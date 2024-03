Predictmedix AI erweitert strategische Partnerschaften mit Samyak Solutions Inc. und Manchester Marketing Group Inc. hinsichtlich Vertrieb von Safe Entry auf US-Markt

Toronto (Ontario), 11. März 2024 / IRW-Press / – Predictmedix Inc. (Predictmedix oder das Unternehmen) (CSE: PMED) (OTCQB: PMEDF) (FRA:3QP), ein aufstrebender Anbieter von schnellen Gesundheitsuntersuchungslösungen, die auf einer eigenen künstlichen Intelligenz (KI) basieren, gab heute eine strategische Partnerschaft mit den beiden in Virginia ansässigen Unternehmen Samyak Solutions Inc. und Manchester Marketing Group Inc. bekannt. Diese Zusammenarbeit soll den Vertrieb der innovativen Safe Entry Stations von Predictmedix in allen Teilen der USA beschleunigen.

Die von Predictmedix AI entwickelte Safe Entry Station ist eine moderne Gesundheitsuntersuchungslösung, die die Sicherheit erhöht und Gesundheitsrisiken in unterschiedlichen Umgebungen wie Arbeitsplätzen, Bildungsstätten und öffentlichen Einrichtungen verringert.

Die Partnerschaft stellt einen strategischen Schritt zur Erweiterung des Profils von Predictmedix auf dem US-Markt dar. Manchester Marketing wird mit Samyak Solutions Inc. zusammenarbeiten, um die Safe Entry Station im Regierungssegment in den USA zu positionieren.

Darüber hinaus wird Manchester Marketing Group Inc. mit seinem Know-how im Bereich Technologielösungen, seiner umfassenden Reichweite und seinen Marketingfähigkeiten dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz der innovativen Gesundheitsuntersuchungstechnologie zu erhöhen. Abgesehen vom Regierungssegment wurden auch in der Luftfahrt, im Bildungswesen, in der Produktion und im Gesundheitswesen zahlreiche Möglichkeiten identifiziert, an denen zurzeit gearbeitet wird.

Die USA stellen einen bedeutsamen Markt für Gesundheits- und Sicherheitslösungen dar, insbesondere angesichts der aktuellen globalen Gesundheitsprobleme. Predictmedix AI möchte diese Partnerschaften nutzen, um die steigende Nachfrage nach modernen Gesundheitsuntersuchungstechnologien zu decken und sich als führendes Unternehmen in diesem Bereich zu positionieren.

Das Besondere an dieser Zusammenarbeit sind die Regierungskontakte, die Samyak Solutions Inc. und Manchester Marketing Group Inc. einbringen. Mit ihren etablierten Beziehungen zu Regierungsbehörden werden diese Partnerschaften voraussichtlich die Integration der Safe Entry Stations von Predictmedix in ausgewählten öffentlichen Einrichtungen und Regierungsinstitutionen in den gesamten USA ermöglichen.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Samyak Solutions Inc. und Manchester Marketing Group Inc. im Rahmen unserer Mission, öffentliche Bereiche durch innovative Gesundheitsuntersuchungstechnologien sicherer zu machen. Der US-Markt ist für uns von grundlegender Bedeutung und diese Partnerschaften werden es uns ermöglichen, mehr Organisationen und Communitys zu erreichen und diese mit innovativen Gesundheits- und Sicherheitslösungen zu beliefern, sagte Rahul Kushwah, COO von Predictmedix AI.

Wenn Sie Nachrichten über das Unternehmens erhalten möchten, melden Sie sich bitte unten auf der über den Link an: predictmedix.com/press-releases/

Über Manchester Marketing Group Inc.:

MMGI, ein 2014 gegründetes Privatunternehmen, verfügt über eine umfassende Erfahrung bei der Unterstützung von Fahrzeugflotten, Leasing und erneuerbaren Energien. MMGI hat mehrere Medizintechnologien in staatlichen und kommerziellen Segmenten Nordamerikas eingeführt, einschließlich einer Desinfektionsmitteltechnologie zur Abtötung von COVID-, RS- und antibiotikaresistenten Viren sowie Pilzen in medizinischen Einrichtungen. Mitglieder des Teams von MMGI haben pharmakogenetische Tests zur Verringerung unerwünschter Arzneimittelwirkungen in Senioreneinrichtungen eingeführt, die dank ihrer Bemühungen nun leichter verfügbar sind. Das Team von MMGI kann in der Bundesverwaltung und im kommerziellen Sektor in den USA, Kanada und Mexiko eine gemeinsame Erfahrung von über acht Jahrzehnten vorweisen. Unser umfassendes Netzwerk beinhaltet Unternehmen, die Produkte, Dienstleistungen und schlüsselfertige Lösungen anbieten, um die Gesundheit von Arbeitskräften zu verbessern und darüber hinaus die Lebensqualität in unterversorgten Communitys in Nordamerika zu erhöhen. Seit über 25 Jahren arbeiten die Geschäftsinhaber von MMGI mit 8(a) und HUBZone Alaskan Native Corporations (ANCs) und Vertragspartnern von Native American Tribal 8(a) im Rahmen von Indefinite Delivery Indefinite Quantity- (IDIQ)-Verträgen zusammen. Der Gesamtwert dieser Verträge mit der Bundesregierung beläuft sich auf über 1,2 Milliarden $ und umfasst zivile Organisationen, das Verteidigungsministerium sowie Geheimdienstbehörden.

Über Samyak Solutions Inc.:

Samyak Solutions Inc. (SSI) ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das sich der Bereitstellung von Dienstleistungen höchster Qualität für seine Kunden widmet. Als vertrauenswürdiger Partner unserer Kunden aus dem Verteidigungsministerium und den Bundesbehörden ist Samyak Solutions ein Unternehmen im Besitz von Frauen, das im Commonwealth of Virginia gegründet und eingetragen wurde. SSI verfügt über einen äußerst aktiven Katalog der Federal Government General Services Administration, aus dem alle US-Behörden, insbesondere das Verteidigungsministerium und die Gesundheitsbehörden, Produkte beziehen. Dieser einzigartige Vertrag gilt für Käufe bis November 2033.

Über Predictmedix Inc.

Predictmedix (CSE: PMED) (OTCQB: PMEDF) (FRA:3QP) ist ein aufstrebender Anbieter von schnellen Gesundheitsuntersuchungs- und Fernbehandlungslösungen für Patienten weltweit. Die Safe Entry Stations des Unternehmens – angetrieben durch eine eigene künstliche Intelligenz (KI) – nutzen multispektrale Kameras, um physiologische Datenmuster zu analysieren und eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen vorherzusagen, einschließlich Infektionskrankheiten wie COVID-19, Beeinträchtigungen durch Drogen oder Alkohol, Erschöpfung oder unterschiedlicher psychischer Erkrankungen. Die eigene Plattform von Predictmedix für die Fernbehandlung von Patienten bietet medizinischen Fachkräften eine Reihe von KI-gestützten Tools, um die Gesundheitsergebnisse der Patienten zu verbessern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.Predictmedix.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Instagram oder LinkedIn.

Public Relations Kontakt

Für weitere Medieninformationen oder zur Vereinbarung eines Interviews wenden Sie sich bitte an:

Nelson Hudes

Hudes Kommunikation International

(905) 660 9155

Nelson@hudescommunications.com

Dr. Rahul Kushwah

(647) 889 6916

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse des Unternehmens zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten oder „U.S.-Personen“, wie in den Vorschriften des U.S. Securities Act definiert, angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, wie z. B. die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen, die Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte im Zusammenhang mit der Technologie des Unternehmens zu erwerben, eine begrenzte Betriebsgeschichte; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, behördliche und soziale Unwägbarkeiten und insbesondere Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit den Aktien des Unternehmens, einschließlich Kursschwankungen aufgrund von Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen oder entziehen können; Vertrauen in die Geschäftsleitung und das Auftreten zusätzlicher Wettbewerber in der Branche.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Haftungsausschluss: „Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt in der Lage ist, das COVID-19 (oder SARS-2 Coronavirus) zu diagnostizieren, zu eliminieren, zu heilen oder einzudämmen.“

DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE HAT DIESE VERÖFFENTLICHUNG WEDER ÜBERPRÜFT NOCH ÜBERNIMMT SIE DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Predictmedix AI Inc.

Nelson Hudes

5214F Diamond Heights Blvd #3609

CA 94131 San Francisco

USA

email : nelson@hudescommunications.com

Pressekontakt:

Predictmedix AI Inc.

Nelson Hudes

5214F Diamond Heights Blvd #3609

CA 94131 San Francisco

email : nelson@hudescommunications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Patientendaten europaweit verfügbar = Ende der Vertraulichkeit Zwei wie Wir – das dufte Duett von Manuela Lorenz und Andre Jan