel-8318.html

https://www.adv-dosenshop.com/asuka-pasta-vorratsdose-quadrat-artikel-8319.html

https://www.adv-dosenshop.com/ayka-vorratsdose-konisch-artikel-8320.html

https://www.adv-dosenshop.com/ball-moose-artikel-9833.html

https://www.adv-dosenshop.com/ball-santa-artikel-9831.html

https://www.adv-dosenshop.com/beniko-vorratsdose-konisch-artikel-8321.html

https://www.adv-dosenshop.com/bobble-moos-artikel-9811.html

https://www.adv-dosenshop.com/bobble-pinguin-artikel-9812.html

https://www.adv-dosenshop.com/bobble-snow-artikel-9810.html

https://www.adv-dosenshop.com/bobble-x-man-artikel-9809.html

https://www.adv-dosenshop.com/book-x-man-artikel-9816.html

https://www.adv-dosenshop.com/book-x-mas-artikel-9819.html

https://www.adv-dosenshop.com/book-x-snow-artikel-9817.html

https://www.adv-dosenshop.com/book-x-star-artikel-9818.html

https://www.adv-dosenshop.com/cap-x-mas-artikel-9813.html

https://www.adv-dosenshop.com/cap-x-smile-artikel-9815.html

https://www.adv-dosenshop.com/cap-x-snow-artikel-9814.html

https://www.adv-dosenshop.com/chika-vorratsdose-special-artikel-8322.html

https://www.adv-dosenshop.com/chiko-vorratsdose-special-artikel-8323.html

https://www.adv-dosenshop.com/chiyo-vorratsdose-konisch-artikel-8324.html

https://www.adv-dosenshop.com/daiki-vorratsdose-rund-artikel-8325.html

https://www.adv-dosenshop.com/ella-keramikbecher-weiss

https://www.adv-dosenshop.com/emi-tea-vorratsdose-rund-artikel-8326.html

https://www.adv-dosenshop.com/emiko-coffee-vorratsdose-rund-artikel-8327.html

https://www.adv-dosenshop.com/finn-trinkbecher-350-ml-artikel-9430.html

https://www.adv-dosenshop.com/fuji-sugar-vorratsdose-rund-artikel-8328.html

https://www.adv-dosenshop.com/ginka-vorratsdose-rund-artikel-8329.html

https://www.adv-dosenshop.com/goku-vorratsdose-special-artikel-8330.html

https://www.adv-dosenshop.com/hahiko-vorratsdose-rund-artikel-8331.html

https://www.adv-dosenshop.com/haisha-vorratsdose-rund-artikel-8332.html

https://www.adv-dosenshop.com/hanako-butterdose-artikel-8333.html

https://www.adv-dosenshop.com/happy-snow-set-artikel-9830.html

https://www.adv-dosenshop.com/haru-butterdose-artikel-8334.html

https://www.adv-dosenshop.com/haruko-vorratsdose-artikel-8335.html

https://www.adv-dosenshop.com/hasekorbmicro-artikel6200.html

https://www.adv-dosenshop.com/heart-flower-l-artikel-9323.html

https://www.adv-dosenshop.com/heart-flower-m-artikel-9324.html

https://www.adv-dosenshop.com/heart-flower-s-artikel-9325.html

https://www.adv-dosenshop.com/heart-flower-xl-artikel-9304.html

https://www.adv-dosenshop.com/heart-roses-l-artikel-9335.html

https://www.adv-dosenshop.com/heart-roses-m-artikel-9326.html

https://www.adv-dosenshop.com/heart-roses-s-artikel-9327.html

https://www.adv-dosenshop.com/heart-roses-xl-artikel-9305.html

https://www.adv-dosenshop.com/hikari-vorratsdose-artikel-8336.html

https://www.adv-dosenshop.com/himiko-hundenapf-artikel-8337.html

https://www.adv-dosenshop.com/hiroto-vorratsdose-artikel-8338.html

https://www.adv-dosenshop.com/house-artikel-9834.html

https://www.adv-dosenshop.com/karl-trinkbecher-450ml-artikel-9460.html

https://www.adv-dosenshop.com/lebkuchen-weihnachtsmann-artikel-7034.html

https://www.adv-dosenshop.com/linus-isolierflasche-450ml-artikel-9450.html

https://www.adv-dosenshop.com/magnus-trinkbecher-450-ml-artikel-9400.html

https://www.adv-dosenshop.com/morten-trinkbecher-380-ml-artikel-9410.html

https://www.adv-dosenshop.com/naomi-vorratsdose-quadrat-artikel-8309.html

https://www.adv-dosenshop.com/nice-x-ginger-artikel-9828.html

https://www.adv-dosenshop.com/nice-x-man-artikel-9826.html

https://www.adv-dosenshop.com/nice-x-pinguin-artikel-9829.html

https://www.adv-dosenshop.com/present-x-joy-artikel-9824.html

https://www.adv-dosenshop.com/present-x-mas-artikel-9820.html

https://www.adv-dosenshop.com/present-x-peace-artikel-9821.html

https://www.adv-dosenshop.com/present-x-spirit-artikel-9825.html

https://www.adv-dosenshop.com/present-x-star-artikel-9823.html

https://www.adv-dosenshop.com/present-x-tree-artikel-9822.html

https://www.adv-dosenshop.com/rabbit-l-artikel-9314.html

https://www.adv-dosenshop.com/rabbit-s-artikel-9329.html

https://www.adv-dosenshop.com/round-heart-m-artikel-9333.html

https://www.adv-dosenshop.com/round-heart-s-artikel-9334.html

https://www.adv-dosenshop.com/santa-artikel-9808.html

https://www.adv-dosenshop.com/seifenbox-quadrat-klein-artikel-7216.html

https://www.adv-dosenshop.com/shopping-bag-anna-artikel-1400.html

https://www.adv-dosenshop.com/shopping-bag-irma-artikel-1410.html

https://www.adv-dosenshop.com/shopping-bag-laura-artikel-1415.html

https://www.adv-dosenshop.com/shopping-bag-lena-artikel-1405.html

https://www.adv-dosenshop.com/shopping-bag-tanja-artikel-1420.html

https://www.adv-dosenshop.com/shopping-bag-zina-artikel-1425.html

https://www.adv-dosenshop.com/snow-crystal-artikel-7105.html

https://www.adv-dosenshop.com/soeren-trinkbecher-230-ml-artikel-9420.html

https://www.adv-dosenshop.com/star-gold-artikel-7033.html

https://www.adv-dosenshop.com/suitcase-x-man-artikel-9803.html

https://www.adv-dosenshop.com/sweet-love-l-artikel-9316.html

https://www.adv-dosenshop.com/sweet-love-s-artikel-9331.html

https://www.adv-dosenshop.com/vehicle-present-artikel-9806.html

https://www.adv-dosenshop.com/vehicle-snow-artikel-9804.html

https://www.adv-dosenshop.com/vehicle-tree-artikel-9807.html

https://www.adv-dosenshop.com/wash-tin-artikel-9800.html

https://www.adv-dosenshop.com/zahnbuerstenhalter-stiftekoecher-artikel-7226.html

Jetzt den neuen Katalog durchblättern oder Gesamtkatalog 2024 downloaden.

Wir fertigen ihre individuelle Dose

Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert die ADV PAX Lutec für Kunden maßgefertigt individuelle Dosen für Ihre Produkte. Bedruckt und mit passendem Inlay.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Die Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile kann die ADV PAX Lutec über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Tel.: +49(0)7123/38007-0

Fax: +49(0)7123/38007-50

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADV PAX Lutec GmbH

Herr da Agency

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

fon ..: +49(0)7123/38007-0

fax ..: +49(0)7123/38007-50

web ..: https://www.adv-dosenshop.com/news/neu-im-sofortlieferprogramm-%E2%80%93-praktische-und-stilvolle-ge

email : info@adv-pax.de

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de/pressemitteilung/praktische-und-stilvolle-gewuerzdosen-mit-nockenverschluss

email : info@da-agency.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

CEO von BluSky Carbon hält Plädoyer für Optimismus in der Klimatechnik Umweltfreundliche Computerschrottentsorgung in Rostock – Platz schaffen für eine bessere Zukunft!