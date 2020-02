Praxisnahes Know-how für Unternehmensprozesse: CSS startet Thementage 2020

Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft fokussieren aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Personalwesen

Künzell, 05. Februar 2020 – Spezielles Wissen rund um kaufmännische Unternehmensprozesse und neue Impulse für die tägliche Arbeitspraxis – dies erwartet Teilnehmer auf den kostenfreien CSS-Thementagen 2020. In den modernen Schulungsräumen der Firmenzentrale in Künzell und an weiteren acht regionalen Veranstaltungsorten fokussieren Experten der CSS AG sowie Fachreferenten aus Wirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Personalwesen.

Für Kunden und Interessenten der deutschlandweit stattfindenden Thementage stehen von Februar bis Mitte November insgesamt 13 Termine zur Wahl. Start der etablierten CSS Veranstaltungsreihe ist der Thementag Personalwesen am 13. Februar in Düsseldorf. Hier referiert beispielsweise Professor Dr. Armin Trost von der Hochschule Furtwangen über moderne Personalgewinnung. Der Experte für HR-Management skizziert wirksame Ansätze in Zeiten des Fachkräftemangels – vom Employer Branding bis hin zur Vermittlung eines positiven Bewerbererlebens. Außerdem gibt der renommierte Studiendekan wertvolle Tipps für die Zukunft des HR-Managements in Zeiten der Digitalisierung. Hier geht es insbesondere darum, wie Unternehmen bei der Entwicklung einer Personalstrategie die Balance zwischen Stabilität und Agilität finden und was dies für ihre tägliche Praxis bedeutet.

An den Thementagen Rechnungswesen referiert beispielsweise Bernhard Lindgens vom Bundeszentralamt für Steuern, Bonn, über Aktuelles aus der Finanzverwaltung: Die Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht stehen dabei ebenso auf dem Programm wie die Notwendigkeit eines internen Kontrollsystems für Steuern (IKS) oder die Trends in der Betriebsprüfung. Des Weiteren vermittelt der Experte Wissenswertes zur Neufassung der GoBD – vom zeitnahen Buchen über das Scannen und Fotografieren von Belegen bis hin zu den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten.

Thementage mit Fachseminaren kombinierbar

Wie schon in den vergangenen Jahren bieten auch die Thementage 2020 wieder die Option, ausgewählte Fachseminare zuzuschalten. Teilnehmer haben so die Möglichkeit, sich eine informative und interessante zweitägige Kompaktveranstaltung mit nur einer An- und Abreise zusammenzustellen. Dafür stehen insgesamt zwei Seminare zur Wahl, die profundes Wissen für die tägliche Arbeitspraxis vermitteln:

o Fachseminar Mehrwertsteuerreform, neue GoBD und Elektromobilität | Referent: Bernhard Lindgens | Bundeszentralamt für Steuern

o Fachseminar Umsatzsteuer | Referent: Bernhard Lindgens | Bundeszentralamt für Steuern

Die kostengünstigen Seminare lassen sich gezielt mit Thementagen an den lokalen Veranstaltungsorten zu verschiedenen Terminen kombinieren, können aber auch separat gebucht werden. Anmeldungen zu den jeweiligen Veranstaltungen sowie detaillierte Agenden unter https://www.css.de/veranstaltungen.html

Termine

DÜSSELDORF

13.02.2020 | Thementag Personalwesen

27.05.2020 | Thementag Controlling

09.09.2020 | Fachseminar Umsatzsteuer

10.09.2020 | Thementag Rechnungswesen

OSNABRÜCK

18.03.2020 | Fachseminar MwSt-Reform, neue GoBD und Elektromobilität

19.03.2020 | Thementag Rechnungswesen & Personalwesen

NÜRNBERG

25.03.2020 | Fachseminar MwSt-Reform, neue GoBD und Elektromobilität

26.03.2020 | Thementag Rechnungswesen

LUDWIGSBURG

01.04.2020 | Fachseminar MwSt-Reform, neue GoBD und Elektromobilität

02.04.2020 | Thementag Rechnungswesen

22.09.2020 | Thementag Personalwesen

KÜNZELL/FULDA

13.05.2020 | Fachseminar MwSt-Reform, neue GoBD und Elektromobilität

14.05.2020 | Thementag Rechnungswesen

03.09.2020 | Thementag Personalwesen

HAMBURG

23.09.2020 | Fachseminar Umsatzsteuer

24.09.2020 | Thementag Rechnungswesen & Personalwesen

NECKARSULM

30.09.2020 | Fachseminar Umsatzsteuer

01.10.2020 | Thementag Rechnungswesen

MÜNCHEN

21.10.2020 | Fachseminar Umsatzsteuer

22.10.2020 | Thementag Rechnungswesen

BERLIN

11.11.2020 | Fachseminar Umsatzsteuer

12.11.2020 | Thementag Rechnungswesen

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.

Über die CSS AG

Die CSS AG entwickelt seit 1984 benutzerorientierte sowie branchenübergreifend einsetzbare Business Software für den anspruchsvollen Mittelstand – auch für den internationalen Unternehmenseinsatz. Die Softwarelösung eGECKO bietet als einzige Mittelstandslösung die komplette Integration von Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und CRM mit moderner Javatechnologie. Mit knapp 2500 Kunden und ca. 10.800 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Künzell bei Fulda ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit über 230 Mitarbeitern und Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Wilhelmshaven vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Germany AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH. Strategische Partner sind Microsoft, Informix, Oracle und IBM. Die CSS AG ist Mitglied im Branchenverband BITKOM, im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) und im BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.). Weitere Informationen zu CSS: www.css.de

