  • PRECOPLAT erweitert seine Aktivitäten im Bereich Defence

    Leiterplatten „Made in Krefeld“ für sicherheitskritische Anwendungen.

    Bild„Wenn über Verteidigung und Sicherheit gesprochen wird, geht es längst nicht mehr nur um Stahl, sondern um zuverlässige Elektronik, die unter allen Bedingungen funktioniert“, unterstreicht Andreas BRÜGGEN, Geschäftsführer von PRECOPLAT. „Wir liefern genau diese Basis: robust, sauber gefertigt und bis zum letzten Materialstapel nachvollziehbar. Kein Marketing-Blabla, sondern ehrliche Technik, auf die man sich verlassen kann.“

    Precoplat, ein Hersteller von hochpräzisen Leiterplatten „Made in Germany“, erweitert sein Tätigkeitsfeld und erschließt zunehmend Anwendungen im Verteidigungssektor. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach zuverlässigen, sicherheitsrelevanten Elektronikkomponenten und stärkt zugleich seine Rolle als verlässlicher Partner innerhalb der europäischen Lieferketten.

    Die Produktion in Krefeld wird derzeit gezielt auf die Anforderungen von Verteidigungs-, Second-Source- und Dual-Use-Projekten ausgerichtet. Hierzu gehören erweiterte Materialfreigaben, lückenlose Prozessüberwachung und Prüfverfahren nach IPC-6012 und IPC-A-600 Klasse 3. „Wir arbeiten bereits an mehreren Projekten mit sicherheitsrelevantem Bezug“, erklärt Katharina VÖLKER, Geschäftsführerin bei Precoplat. „Unser Anspruch bleibt dabei derselbe wie immer: höchste Präzision, planbare Lieferfähigkeit und volle Kontrolle – von der Datenprüfung bis zur Endabnahme.“

    Die Entscheidung, sich auch für den Bereich Defence zu öffnen, war sorgfältig abgewogen und folgt einer klaren strategischen Linie: langfristige Stabilität, technologische Souveränität und regionale Wertschöpfung. Precoplat sieht darin einen Beitrag zur Resilienz Europas und zur Stärkung kritischer Infrastrukturen. Gleichzeitig verpflichtet sich das Unternehmen zu einem verantwortungsvollen und gesetzeskonformen Umgang mit Daten und sicherheitsrelevanten Anwendungen im Einklang mit den Vorgaben der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.

    „Am Ende geht es um Verlässlichkeit – und das ist genau das, was wir seit Jahren liefern“, bringt Brüggen es auf den Punkt. „Wir sehen dies als logischen nächsten Schritt: Wenn unsere Technik im zivilen Bereich mit höchsten Ansprüchen jahrelang funktioniert, dann funktioniert sie auch dort, wo es darauf ankommt.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Precoplat Präzisions-Leiterplatten-Technik GmbH
    Herr Andreas Brüggen
    Oberdießemer Straße 15
    47805 Krefeld
    Deutschland

    fon ..: 021518251
    web ..: https://www.precoplat.de/
    email : vertrieb@precoplat.de

    Das Familienunternehmen PRECOPLAT wird in der zweiten Generation von den Geschwistern Andreas BRÜGGEN und Katharina VÖLKER geführt und produziert hochautomatisiert und in allen Seriengrößen – unbestückte ein- und doppelseitige Leiterplatten, Multilayer bis zu 24 Lagen und semiflexible Platinen auf dem auf 25.000 qm angewachsenen Produktionsstandort in NRW.

    Die Geschichte von PRECOPLAT beginnt in den frühen 1970er-Jahren im Keller eines Nachtclubs: Inspiriert vom Film „Saturday Night Fever“ wollte der Gastronom Manfred VÖLKER mit einem aufwendigen Licht- und Sounddesign auf den Zug moderner Diskothekenausstattungen aufspringen. Um Kosten zu sparen entwickelte VÖLKER zusammen mit einigen Elektronikstudenten; die aufgrund exzessiven Feierns bei ihm „in der Kreide“ standen, Schaltungen auf Basis kupferbeschichteter Pertinaxplatten. Von der jahrelangen Gastronomie ermüdet, aber an dieser Technik brennend interessiert, sah VÖLKER die kommerziellen Perspektiven der Leiterplatte und gründete 1977 die PRECOPLAT Präzisions-Leiterplatten-Technik GmbH in Krefeld.

    Bis heute erfolgt – von der Arbeitsvorbereitung bis zur elektrischen Endprüfung – der gesamte Herstellungsprozess unter einem Dach. Vom einstigen „Kellerkind“ entwickelte sich die PRECOPLAT so zu einem hochmodernen mittelständischen Unternehmen mit derzeitig etwa 75 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zwölf Millionen Euro.
    Weitere Informationen zu PRECOPLAT sind im Netz unter precoplat.de zu finden.

    Pressekontakt:

    Precoplat Präzisions-Leiterplatten-Technik GmbH
    Herr Hans Tenberg
    Oberdießemer Straße 15
    47805 Krefeld

    fon ..: 02151825327
    email : marketing@precoplat.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. PRECOPLAT und MicroCirtec verschmelzen
      Leiterplatten-Kompetenz aus Krefeld gebündelt - Zukunft unter einem Namen - MicroCirtec wird Teil von PRECOPLAT....

    2. Avalon informiert über seine Aktivitäten im Bereich der Seltenerdmetalle
      Toronto, ON – Avalon Advanced Materials Inc. (TSX: AVL und OTCQB: AVLNF) (Avalon oder das Unternehmen) berichtet über den aktuellen Stand der Seltenerdmetallprojekte des Unternehmens und über das Unternehmen im...

    3. NetCents Technology erweitert europäische Aktivitäten
      Vancouver, B.C., 5. Juli 2020 – NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Kryptowährungs-Zahlungstechnologien, freut sich bekannt zu geben,...

    4. EXMceuticals Inc. erweitert F&E-Aktivitäten in Portugal sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie
      VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 25. August 2020 – EXMceuticals Inc. (CSE: EXM) (FWB: A2PAW2), (das Unternehmen oder EXM), ein aufstrebendes, auf die Herstellung von einzigartigen Cannabinoidformulierungen spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, freut sich, den...

    5. MindMed erweitert seine F&E-Aktivitäten in Europa und bestellt Dr. Miri Halperin Wernli zum President
      13. August, BASEL, SCHWEIZ// Mind Medicine (MindMed) Inc. (DE:MMQ) erweitert seine Präsenz in Europa. Das führende neuropharmazeutische Unternehmen für von Psychedelika inspirierte Medikamente wird eine operative Tochtergesellschaft in der Schweiz...

    6. BioNxt forciert F&E-Aktivitäten mit Umzug in Labor von Gen-Plus in München und erweitert Forschungskapazitäten bei der Arzneimittelverabreichung
      21. Januar 2025 / IRW-Press / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT)(OTC PINK: BNXTF)(FWB: BXT), ein Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, gibt einen bedeutenden...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.