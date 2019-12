Preisstart.de – Testsieger schnell und einfach im Vergleich

Steinwiesen, den 18.12.2019. Eine Studie beweist, dass immer mehr User zuerst die Preise vergleichen, bevor Sie etwas online kaufen. Genau hier verschafft das Vergleichsportal Preisstart.de Abhilfe.

Eine weiter Studie zeigt, dass Onlineshops ihre Preise mehrmals täglich ändern. Auf Preisstart.de können Verbraucher die aktuellen Preise für Produkte unterschiedlicher Kategorien vergleichen. Die erwähnte Studie wurde von der Verbraucherzentrale in Brandenburg durchgeführt. Während des Testzeitraums verdoppelten sich die Preise für einige Produkte sogar. Die Onlinehändler variieren die Preise für ihre Produkte nach unterschiedlichen Mustern. Der Verbraucher hat deshalb keinen zuverlässigen Referenzpreis für einen Preisvergleich. Transparenz schafft das Portal Preisstart.de. Hier können Verbraucher schnell die aktuellen Preise für Produkte aus unterschiedlichen Kategorien vergleichen und die beliebtesten Produkte zum aktuell günstigsten Preis kaufen.

Folgende Vorteile bietet ein Produktvergleich auf dem Portal Preisstart.de

Preisstart.de bietet Verbrauchern einen unabhängigen Preisvergleich der beliebtesten Produkte und Testsieger an. Die Tabellen auf diesem Portal werden laufend aktualisiert. Der Preisvergleich ist auch für Nutzer mobiler Endgeräte verfügbar. Mehr als 350.000 Produkte bieten Verbrauchern einen umfassenden Marktüberblick. Zu allen Produkten ist ein informativer Ratgeber verfügbar, die Verbraucher dabei unterstützen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Das Ziel dieses Vergleichsportals ist es, das Einkaufen in Onlineshops leichter zu machen. In den Ratgebern werden zudem die häufigsten Fragen vor dem Kauf des betreffenden Produktes beantwortet.

Wunschprodukt direkt bestellen

Nachdem der Preisvergleich abgeschlossen ist, kann der Kunde sein Wunschprodukt direkt aus dem Vergleich heraus bestellen, indem er den Link zum Produkt anklickt. Der Verbraucher entscheidet allein, welches Produkt in welchem Onlineshop zu welchem Preis bestellt wird. Die Nutzung des Portals ist kostenlos.

