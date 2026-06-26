Praxis-Leitfaden für strukturiertes Offboarding in Planungsbüros und IT-Dienstleistungsunternehmen

Strukturiertes Offboarding für Planungsbüros und IT-Dienstleister: newvision stellt kostenlose Checkliste und Praxisbeitrag zu Übergabe, IT-Security und DSGVO-Compliance bereit.

Wels, 26. Juni 2026 – Der österreichische Softwareanbieter newvision hat einen praxisnahen Leitfaden zum Thema Offboarding veröffentlicht. Mit einer kostenfreien Checkliste und einem begleitenden Fachbeitrag richtet sich das Unternehmen gezielt an Planungsbüros und IT-Dienstleister, die beim Austritt von Mitarbeitenden besondere Anforderungen an Übergabe, IT-Sicherheit und Datenschutz zu erfüllen haben. Ziel der Veröffentlichung ist es, einen häufig unterschätzten Prozess strukturiert abbildbar zu machen – mit konkretem Bezug zu Compliance, Wissenssicherung und Arbeitgebermarke.

Offboarding wird in vielen Unternehmen nach wie vor manuell organisiert – über Excel-Tabellen, E-Mail-Verteiler und mündliche Absprachen. Eine Auswertung des Sicherheitsanbieters Wing Security zeigt, dass 63 Prozent der befragten Unternehmen einräumen, ehemalige Mitarbeitende hätten nach dem Austritt weiterhin Zugriff auf Unternehmensdaten gehabt. Gerade in projektorientierten Branchen mit vielen Tools, Berechtigungen und Kundenkontakten entstehen dadurch nicht nur operative Lücken, sondern auch reale Risiken in der IT-Sicherheit und im Datenschutz.

Hinzu kommt eine strukturelle Herausforderung: Während Onboarding-Prozesse in den letzten Jahren in vielen Unternehmen professionalisiert wurden, ist der Austrittsprozess häufig immer noch eine Aufgabe, die nebenbei mitlaufen muss. Verantwortlichkeiten zwischen HR, Führungskräften und IT sind selten klar definiert, einzelne Schritte werden vergessen oder doppelt erledigt. Genau hier setzt der neue Leitfaden von newvision an: Er schafft eine gemeinsame Arbeitsgrundlage für alle Beteiligten und reduziert die Abhängigkeit von informellen Abstimmungen.

Mit dem neuen Leitfaden gliedert newvision den Austrittsprozess in acht zusammenhängende Bereiche: Start und interne Kommunikation, Austrittsgespräch und Feedback, Arbeitszeugnis und Referenzen, Wissenssicherung und Übergabe, externe Kommunikation, HR und Administration, IT-/Security- und Datenschutzthemen sowie ein abschließender, wertschätzender Abschied inklusive Netzwerkpflege. Die acht Bereiche sind so aufgebaut, dass HR, Führungskräfte und IT parallel daran arbeiten können – ein Aspekt, der laut newvision in der Praxis häufig unterschätzt wird.

Patrick Schuster, Consultant bei newvision und Autor des Beitrags, ordnet das Thema strategisch ein:

„Onboarding entscheidet, wie jemand startet. Offboarding entscheidet, wie man sich erinnert.“

Der Beitrag zeigt, wie sich Offboarding mit Hilfe einer integrierten HR-Lösung als geführter Workflow abbilden lässt – inklusive Aufgabenverteilung, Statusverfolgung, Erinnerungen und revisionssicherer Dokumentation. Dadurch lassen sich typische Schwachstellen wie offene Zugänge, ungeklärte Verantwortlichkeiten oder fehlende Nachvollziehbarkeit bei DSGVO-Anfragen systematisch reduzieren.

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Leitfaden dem Zusammenspiel von HR, IT und Führung. In Planungsbüros und IT-Dienstleistungsunternehmen liegen viele Berechtigungen, Projektzugänge und Kundenkontakte verteilt vor – häufig auf mehrere Systeme, Plattformen und externe Tools. Ein strukturiertes Offboarding stellt sicher, dass diese Zugänge nicht nur dokumentiert, sondern auch nachvollziehbar entzogen werden. Gleichzeitig wird Wissen aktiv gesichert, statt es mit dem ausscheidenden Mitarbeitenden zu verlieren – etwa über Übergabegespräche, Dokumentationspflichten und definierte Nachfolgeszenarien.

Darüber hinaus betont newvision die Bedeutung eines professionellen letzten Eindrucks: Der Abschied prägt nicht nur die Wahrnehmung im verbleibenden Team, sondern auch die Außenwirkung im Markt. Ehemalige Mitarbeitende werden zunehmend als Teil des Unternehmensnetzwerks verstanden – etwa als Empfehlungsgeber, Sparringspartner oder potenzielle Wiedereinsteiger. Ein strukturiertes Offboarding zahlt damit direkt auf die Arbeitgebermarke ein und unterstützt langfristig die Personalgewinnung in einem zunehmend angespannten Fachkräftemarkt.

Die kostenlose Offboarding-Checkliste steht unter folgendem Link zum Download bereit:

https://www.newvision.eu/checkliste-offboarding-planungsbuero-it-dienstleister-kostenlos-download

Der dazugehörige Fachbeitrag mit Praxisempfehlungen und einer detaillierten Darstellung der Software-Unterstützung ist hier abrufbar:

https://www.newvision.eu/blog/offboarding-austrittsprozess-uebergabe-hr-software-gratis-checkliste

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NewVision Software GmbH

Herr Maximilian Mayer

Bahnhofsplatz 1

4600 Wels

Österreich

fon ..: +43 69914600329

web ..: https://www.newvision.eu/

email : maximilian.mayer@newvision.eu

Die newvision Software GmbH mit Sitz in Wels (Österreich) ist seit rund 20 Jahren auf integrierte Business-Software für projektorientierte Unternehmen spezialisiert. Unter dem Leitgedanken „Wir denken alle in Projekten“ begleitet das über 50-köpfige Team Planungsbüros und IT-Dienstleister dabei, kaufmännische und administrative Prozesse strukturiert, effizient und zukunftssicher aufzustellen.

Das Lösungsportfolio basiert konsequent auf der Microsoft-Cloud und umfasst zwei starke Branchenlösungen:

ingo365 – Business Software für Ingenieur-, Planungs-, Konstruktions- und Architekturbüros

timo365 – ERP-Lösung von IT-Experten für IT-Experten

Uns verbindet tiefes Branchen-Know-how mit moderner Cloud-Architektur, Handschlagqualität und einer klaren Mission: Projekte jederzeit im Griff – mit einem Lächeln.

Kontakt newvision Software GmbH · Wels (Österreich) Tel.: +43 7242 214242-0 · office@newvision.eu · www.newvision.eu

Pressekontakt:

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Maximilian Mayer

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