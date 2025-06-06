Praxeasy verbindet KI mit persönlichem Service für Arztpraxen

Mit dem neuen Angebot ergänzt MLP sein bestehendes Leistungsspektrum für Medizinerinnen und Mediziner und stärkt seine Position in diesem strategisch wichtigen Markt.

– Startup innerhalb der MLP Gruppe unterstützt niedergelassene Ärztinnen und Ärzte umfassend bei administrativen Aufgaben

– Anbindung an bestehende Systeme und bewährte Strukturen der Praxen

– Strategische Erweiterung des Leistungsangebots für den Medizinermarkt

München/Wiesloch, 21.07.2026 – Steigende Bürokratie, anhaltender Fachkräftemangel und ein wachsendes Anfragenaufkommen stellen viele Arztpraxen vor große organisatorische Herausforderungen. Mit Praxeasy startet innerhalb der MLP Gruppe ein neues Unternehmen, das niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bei administrativen Aufgaben unterstützt und nicht-medizinische Verwaltungs- sowie Organisationsaufgaben übernimmt. Ziel ist es, Praxisteams spürbar zu entlasten und ihnen somit mehr Zeit für die Behandlung von Patientinnen und Patienten zu verschaffen.

Onlinerezeption und KI-Assistenten im direkten Patientenkontakt

Zum Start unterstützt Praxeasy Arztpraxen vor allem bei der Bearbeitung von Terminanfragen und organisatorischen Anliegen der Patientinnen und Patienten. Über eine Onlinerezeption sowie KI-gestützte Assistenten werden diese digital und telefonisch entgegengenommen. Komplexere Anliegen übernehmen Mitarbeitende von Praxeasy persönlich. Dabei bündelt das Unternehmen zentrale administrative Leistungen rund um den Praxisbetrieb und integriert diese über die Anbindung an Praxisverwaltungssysteme nahtlos in die Abläufe der Praxis. Perspektivisch soll das Angebot um weitere Verwaltungsleistungen erweitert werden, etwa im Qualitäts- und Hygienemanagement.

„Viele Praxen leiden unter hoher Komplexität in ihren Organisationsabläufen und suchen nach einer Lösung, die sich in ihren Alltag einfügt. Genau hier setzt Praxeasy an: Wir unterstützen organisatorische Prozesse, ohne dass Praxen ihre bewährten Strukturen aufgeben müssen. So behalten Ärztinnen und Ärzte im Rahmen ihrer Selbstständigkeit weiterhin die Kontrolle über ihre Praxisabläufe und können sich auf ihre medizinische Kernaufgabe konzentrieren. Mehrere ausgewählte Praxen nutzen das Angebot bereits erfolgreich im Testbetrieb“, erklärt Dr. Jens Nimis, Geschäftsführer von Praxeasy.

Praxeasy als Teil der MLP Gruppe

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Unterschleißheim bei München. Aktuell beschäftigt es rund 20 Mitarbeitende und baut sein Team weiter aus. Praxeasy ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MLP Finanzberatung SE. Mit dem neuen Angebot ergänzt MLP sein bestehendes Leistungsspektrum für Medizinerinnen und Mediziner und stärkt seine Position in diesem strategisch wichtigen Markt. Gleichzeitig ist Praxeasy Teil des digitalen Ökosystems, das MLP aufbaut. Dazu gehören unter anderem die Benefitplattform :pxtra oder die Studierenden- und Jobplattform Uniwunder. An beiden Unternehmen ist die MLP Finanzberatung mehrheitlich beteiligt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MLP SE

Frau Jana Schuppel

Alte Heerstraße 40

69168 Wiesloch

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6222 308 2249

web ..: https://mlp-se.de

email : jana.schuppel@mlp.de

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister.

o Deutschland.Immobilien – Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

o DOMCURA – Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

o FERI – Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

o MLP – Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

o RVM – Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

o TPC – Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 597.100 Privat- und rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 65,2 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 859 Mio. Euro.

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Frau Jana Schuppel

Alte Heerstraße 40

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fon ..: +49 (0) 6222 308 2249

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